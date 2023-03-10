عندما زرعت سنترلينك الرعب في قلوب الأستراليين: كل ما تريدون معرفته عن فضيحة "روبوديت"

النقاط الرئيسية إحدى ضحايا Robodebt تروي كيف دمر البرنامج حياتها نتيجة لذلك

تم الكشف أن البرنامج غير قانوني في عام 2019

استعاد robodebt بشكل غير قانوني أكثر من 750 مليون دولار باستخدام طريقة حساب متوسط الدخل

تروي سيدة متقاعدة كيف شعرت بالرعب عندما طالبتها سنترلينك بسداد ديون بقيمة 65,000 دولار ليتبين بعد ذلك أنها وقعت ضحية إشعار كاذب من برنامج robodebt.





عاشت روزماري غاي (76 عاماً) في حالة انهيار نفسي أثناء ما اعتبرته "فترة مظلمة جداً" تم خلالها اقتطاع أجزاء من معاشها التقاعدي، لسداد دين تم شطبه لاحقاً بعدما تبيّن أنه نتيجة أخطاء في عملية الحساب.





وكشفت المتقاعدة أنها كانت تعمل بدوام جزئي في شركة للنقل والخدمات اللوجستية عندما أُبلغت في أواخر عام 2016 أن أمامها ثلاثة أسابيع لسداد ديون لسنترلينك بقيمة 64,998 دولار.





وتم مضاعفة دخلها المعلن عن طريق الخطأ بين عامي 2010 و2016، وهو خطأ حذرت من أنه قد يؤدي إلى "تدمير حياة الناس بأكملها".



"كل ما عملت من أجله خلال 70 عاماً، رأيته يختفي على الفور ... من المستجيل أن أكون مدينة لهم بأي أموال."





قالت غاي إنها اضطرت للمرور عبر كافة أقسام سنترلينك عندما حاولت الطعن في الديون، ولكن تم إحالتها في النهاية إلى مسؤول كبير ألقى باللوم على "خلل في النظام" تسبب بحدوث الخطأ.





وكانت منهارة وهي تروي كيف تم اقتطاع أكثر من 100 دولار من معاشها التقاعدي كل أسبوعين، مما وضعها تحت "ضغوط مالية" على الرغم من بقاء المسألة دون حل.





وقالت: "لقد كانت فترة زمنية مظلمة للغاية بالنسبة لي وكان من الصعب للغاية أن أعيشها من جديد. كانت صحتي العقلية والجسدية في تلك المرحلة سيئة للغاية".





تم تقليص الدين في النهاية إلى 6,683 دولار، أ حوالي عُشر الرقم الأولي، بعد إعادة تقييم يدوية، قبل أن يتم إلغاؤه بالكامل في عام 2020.





وتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة ملابسات البرنامج الذي تبيّن أنه غير قانوني في عام 2019، واستمر العمل به على الرغم من التساؤلات حول شرعيته.





واستجوبت اللجنة مسؤولين سابقين لمعرفة مدى علمهم بالأخطاء التي أدت لخسارة الأستراليين مئات ملايين الدولارات بشكل غير قانوني.



واستمعت اللجنة لرئيس الوزراء الأسبق مالكولم تيرنبول والوزيرين السابقين في حكومة الائتلاف آلان تودج وكريستيان بورتر.





كوزير للخدمات الإنسانية في عام 2016، تم تكليف تادج بالإشراف على البرنامج عندما أثيرت الأسئلة حول طريقة عمله لأول مرة.





ورفض تادج تكراراً الانتقادات الموجهة إلى برنامج robodebt الذي كان يستخدم نظاماً آلياً لتحديد ما إذا كان الأستراليون مدينين للكومنولث، قبل أن تحكم محكمة اتحادية في عام 2019 بأنه غير قانوني.





وبات يعتبر برنامج robodebt فصلاً مخجلاً في التاريخ الأسترالي.





فقد أصبح معروفاُ أن البرنامج الذي أطلقته حكومة الائتلاف السابقة طالب بشكل غير قانوني عشرات الآلاف من الأستراليين بأموال لم يكونوا مدينين بها.



ما هو برنامج "robodebt"؟

على مدى عقود، كان مكتب الضرائب الأسترالي يستخدم أنظمة مطابقة البيانات للتأكد من أن الأستراليين يدفعون ويتلقون المبلغ الصحيح من الضرائب والمزايا.





وكان نظام الكمبيوتر السابق يكشف حوالي 300,000 حالة عدم تطابق سنوياً، لكن Services Australia لم يكن لديها سوى الموارد اللازمة للتحقيق في 20,000 حالة فيما بقيت الحالات الأخرى دون معالجة.





بدأ العمل على تطوير نظام آلي لمعالجة حالات عدم التطابق عام 2011 في ظل حكومة جوليا غيلارد، ولكن لم يتم تنفيذه مطلقاً.





في ميزانية عام 2015، أعلنت حكومة توني أبوت آنذاك أنها ستتابع قضية الديون المستحقة وبعد انتخابات عام 2016 نفذت حكومة تيرنبول برنامج التدخل الإلكتروني للامتثال (OCI) وهو نظام آلي جديد لملاحقة تلك الديون.



وبموجب تلك الخطة، تقوم خوارزمية بدلاً من الإنسان بتحديد ومتابعة المدفوعات المستحقة وهي قادرة على إرسال 20,000 إشعار من سنترلينك في الأسبوع، بدلاً من 20,000 في السنة.





وأدى نظام OCI، الذي يُطلق عليه اسم "robodebt" لملاحقة مئات الآلاف من الأستراليين وإجبارهم على سداد الديون المستحقة.





وعندما تم إلغاء البرنامج في عام 2020، كان قد تم إصدار حوالي 470,000 إشعار دين بشكل خاطئ. وقالت الحكومة إنه سيتم سدادها بالكامل بتكلفة 721 مليون دولار.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



