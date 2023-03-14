نخبة من النجوم المصريين في أستراليا بهدف إنساني

Key Points لدى مؤسسة راعي مصر سبع مجالات لخدمة الحتاجين

عن سبب إختيار إسم الجمعية، فقال الدكتور رمزي أن كلمة "راعي هي صفة من صفات الرب". والرب هو من يساعد الفقراء والمحتاجين عن طريق الجمعية.

أوضح الدكتور رمزي سبب إستضافة ممثلين وشخصيات عامة ومفكرين مصريين في حفلات العشاء الخيرية التي يقومون بتنظيمها وهو أن المشاهير لديهم جانب إنساني ويفرحون بعمل الخي

تنظم مؤسسة راعي مصر حفلات عشاء خيرية في أستراليا لدعم الأسر الأكثر فقراً في مصر.



وتتميز هذه الحفلات بحضور نخبة من أهم نجوم السينما المصرية والوجوه الاعلامية.





تحدث المايكروفون العربي إلى السيد أمير رمزي الذي قام بتأسيس جمعية راعي مصر سنة 2012.



Source: Supplied فقال الدكتور رمزي أن أول مشروع للجمعية كان بناء مستشفى لخدمة الفقراء و من ثم تم تسليمها إلى جهة إدارية خاصة مسؤولة.





ومن سنة 2018 أصبح للجمعية سبع مجالات لخدمة المحتاجين:





المجال الأول هو بناء منازل للأشخاص الأكثر فقراً في مصر وتأمين المتطلبات الأساسية للعيش الكريم من كهرباء ومياه وأدوات كهربائية.



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أما المجال الثاني الذي أتى على ذكره الدكتور رمزي فهو المجال الطبي. فالجمعية توفر قوافل طبية في 17 محافظة مصرية. لديهم الآن 22 قافلة تتضمن عيادات طبية ومختبر وعدد من الأطباء تجول في مختلف المناطق.





إضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة بإجراء عمليات جراحية للمرضى وتؤمن لهم الدواء.



Source: Supplied والمجال الثالث هو القيام بمشاريع صغيرة للأسر الفقيرة ليكونوا قادرين على توفير دخل دائم.





المجال الرابع هو تقديم مساعدات شهرية للطلبة الغير قادرين على تأمين مصروفهم وللعائلات اليتيمة. كذلك منح مدرسية وملابس وغذاء وغيرها.





وأضاف الدكتور رمزي أن الجمعية تملك ثلاث حضانات مجانية في الصعيد ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقومون بمؤتمرات توعوية للعائلات وغيرها من النشاطات.



أما عن سبب إختيار إسم الجمعية، فقال الدكتور رمزي أن كلمة "راعي هي صفة من صفات الرب". والرب هو من يساعد الفقراء والمحتاجين عن طريق الجمعية.





وأوضح الدكتور رمزي سبب إستضافة ممثلين وشخصيات عامة ومفكرين مصريين في حفلات العشاء الخيرية التي يقومون بتنظيمها وهو أن المشاهير لديهم جانب إنساني ويفرحون بعمل الخير:



Source: Supplied "فهم يستخدمون شهرتهم لجمع الناس حول عمل صالح ومساعدة الفقراء."





وهذه السنة تقوم جمعية راعي مصر بتنظيم ثلاث حفلات في أستراليا في الفترة الممتدة من ٢١ نيسان/أبريل وحتى ٢٩ نيسان/أبريل : ٢٠٢٣الأولى في ملبورن، الثانية في غولد كوست وختامها في سيدني.





وأبرز الضيوف المصريين هم النجم كريم عبد العزيز والنجم هاني رمزي والمخرج بيتر ميمي والفنانة إلهام شاهين.





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