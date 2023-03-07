"جئت إلى أستراليا حاملةً هم الوطن وهم العائلة": قصة طموح رغم كل التحديات

L4.jpg

Source: Supplied

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

في حلقة اليوم من بودكاست قصتي سنستمع إلى السيدة ليلى أبي رعد التي عانت الكثير في حياتها ولكنها لم تتخلى يوماً عن أحلامها وطموحاتها وبقي حب الوطن ساكن في داخلها.

Key Points
  • تلقت ليلى صدمة عند وصولها إل أستراليا، فهي معتادة في لبنان على العمل وممارسة النشاطات الاجتماعية. فأصيبت بالكآبة والاحباط
  • بدأت ليلى بتأسيس عمل خاص لها للخروج من هذه الحالة وهو تنظيم الأعراس. ولكن مرض ووفاة زوجها عدل كل المقاييس
  • أما أحلام ليلى فهي تأسيس متحف لجبران خليل جبران في أستراليا ومعرض رسم رسامين من الدرجة الأولى من كل أنحاء العالم في مدينة جبيل.
ولدت ليلى أبي رعد في لبنان في بلدة العقيبة كسروان. وتعلمت في مدرسة عمشيت ومن ثم انتقلت إلى بيروت حيث عملت كمساعدة في جريدة.

كانت ليلى تحب أن تدرس الأدب العربي ولكن الأساتذة والمصححين في الجريدة نصحوها بأن تدرس الصحافة إذ كانت تتحلى بحس وطني عالي وإلمام في السياسة.
L1.jpg
Source: Supplied
فبدأت تكتب بعض المقالات السياسية في الجريدة، ونالوا إعجاب الأساتذة لذا راحت تفكر جدياً بدراسة الصحافة.
اقرأ المزيد

"March For Medicine": مبادرة خيرية في سيدني لإرسال الأدوية إلى لبنان

ولكن الحرب منعتها من متابعة دراستها وأحلامها فعادت إلى العقيبة وعملت في التجارة ومن ثم في بيع العقارات كذلك مع الأب نور في مركز الخدمات الانسانية.
أنا أصبت بالمرض وبقيت دون أكل وشرب بسبب الذي يحصل في لبنان.
طلب من ليلى المساعدة في تأسيس مجلة عملوا عليها لمدة شهرين ومن ثم اندلعت الحرب فتوقف العمل.

لذا قررت ليلى الزواج من رجل لبناني أسترالي وسافرت إلى أستراليا:
جئت إلى أستراليا حاملةً هم الوطن وهم العائلة
تلقت ليلى صدمة عند وصولها إل أستراليا، فهي معتادة في لبنان على العمل وممارسة النشاطات الاجتماعية. فأصيبت بالكآبة والاحباط وتمت متابعتها من قبل طبيب نفسي.
L3.jpg
Source: Supplied
عندها بدأت ليلى بتأسيس عمل خاص لها للخروج من هذه الحالة وهو تنظيم الأعراس. ولكن مرض ووفاة زوجها عدل كل المقاييس:
شعرت أن مصائب الدنيا كلها قد وقعت علي
ولكن ليلى لم تستسلم بل بقيت مصرة على متابعة حياتها وتخطي هذه المرحلة الصعبة. فحاولت إنشاء عمل خاص ولكنها سرقت ونهبت بمبالغ كبيرة.

من بعدها عملت مع الحكومة في تعليم صناعة المجوهرات، وكتبت في مجلة صوت النجوم بعض المقالات.
اقرأ المزيد

العمل التطوعي جزء من حياتي وشخصيتي: الدكتور ياسر محمد أفضل متطوع للعام في سيدني

حينئذ قررت ليلى بيع كل الثروة التي تركها لها زوجها والانتقال إلى لبنان للعيش مع والدتها. فاشترت مشروعاً كبيراً في لبنان ولكن الوضع الاقتصادي السيء جعلها تخسر كل ما تملك وعادت إلى الصفر.
L2.jpg
Source: Supplied
فما كان أمامها إلا العودة إلى أستراليا والقيام بأي عمل فقط لمساندة عائلتها في لبنان، فعملت في رعاية المرضى.

وبالرغم من ظروفها الصعبة، بقيت ليلى منتسبة إلى جمعية في لبنان "جمعية اللقاء الوطني حركة إنسانية وفكرية" تقوم بالاهتمام ب33 عائلة يتيمة وتؤمن لهم ما يحتاجون إليه. كذلك ترسل بشكل دائم شحنات دواء ومواد غذائية إلى لبنان لمساعدتهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة.

وعبرت ليلى عن حزنها الشديد على وطنها الأم:
أتمنى أن تمر هذه الغيمة السوداء عن لبنان ولا تطول أكثر لأن الذي يحصل في لبنان وما تحمله الشعب اللبناني ليس بالسهل.
"وأتمنى أن نتخلص من كل التدخلات الخارجية في لبنان ونتمتع باستقلال حقيقي."

وتحدثت ليلى عن جمعية أصلها لبناني، يقومون بإحيائها في أستراليا وهي "World Lebanese Cultural Union" ولها فروع في كل البلدان. إنها جمعية غير دينية وغير سياسية، بل ثقافية وتراثية تضم رسامين ونحاتين وسيدات يقمن بأعمال حرفية.

وفي الختام، تطرقت ليلى على أحلام تبغي تحقيقها ومنها متحف لجبران خليل جبران في أستراليا وهو مشروع بحاجة إلى تمويل ودعم كبير. إضافة إلى حلم آخر وهو رسم رسامين من الدرجة الأولى من كل أنحاء العالم في مدينة جبيل.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك

اخترنا لك

08:20
LK6.jpg

'March For Medicine': مبادرة خيرية في سيدني لإرسال الأدوية إلى لبنان

10:16
B1.jpg

عائلة بعيني صمدت ونمت في أستراليا كصمود شجر الأرز على جبال لبنان

07:22
nc.jpg

'لدي طابة سحرية': كتاب يساعد على تنمية التواصل الاجتماعي عند الطفل

10:06
image_1f851886-2bf5-48de-9e8a-7e157c24783e20230302_154800.jpg

العمل التطوعي جزء من حياتي وشخصيتي: الدكتور ياسر محمد أفضل متطوع للعام في سيدني

14:01
woman-2609115_960_720.jpg

مثلية تكسر صمتها للمرة الاولى: ' يا ليتني في هذه الحياة كبقية الناس، لأن طريق المثلية كان مرهقًا'

13:04
RH3.jpg

قصة رامح حشاش: الأب الذي ربى خمسة أولاد وخسر أحدهم بمرض السرطان

10:54
thumbnail_Image (1).jpg

لماذا تقدم Thrive قروضاً بدون فوائد للاجئين وطالبي اللجوء فقط؟

08:46
antibiotics/ pills

تجنبوا المضادات الحيوية: ما هي الجائحة الصامتة التي ستقتل الملايين بحلول عام 2050؟

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 8/3/2023

20230306_202509.jpg

"يوم الوفاء للجوهرة": تكريم نساء عربيات رائدات في اليوم العالمي للمرأة

thumbnail_Image (2).jpg

الفنانة نور العبد الله تشارك في احتفالات إذاعة أس بي أس عربي24

SBS A 24.jpg

"أس بي أس عربي 24 تحتفل بعيدها السابع": الإعلامي علي البهنساوي يكشف أسباب إطلاق القناة عام 2016