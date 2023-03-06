تغيير في تأشيرات العمالة الماهرة في أستراليا: تعرفوا على الأخبار الجيدة

النقاط الرئيسية: في إشعار قصير نُشر على موقع وزارة الشؤون الداخلية في 13 فبراير قالت الوزارة إنها تعمل الآن على توسيع مسار الإقامة الدائمة الذي تم فتحه لأول مرة لحاملي تأشيرة نقص المهارات المؤقتة

قالت الوزارة إنه كان هناك 988 شخصًا في أستراليا في 14 ديسمبر 2021 يحملون 482 تأشيرة على المدى المتوسط مع وظيفة في قائمة المهن الإقليمية

ريدجيت قالت إن نظام الهجرة في أستراليا معقد، ولا يتم نشر القرارات على نطاق واسع

سيُسمح الآن للمهاجرين المهرة الذين عملوا في أستراليا خلال جائحة COVID-19 ولكن لم يتم السماح لهم بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة بسبب تغيير التأشيرة «المخادع» بالبقاء.





في نوفمبر من العام الماضي نشرت SBS News قصة بريدجيت (ليس اسمها الحقيقي)، صانعة النبيذ الفرنسية التي أصيبت بالصدمة بعد أن اكتشفت أنها لم تعد مؤهلة لتصبح مقيمة دائمة على الرغم من أنها عاشت وعملت في أستراليا الإقليمية لمدة ثلاث سنوات.



واجهت بريدجيت - التي تطوعت أيضًا في جمعية مكافحة الحرائق في المقاطعة (CFA) في فيكتوريا - الاضطرار إلى العودة إلى فرنسا أو العثور على مسار آخر قد يمتد لسنوات حتى تتمكن من البقاء.





تم إجراء تغييرات على تأشيرة 482 المؤقتة لنقص المهارات في 20 مارس 2019، لكن بريدجيت قالت إنها لم تكن على علم بها عندما تقدمت بطلب للحصول على التأشيرة بعد أشهر. من غير الواضح كيف تم الإعلان عن هذه التغييرات الأولية وتقول بريدجيت إنها لم تر أي معلومات عنها. لم تدرك أنها لم تعد قادرة على التقدم للحصول على الإقامة الدائمة حتى بدأت عملية تقديم الطلب بعد ثلاث سنوات.





تعرضت بريدجيت لصدمة أكبر لأن الحكومة الفيدرالية أعلنت منذ ذلك الحين أنها ستسمح لمن هم في «المسار قصير الأجل» لتأشيرة 482 - التي لم تمنح الأشخاص سابقًا حق الوصول إلى الإقامة الدائمة - أن يصبحوا مقيمين دائمين «كمكافأة» للبقاء في أستراليا أثناء الوباء إذا عملوا لمدة عام على الأقل.



صُدمت بريدجيت عندما اكتشفت أنها لم تعد تملك خيار البقاء بشكل دائم. Source: Supplied لم يُسمح لبريدجيت، التي تقدمت بدلاً من ذلك بطلب للحصول على «المسار المتوسط الأجل» على وجه التحديد لأنها اعتقدت أنه يمنح الأشخاص بالفعل إمكانية الوصول إلى الإقامة الدائمة إذا عاشوا في منطقة إقليمية لمدة ثلاث سنوات، بالتقدم من خلال المبادرة الجديدة على الرغم من أنها عملت أيضًا طوال فترة الوباء.





بدون الوصول إلى مسار الإقامة الدائمة، كانت بريدجيت تفكر في مغادرة أستراليا هذا العام عندما انتهت صلاحية تأشيرتها. وتتمثل خياراتها الأخرى في التقدم للحصول على تأشيرة مؤقتة أخرى على أمل ألا تتغير القواعد مرة أخرى في غضون ثلاث سنوات، أو التقدم للحصول على تأشيرة مختلفة أثناء السفر إلى الخارج.





لم تقدم الاستفسارات الموجهة إلى وزارة الشؤون الداخلية أي ضمان بأن الوضع سيتغير - ولكن هذا الشهر شعرت بريدجيت بالارتياح عندما اكتشفت أنها ستكون الآن مؤهلة للحصول على الإقامة الدائمة.



التغييرات في مسار الإقامة الدائمة

في إشعار قصير نُشر على موقع وزارة الشؤون الداخلية في 13 فبراير قالت الوزارة إنها تعمل الآن على توسيع مسار الإقامة الدائمة الذي تم فتحه لأول مرة لحاملي تأشيرة نقص المهارات المؤقتة قصيرة الأجل (TSS) 482 في العام الماضي.





تقول النصيحة: «بالإضافة إلى حاملي تأشيرات TSS قصيرة الأجل، تنصح الحكومة بأن هذا المسار متاح أيضًا لحاملي تأشيرات TSS متوسطة الأجل الذين لديهم مهنة في قائمة المهن الإقليمية».





وهذا يعني أن المهاجرين الآخرين مثل بريدجيت الذين كانوا على المدى المتوسط سيتمكنون الآن من التقدم للحصول على الإقامة الدائمة طالما كانوا في أستراليا لمدة عام واحد على الأقل بين 1 فبراير 2020 و 14 ديسمبر 2021.





وقالت الوزارة إنه كان هناك 988 شخصًا في أستراليا في 14 ديسمبر 2021 يحملون 482 تأشيرة على المدى المتوسط مع وظيفة في قائمة المهن الإقليمية.



«لم أصدق ذلك»

كما هو الحال مع الإعلانات السابقة الأخرى، كان هناك القليل من الترويج للتغيير. قالت بريدجيت إنها علمت بذلك لأول مرة من خلال مقطع فيديو على YouTube على قناة مخصصة لأخبار التأشيرات الأسترالية. عثرت على الإعلان على موقع الإدارة على الإنترنت، لكنها لم تصدق حتى تلقت مكالمة من وكيل الهجرة الخاص بها.





وقالت: «في البداية لم أصدق ذلك، ولهذا السبب أحتاج دائمًا إلى ثلاثة مصادر؛ للتأكد من صحة المعلومات».





وفي حين أن هذا يعد خبرًا جيدًا لبريدجيت والمهاجرين الآخرين في وضعها، إلا أنها قالت إن لديها مشاعر مختلطة.



تعمل بريدجيت كصانعة نبيذ في أستراليا منذ ثلاث سنوات. Source: Supplied «شعرت بالارتياح، وما زلت أشعر بالغضب لأنني لا أفهم لماذا اضطروا إلى إجبارنا على تجاوز كل هذا التوتر والقلق والجهل [ولكن] أشعر بالامتنان قليلاً بالطبع لأنهم على الأقل قاموا بإصلاح المشكلة».





كما تتساءل لماذا استغرقت الحكومة وقتًا طويلاً لإجراء التغيير، نظرًا لأنها أعلنت التغييرات على المدى القصير في 1 يوليو، قبل أكثر من سبعة أشهر.





«لماذا استغرقوا وقتًا طويلاً لتضميننا؟ في رأيي، السبب في ذلك هو أنهم نسونا». «لذا فهم يحاولون فقط إصلاح خطئهم، وهو أمر جيد، وأنا لا أشكو، أنا فقط لا أفهم كيف يعمل هذا.»



«إنهم لا يشرحون حتى القوانين»

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية لـ SBS News هذا الأسبوع إن الوزارة قامت بإعلام وكلاء الهجرة بأحدث التغييرات في 13 فبراير. وقال إنها شاركت الأخبار أيضًا مع شبكة الأعمال والصناعة والتوعية الإقليمية (BIRO) لدعم الانتعاش الاقتصادي لـ COVID-19 في أستراليا.





وقال المتحدث: «تعمل BIROs بشكل مباشر مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد للمساعدة في سد الفجوات في المهارات حيث لا يتوفر العمال الأستراليون، وإبلاغ الأخبار المتعلقة بالتغييرات في إجراءات التأشيرات».



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لكن بريدجيت قالت إن نظام الهجرة في أستراليا معقد، ولا يتم نشر القرارات على نطاق واسع، كما أن المعلومات المتاحة ليست سهلة الفهم دائمًا.





قال سكرتير وزارة الهجرة السابق أبو ريزفي إنه على مدى العقد الماضي أصبحت وزارة الشؤون الداخلية منظمة لا تهتم كثيرا بخدمة العملاء.





وقال: «في الواقع، يمكنك القول إن الأمر غير مهم». «ونتيجة لذلك... لا تعطي الوزارة أولوية كبيرة للاتصالات الفعالة.





«لو كانت المنظمة أفضل لكانت بذلت جهدًا أكبر في توصيل وشرح التغيير وتعزيزه عبر مجموعة من وسائل الإعلام.»





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