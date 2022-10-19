هذه هي التغييرات الأساسية على تأشيرات الهجرة إلى أستراليا في الميزانية الفيدرالية

النقاط الرئيسية خفضت الحكومة السابقة تمويل برنامج الهجرة بمقدار 875 مليون دولار

وعدت حكومة ألبانيزي بمعالجة التأخير في نظام معالجة التأشيرات

انخفض متوسط وقت المعالجة للحصول على تأشيرة مؤقتة من 53 يوماً في أيار/مايو إلى 42 يوماً في تموز/يوليو

عززت حكومة ألبانيزي بالفعل معدلات استقبال المهاجرين في أستراليا، لكن الطامحين للهجرة إلى أستراليا يأملون في الكشف عن المزيد من التغييرات ضمن ميزانية الأسبوع المقبل.



ماذا نعرف حتى الان؟

خفضت حكومة موريسون السابقة تمويل برنامج الهجرة لوزارة الشؤون الداخلية بمبلغ 875 مليون دولار على مدى أربع سنوات، مع الحفاظ على عدد الأماكن لتأشيرات العمالة الماهرة والعائلية إلى 160 ألف تأشيرة. وتضخمت أوقات معالجة التأشيرات منذ ذلك الحين إلى مستويات غير مسبوقة، واشتكت الشركات الأسترالية من عدم قدرتها على توظيف عدد كافٍ من الأشخاص ذوي المهارات المناسبة.





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في قمة الوظائف والمهارات في أيلول/سبتمبر، وعدت حكومة ألبانيزي بتسريع أوقات معالجة التأشيرات وأعلنت عن 36.1 مليون دولار إضافية لتوظيف ما يصل إلى 500 شخص لمدة تسعة أشهر للمساعدة في تقليل أوقات الانتظار.





وقال وزير الهجرة أندرو غايلز أمام القمة إنه كان هناك حوالي مليون تأشيرة قيد المعالجة عند تولي حزب العمال مهامه الحكومية في أيار/مايو. وانخفض متوسط وقت المعالجة للحصول على تأشيرة مؤقتة من 53 يوماً في أيار/مايو إلى 42 يوماً في تموز/يوليو.



Home Affairs Minister Clare O’Neil and Immigration Minister Andrew Giles at the Jobs and Skills Summit on September 2. Source: AAP / Mick Tsikas في بيان صدر في 14 تشرن الأول/أكتوبر، قال غايلز إن الإدارة عالجت حتى الآن أكثر من مليوني طلب، ولكن لا يزال هناك تراكم لحوالي 872 ألف طلب بسبب الارتفاع الهائل في الطلبات منذ فتح الحدود بعد إغلاقها أمام الوافدين الدوليين أثناء جائحة كوفيد-19.





وقال غايلز: "أستراليا ... تشهد انتعاشاً سريعاً في الطلب على التأشيرات. لقد تلقينا حوالي 2.22 مليون طلب جديد منذ 1 حزيران/يونيو 2022، مقارنة بنحو 495 ألف طلب لنفس الفترة من عام 2021".





وأوضح غايلز أن وزارة الشؤون الداخلية أضافت بالفعل 260 موظفاً جديداً لدعم معالجة التأشيرات، وسيتم تعيين وتدريب المزيد في الأسابيع والأشهر القادمة.



كيف تؤثر الميزانية الفيدرالية على التأشيرات؟

من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة تخطط لضخ المزيد من الأموال في وزارة الشؤون الداخلية لتعويض ما قدره 875 مليون دولار من التمويل الذي حجبته حكومة موريسون السابقة في ميزانية هذا العام.





سيقوم وزير الخزانة جيم تشالمرز بتسليم ميزانية 2022-23 أكتوبر يوم الثلاثاء 25 تشرين الأول/أكتوبر.





وقال وزير الهجرة السابق، أبو الرضوي، إن الحكومة ستحتاج لتقديم أكثر بكثير من مبلغ 36.1 مليون دولار كانت قد وعدت به بالفعل للشؤون الداخلية لتتغلب على الصعوبات التي تواجهها. لكنه قال إن ذلك يعتمد على ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتراجع عن قرار التخفيض البالغ 875 مليون دولار بالكامل.



The Department of Home Affairs' budget was cut by the previous Morrison government. Source: AAP / JAMES ROSS أضاف رضوي: "قد تكون بعض الأسباب منطقية تماماً ولذا لا تريد التراجع عنها. لكن من الواضح أنه عندما يكون لديك جمود هائل في نظام التأشيرات كما في الوقت الحالي، فإن أي خفض سيكون بمثابة كارثة."





وقال رضوي إن المال ليس سوى جزء من المشكلة، مع ظهور تحديات أخرى خلال العقد الماضي منها تصميم التأشيرات التي قال إنه تم تغييرها لجعلها أكثر بيروقراطية.





"لديك أيضاً مشكلة تتمثل في أن ثقافة الإدارة قد تغيرت بشكل جذري وهذا يؤثر على طريقة معالجة التأشيرات".





"ينتهي الأمر بصانعي القرار برفض الطلبات لأسباب تافهة للغاية في بعض الأحيان".



وأعلنت حكومة ألبانيزي عن مراجعة شاملة لنظام الهجرة لتوجيه الإصلاحات المستقبلية، مع التركيز على الإنتاجية وفرص الرعاية وجعل إجراءات الحصول على تأشيرة أكثر تنافسية عل ى المستوى العالمي. ومن المتوقع صدور تقرير بنهاية شباط/فبراير 2023.





كما أعلنت الحكومة عن خطط لزيادة عتبة الدخل لهجرة العمالة الماهرة المؤقتة. وتم تجميد العتبة عند 53,900 دولار في السنة، لكن الحكومة تقول إن ذلك منخفض للغاية وأن أكثر من 80% من جميع الوظائف بدوام كامل تحصل حالياً على راتب أعلى من ذلك.



هل ستتوفر المزيد من التأشيرات؟

قامت الحكومة بالفعل بزيادة برنامج الهجرة الدائمة من 160,000 إلى 195,000 في 2022-23. وهذا يشمل التأشيرات المتاحة للمهاجرين المهرة وأفراد الأسرة.





وقال رضوي إنه سيكون مندهشا للغاية لرؤية أي زيادة أخرى، لكن الميزانية ستكشف على الأرجح عن تفاصيل عدد التأشيرات التي ستكون متاحة في كل فئة.





في هذه الأثناء، لم يتم الإعلان بعد عن قرار بشأن عدد التأشيرات المتاحة للاجئين كجزء من البرنامج الإنساني.



ووعد حزب العمال في الانتخابات بإلغاء تأشيرات الحماية المؤقتة ونقل الأشخاص الذين تبين أنهم لاجئون شرعيون إلى تأشيرات دائمة.



Jim Chalmers will deliver the October Budget on 25 October. Source: AAP / Mick Tsikas وقال رضوي إنه يتوقع أن يتطلب ذلك اعتبارهم جزءًا من البرنامج الإنساني، الأمر الذي قد يتطلب زيادة في تأشيرات البرنامج.





ويسمح البرنامج الإنساني الحالي بتوفير 13,750 تأشيرة في 2022-2023. وتم توفير 16,500 تأشيرة إضافية على مدى أربع سنوات للاجئين الأفغان.



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