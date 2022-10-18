استعدوا لمزيد من غلاء الأسعار: وزير الخزانة يحذر الأستراليين

النقاط الرئيسية حذر وزير الخزانة جيم تشالمرز من أن بعض إجراءات الحكومة للحد من تكاليف المعيشة قد تدفع إلى ارتفاع التضخم

أشار الدكتور تشالمرز إلى أن تكلفة المعيشة يمكن أن ترتفع أكثر بسبب الفيضانات المدمرة في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا والتي أدت لزيادة في أسعار البقالة

قبيل طرح الميزانية الفيدرالية يوم الثلاثاء المقبل، وهي الأولى له بصفته وزيراً للخزانة، قال الدكتور تشالمرز إنه لا يريد أن تؤدي تكاليف المعيشة إلى نتائج عكسية

أشار وزير الخزانة الأسترالي الدكتور جيم تشالمرز إلى أن تكلفة المعيشة يمكن أن ترتفع أكثر بسبب الفيضانات المدمرة في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا والتي أدت لزيادة في أسعار البقالة.





وقد تم بالفعل إجراء محادثات أولية مع وزارة الخزانة حول التأثير الاقتصادي للفيضانات.





"سيكون هناك تأثير كبير على تكلفة المعيشة، سيكون هناك تأثير كبير على الميزانية ولا أدعي عكس ذلك".





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وقال تشالمرز لشبكة Nine يوم الثلاثاء، "لا نعرف حتى الآن ما هو التأثير الكامل على تكلفة المعيشة، ولا نعرف حتى الآن كم مليار دولار ستكلف هذه الفيضانات وإجراءات التعافي منها".



وقبيل طرح الميزانية الفيدرالية يوم الثلاثاء المقبل، وهي الأولى له بصفته وزيراً للخزانة، قال الدكتور تشالمرز إنه لا يريد أن تؤدي تكاليف المعيشة إلى نتائج عكسية.





وأكد الدكتور تشالمرز أنه يجب تحقيق توازن مهم.





وقال "ما لا نريد القيام به، وقد رأينا ذلك في الخارج، هو توفير تكاليف المعيشة بطريقة تخلق المزيد من التضخم وتدفع أسعار الفائدة إلى أعلى مما كانت ستصبح عليه".





"ليس من السهل تحقيق توازن، لكننا نحاول تحقيقه للأسباب الاقتصادية الصحيحة".



وقال وزير الخزانة إن الدروس المستفادة من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي أقرتها المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء ليز تراس، والتي أدت لاضطرابات في الأسواق المالية، تم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد الميزانية الفيدرالية.





وقال: "حكومة المملكة المتحدة نفسها تدرك أنها ربما قد أخطأت في هذا التوازن وأنها تحاول إعادة ضبط إعداداتها".





"هذا درس مهم لنا جميعاً. ما حاولنا القيام به هو التأكد من أن تقليل أعباء تكاليف المعيشة لا تجعل من عمل البنك الاحتياطي أكثر صعوبة."



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