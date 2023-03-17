خريجو الجامعات الأسترالية يواجهون أكبر زيادة في ديون الطلاب منذ عقود

النقاط الرئيسية خريجو الجامعات الأسترالية قد يواجهون أكبر زيادة في ديون الطلاب منذ عقود بسبب ارتفاع التضخم

تقوم لجنة برلمانية فيدرالية بمراجعة مشروع قانون من شأنه إلغاء فهرسة ديون الطلاب ورفع الحد الأدنى للدخل المطلوب لبدء سداد القروض

يرتبط نظام قروض التعليم العالي في أستراليا بالتضخم والزيادات تماشياً مع مؤشر أسعار المستهلك الذي يبلغ حالياً 7.8 في المائة

تقوم لجنة برلمانية فيدرالية بمراجعة مشروع قانون من شأنه إلغاء فهرسة ديون الطلاب ورفع الحد الأدنى للدخل المطلوب لبدء سداد القروض.





ويرتبط نظام قروض التعليم العالي في أستراليا بالتضخم والزيادات تماشياً مع مؤشر أسعار المستهلك الذي يبلغ حالياً 7.8 في المائة.





وقدمت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر مهرين فاروقي مشروع القانون الذي من شأنه أن يجمد فعلياً ديون الطلاب الحالية لأكثر من ثلاثة ملايين أسترالي.



في تقرير مشترك إلى اللجنة، قال الاتحاد الوطني للطلاب ومؤسسة الشباب الأسترالي ومؤسسة الشباب الأسترالي إن ديون الطلاب قد وصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل من قبل.





وجاء في التقرير أن 72 في المائة من الأشخاص في عام 2021/202 مدينون بأكثر من 10,000 دولار مقارنة بـ 47.5 في المائة في 2005/2006.



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