"عيد الخليقة فرصة لتنقية النفوس وتطهير القلوب": كيف تحتفل الطائفة المندائية بأهم أعيادها في أستراليا؟

Key Points إنها أيام مباركة ومقدسة عند المندائين لأنها تجلت فيها عظمة وصفات الخالق وحكمته

أهم طقوس هذا العيد هي التعميد وتحضير وجبات عن أرواح الموتى وتقديم الصدقة للمحتاجين فضلاً عن الزيارات والتهاني.

يتميز هذا العيد بارتداء ملابس بيضاء التي ترمز بحسب شهلاء إلى النقاء والصفاء والطهاره

بمناسبة عيد الخليقة أو "البرونايا"أو البنجة تحدث المايكروفون العربي إلى السيدة شهلاء شاكر التي تنتمي إلى طائفة الصابئة المندائيين في أستراليا، فقالت بأن هذه الطائفة هي من أقدم الديانات في العراق وهي أول ديانة في تاريخ البشرية.



Source: Supplied تنتشر الطائفة المندائية في جنوب العراق وإيران. كذلك يتواجد عدد كبير منها في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.





أما عيد الخليقة فهو أسعد أيام السنة:



إنها أيام مباركة ومقدسة عند المندائين لأنها تجلت فيها عظمة وصفات الخالق وحكمته

وفقا للمعتقدات الدينية الصابئية، خلق الله في هذه الأيام الخمسة البيضاء السماوات والأرض.





وإنها أيام نورانية دون ظلام، ففي اليوم الأول انبثقت صفة الحياة وفي اليوم الثاني العظمة وفي اليوم الثالث المعرفة والعلم، أما اليوم الرابع فانبثقت واحدة من صفاته ألا وهي الحق، وفي اليوم الخامس تفجرت المياه الجارية.



Source: Supplied أما أهم طقوس هذا العيد فهي التعميد. لذلك يجتمع المندائيون في مكان يتواجد فيه مياه بحضور شيخ ويغمس الشخص نفسه بالمياه.



بعد التعميد يولد الانسان من جديد لأن التعميد يغفر الأخطاء الغير مقصودة. أما المقصودة فيغفرها رب العالمين.

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إضافةً إلى التعميد، يحضّر المندائيون وجبات عن أرواح الموتى ويقدمون الصدقة للمحتاجين فضلاً عن الزيارات والتهاني.



عيد الخليقة هو فرصة لتنقية النفوس وتطهير القلوب

Source: Supplied وهي فرصة ليتجمع الناس ويحتفلون تحت شعار التسامح والمحبة والغفران.





ويتميز هذا العيد بارتداء ملابس بيضاء التي ترمز بحسب شهلاء إلى النقاء والصفاء والطهاره فالابيض سيد الالوان ومنه تشتق كل الألوان.





يتواجد المندائيون في استراليا في العديد من المناطق منها Wallacia، Perth، Georges River وغيرها، وقد حافظوا على طقوسهم الدينية فبمناسبة عيد الخليقة يحتفلون كما في العراق بالعماد ومنح الصدقات للفقراء وتوزيع الطعام وإسعاد الناس.





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