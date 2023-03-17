وظائف القطاع السياحي تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19

النقاط الرئيسية تستمر حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الأسبوعية في الارتفاع في نيو ساوث ويلز

استهلاك النيكوتين في أستراليا زاد بنسبة 30 في المائة خلال المراحل المبكرة من الوباء

الغرامات التي فُرضت خلال موجة دلتا في نيو ساوث ويلز عام 2021 أضرت أكثر مما نفعت

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن وظائف السياحة عادت تقريباً إلى مستويات ما قبل الوباء.





وأضافت أن "التحسن بالنسبة للرجال كان أعلى منه بالنسبة للنساء. واستعادت الوظائف التي شغلها الرجال 92.7 في المائة من المستوى الذي كانت عليه في عام 2019 مقارنة بالوظائف التي تشغلها النساء بنسبة 86.7 في المائة".





وقال رئيس إحصاءات السياحة في مكتب الإحصاء الأسترالي، جوناثون كو، إن الوظائف المرتبطة بالسائحين أظهرت الانتعاش الأكثر أهمية.





أضاف، "مع ذلك، شهد قطاع التعليم والتدريب تعافياً أبطأ بكثير للوظائف التي فقدت خلال الوباء".



يوم الجمعة، أبلغت نيو ساوث ويلز عن 8,905 حالة أسبوعية جديدة لكوفيد-19 مقارنة بـ 7,871 الأسبوع الماضي.





كما أبلغت فيكتوريا عن زيادة في الحالات الأسبوعية. وزادت الحالات من 3,319 حالة إلى 3,960 هذا الأسبوع.





من ناحية أخرى، وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة سيدني وجامعة ديوك في الولايات المتحدة أن الأشخاص المصابين بالسرطان عانوا من "إجهاد كبير أثناء الوباء بسبب القواعد الصارمة التي تمنع أحد أفراد الأسرة أو الشخص الداعم أو مقدم الرعاية غير الرسمي من حضور المواعيد والعلاجات".



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ودعت إلى التخطيط للوباء القادم والاستخدام الأفضل للتكنولوجيا لإدراج شخص داعم ضمن المواعيد.



قال باحثون في جامعة كوينزلاند إن استهلاك النيكوتين في أستراليا ازداد بنسبة 30 في المائة خلال المراحل الأولى من الوباء.





وأوضح البروفيسور المشارك فونج تاي أن استهلاك التبغ والنيكوتين قد انخفض في أستراليا، لكن جائحة كوفيد-19 ربما تكون قد عطلت هذا الاتجاه مؤقتاً.





أعلن باحثون في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني إن الغرامات التي فُرضت خلال موجة دلتا في نيو ساوث ويلز عام 2021 "أضرت أكثر مما نفعت".



وقال كبير الباحثين البروفيسور لوك ماكنمارا: "أول نتيجة عن إصدار هذه الغرامات أن الديون لا تزال لها آثار عقابية على حياة الناس".





"النتيجة الثانية هي تدمير العلاقات بين الشرطة والمجتمع في أجزاء الولاية التي عانت من أشد أشكال العمل الشرطي وإصدار الإنذار بالعقوبات".



قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إنه من الضروري فهم أصل فيروس كورونا.





أضافت الدكتورة كيركوف: "إن فهم كيفية بدء هذا الوباء يظل أمراً بالغ الأهمية ليس فقط للوضع الحالي الذي نحن فيه ولكن أيضاً للاستعداد بشكل أفضل ولمنع الأوبئة والأوبئة في المستقبل".





"في الوقت الحالي، ليس لدينا البيانات اللازمة لاستنتاج كيف بدأ هذا الوباء."





وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير في 16 آذار/مارس إن هناك انخفاضاً بنسبة 40 في المائة في حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً (4.1 مليون) وانخفاض بنسبة 57 في المائة في الوفيات (28 ألف) في الأيام الـ 28 الأخيرة مقارنة بالأيام الـ 28 التي سبقتها.





وسجلت الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا وألمانيا أعلى حالات كوفيد على مستوى الدول.





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