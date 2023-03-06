"March For Medicine": مبادرة خيرية في سيدني لإرسال الأدوية إلى لبنان

Key Points قررت الخوري إطلاق"March For Medicine" هذه السنة وهي مسيرة صلاة في اليوم العالمي للمرأة في مزار رهبنة الفرنسيسكان – كليفيل يليها غداء صيامي وذلك لجمع أدوية وإرسالها إلى لبنان.

اختارت الخوري شهر مارس لأنه يجمع العديد من المناسبات: اليوم العالمي للمرأة، وعيد الأم في لبنان وعيد الطفل وعيد مار يوسف أب العائلة.

تمنت الخوري على الأم اللبنانية بأن تتحلى بالصبر في ظل هذه الظروف الصعبة.

يحتفل العالم في الثامن من آذار/ مارس باليوم العالمي للمرأة، وبهذه المناسبة تكثر الأنشطة والإحتفالات. أما السيدة ليلى الخوري فاختارت أن تعيّد في هذا اليوم بطريقة مختلفة فنظمت مسيرة صلاة في هذا الزمن المبارك ودعت الجميع لمشاركتها وجلب فقط علبة دواء لإرسالها إلى أهلنا في لبنان.





وفي هذه المناسبة تحدث المايكروفون العربي إلى السيدة ليلى الخوري التي قالت أن المرأة ليست بحاجة إلى يوم عالمي بل العالم بحاجة إلى المرأة.



"March for Oxygen" Source: Supplied وأضافت أن المرأة هي نصف المجتمع وهي الأنوثة والأم والأخت وهي "أخت الرجال عاللبناني" واستعانت بمقولة لنابليون بونابرت:



الأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها

أما عن المبادرة التي تنظمها فأوضحت الخوري أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بهكذا احتفال. فالسنة الماضية قامت بمسيرة على الأقدام مع مجموعة من السيدات أطلقن عليها إسم "March For Oxygen" وذلك لدعم اللبنانيين وتزويدهم بمكنات أجهزة التنفس الاصطناعي ومعالجة المصابين بكوفيد 19.



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وبعد نجاح "March For Oxygen" قررت الخوري إطلاق"March For Medicine" هذه السنة وهي مسيرة صلاة في اليوم العالمي للمرأة في مزار رهبنة الفرنسيسكان – كليفيل عند الساعة الحادية عشر يليها غداء صيامي وذلك لجمع أدوية وإرسالها إلى لبنان.



لبنان موجوع... لبنان مريض ولا يستطيع الحصول على دواء

"March For Oxygen" Source: Supplied واختارت الخوري شهر مارس لأنه يجمع العديد من المناسبات: اليوم العالمي للمرأة، وعيد الأم في لبنان وعيد الطفل وعيد مار يوسف أب العائلة.





وأشارت الخوري أن هذه المبادرة فردية ولا تتعامل مع أي جمعية لبنانية، فستقوم بإرسال الأدوية إلى شقيقتها وصديقها في لبنان وهم سيتصرفون ويقومون بتوزيعها إلى المرضى الذين تواصلوا معهم عبر جمعيات.



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والأدوية تشمل مراهم ومسكنات وأدوية سعال وأدوية للأطفال، وكلها أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبيب.



"March For Oxygen" Source: Supplied ووجهت الخوري رسالة إلى كل إمرأة:



كوني أنثى واهتمي بنفسك وافرحي بكل إنجاز تقومين به وربي عائلة صالحة

وتمنت الخوري على الأم اللبنانية بأن تتحلى بالصبر في ظل هذه الظروف الصعبة.





وختمت الخوري بأن في العطاء فرح وهي ستسعى إلى القيام بهذه المبادرة كل سنة.



أطلقت ليلى خوري مبادرة خيرية Walk for Oxygen لدعم مرضى كورونا في لبنان Credit: Leila Khoury



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