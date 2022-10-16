8 مليارات دولار سنوياً: من يسرق أموال ميديكير؟

النقاط الرئيسية وجهت الحكومة تحذيراً لمخالفي نظام ميديكر وسط تقارير عن أن تكلفة الاستغلال غير للمشروع لنظام الرعاية الطبية تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً

قال وزير الخدمات الحكومية وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بيل شورتن إنه في حين أن "الغالبية العظمى" من الأطباء العامين يلتزمون بالقانون، فإن سلامة المدفوعات تبدو في خطر

قام بعض الأطباء بتقديم فواتير لأشخاص فارقوا الحياة كما قاموا بتزوير السجلات الطبية للمرضى لزيادة دخلهم

رد الوزيران بيل شورتن وتانيا بليبيرسك اليوم الإثنين على تحقيق مشترك لشبكة Nine وABC وجد أن بعض الأطباء العامين يخرقون النظام من خلال فرض رسوم على خدمات لم يتم تقديمها.





وقال وزير الخدمات الحكومية وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بيل شورتن إنه في حين أن "الغالبية العظمى" من الأطباء العامين يلتزمون بالقانون، فإن سلامة المدفوعات تبدو في خطر.





"إنه يدفع دافعي الضرائب إلى اليأس إذا اعتقدوا أن بعض الأشخاص يقومون بذلك".



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وقال في مقابلة مع برنامج ناين توداي يوم الاثنين، "المحتالون يتركون أدلة وراءهم ... من الواضح أننا يجب أن نتأكد من وجود ثقة كاملة في النظام ولكننا نحتاج لإبلاغ المحتالين بأنه سيتم محاسبتكم".





وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبيرسك، والتي شغلت سابقاً منصب وزيرة الصحة، لبرنامج Seven's Sunrise أن التقرير "مروع".





"نحن بحاجة لملاحقة هؤلاء الأشخاص بقوة لأن الأستراليين يشعرون بالحماية في ظل ميديكير ويريدون الحفاظ على الرعاية الطبية ويحبون الطريقة التي يعمل بها نظامنا الصحي، لكن لا يمكن أن ينجح الأمر إذا كان لديك أشخاص يخرقونه".





"بالنسبة لهؤلاء المخالفين، عليهم مواجهة العواقب القانونية".





وفقاً لتحقيقات ABC وNine، قام بعض الأطباء بتقديم فواتير لأشخاص فارقوا الحياة كما قاموا بتزوير السجلات الطبية للمرضى لزيادة دخلهم. بينما ارتكب آخرون أخطاء في المطالبات.





وتقدر مارغريت فو، خبيرة الرعاية الطبية، إن تكلفة الهدر والمخالفات تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لشبكة ABC.



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