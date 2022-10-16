آلاف المنازل تغمرها المياه في شمالي فيكتوريا واغلاق 120 مدرسة جراء الفيضانات

تواصل السلطات متابعتها لوضع المناطق القريبة من الانهار في فيكتوريا حيث غمرت المياه آلاف المنازل جراء الفيضانات في شمال الولاية.





وقد طُلب من الأشخاص الذين يعيشون في مدينتي تشارلتون وإيكوكا مغادرة منازلهم حيث يمكن أن يتأثر ما يصل إلى 400 منزل مع ارتفاع مناسيب المياه في نهر غولبيرن.





وقال تيم ويبوش، رئيس دائرة الطوارئ في ولاية فيكتوريا، إن آلاف المنازل معرضة للخطر حيث من المتوقع أن يصل منسوب نهر غولبرن إلى ارتفاع 12.2 مترًا في شيبارتون صباح اليوم.





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وعند السابعة من صباح الاثنين أكدت السلطات أن ما يقارب من 34 ألف منزل قد تتأثر بهذه الفيضانات خاصة مع ازدياد المخاوف والاستعداد للاسوأ مع ارتفاع مناسيب المياه في الانهار في شمال فيكتوريا.



Houses affected by the flood near the Maribyrnong River in Melbourne, Friday, October 14, 2022. Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE



هذا وسينضم أكثر من 100 فرد من قوات الدفاع الأسترالية إلى جهود الإغاثة في فيكتوريا ، كماأعلن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي عن مساعدة مالية إضافية للأشخاص في بعض المناطق المتضررة من الفيضانات في جنوب شرق أستراليا.





وتفقد ألبانيزي الأضرار في فيكتوريا مع رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز.





وقال إن المدفوعات الإضافية والبالغة 1000 دولار لكل شخص بالغ و 400 دولار لكل طفل ستكون متاحة للأشخاص في بعض مناطق الحكومات المحلية.



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واكد رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز إن مركز الحجر الصحي السابق بالقرب من مطار ملبورن والذي يمكن أن يستوعب 250 شخصًا سيتم توفيره في الأيام القليلة المقبلة.





هذا وجرى حتى الآن أيواء الآلاف في مراكز اخلاء مؤقتة في المناطق المتضررة فيما تم الاعلن عن اغلاق 120 مدرسة متأثرة بالفيضانات اليوم.



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