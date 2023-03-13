جمعية السيدات اللبنانيات الأستراليات مستمرة في عطاءاتها: عشاء خيري لدعم سيزوبيل في لبنان

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Source: Supplied

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في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، تنظم جمعية السيدات اللبنانيات الأستراليات عشاء خيري في ال31 من شهر آذار/مارس 2023 بهدف دعم مؤسسة سيزوبيل في لبنان.

Key Points
  • جمعية السيدات اللبنانيات الأستراليات هي جمعية غير دينية وغير طائفية، تأسست في بداية الحرب الأهلية بهدف مساعدة المحتاجين في لبنان.
  • ما يجمع كل هذه السيدات أنهن من أصل لبناني، حاملين في قلبوبهن حب للوطن وحب العطاء.
  • تأسست سيزوبيل سنة 1976 على يد السيدة إيفون شامي وهي تعنى بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من عمر سنة وما فوق.
جمعية غير دينية وغير طائفية، تأسست في بداية الحرب الأهلية في العام 1975 بهدف مساعدة المحتاجين في لبنان.
إنها جمعية السيدات اللبنانيات الأستراليات التي تعمل جاهدةً لدعم الجمعيات الخيرية اللبنانية.

وفي ال31 من شهر آذار/مارس تنظم الجمعية عشاء خيري يعود ريعه إلى مؤسسة سيزوبل في لبنان.
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Mrs Rima Balesh Source: Supplied
وفي حديث مع رئيسة الجمعية السيدة ريما بالش، استهلت حديثها متكلمةً عن أسباب استمرارية جمعية السيدات اللبنانيات الأستراليات عبر مر السنين، وهي أولاً احترام وتقدير المسؤولية والعمل الذي يقومون به والقدرة على تحمل الضغوطات .
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Source: Supplied
ولكن يبقى الاتكال على الأيادي البيضاء واللبنانيين وحبهم للعطاء على مر السنين.
ثانياً ذكرت بالش العمل على رسالة العطاء بكفاءة وجدية وإخلاص.

وكذلك عدم التباهي بأنفسهم بل الفرح بعمل الخير.
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Source: Supplied
ووجهت بالش تحية إلى كل سيدات الجمعية على اندفاعهن الدائم وعطائهن المستمر دون أي شرط.

وما يجمع كل هذه السيدات أنهن من أصل لبناني، حاملين في قلبوبهن حب للوطن وحب للعطاء.
لبنان هو أنشودة نغنيها كل يوم
وعندما نقوم بعمل خيري نشعر بفرح وحب لا يوصف!
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Source: Supplied
وعن كيفية اختيار الجمعية التي يريدون مساعدتها، أوضحت بالش أن السيدات يجتمعن كل شهر للتحضير للعمل الخيري.
وتتلقى الجمعية العديد من الاتصالات من مؤسسات بحاجة إلى مساعدة، فيقومون بدراسة مفصلة على أساسها يستطيعون تحديد المؤسسة التي هي بأمس الحاجة إلى الدعم وغير قادرة على الاستمرار.
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وهكذا وقع الاختيار على مؤسسة سيزوبيل في لبنان هذه المرة.

تأسست سيزوبيل سنة 1976 على يد السيدة إيفون شامي وهي تعنى بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من عمر سنة وما فوق.
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Source: Supplied
وتفضل الجمعية متابعة الأطفال من هذا العمر إذ يستطيعون تأمين كل حاجاتهم الانسانية والاجتماعية والطبية والتربوية والروحية والتأهيلية. ويفوق عدد أطفال الجمعية ال 1400. ولديها 250 متطوع منهم أطباء وأخصائيين.
هدف سيزوبيل إعطاء الأطفال الحياة التي يستحقونها، ليشعروا بقيمتهم الانسانية وبثقة بالنفس!
وأعطت بالش بعض الأمثلة عن أطفال من ذوي الاحتيجات الخاصة وصلوا إلى سيزوبيل من عمر السنتين واليوم يحتلون مراكز مهمة في المجتمع ويحققون انجازات على صعيد الوطن العربي.
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Source: Supplied
وقالت بالش أن الدولة اللبنانية كانت تدعم جمعية سيزوبيل بنسبة 30% من التكاليف ولكنها الآن غير قادرة على المساعدة على الاطلاق.
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Source: Supplied
لذا فاتكال الجمعية اليوم هو على بلدان الاغتراب وأولها أستراليا بهدف الاستمرار.

سيجري العشاء يوم الجمعة في ال31 من آذار/مارس 2023 في منطقة Sylvania Waters.

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