منسق اغاثة الفيضانات في شيبرتون: التأخر في التحرك وعدم اتقان الانجليزية يعرقلان عمليات الانقاذ

أكد منسق جهود الاغاثة خلال الفيضانات في شيبرتون حسام الصراف إن العديد من العائلات من الجالية العربية تحاصرها مياه الفيضانات في المنطقة فيما تم نقل العديد من العائلات الاخرى إلى مراكز أيواء أو اغاثة قريبة.



وقال الصراف في حديث له مع أس بي أس عربي 24 إن ارتفاع منسوب مياه الانهار وامطار الغزيرة التي هطلت خلال الاسبوع الماضي أدت بالمياه إلى أن تغمر المنزل في المدينة وتحاصر أخرى فضلا عن قطع الطرق.



Source: Supplied وتواصل السلطات متابعتها لوضع المناطق القريبة من الانهار في فيكتوريا حيث غمرت المياه آلاف المنازل جراء الفيضانات في شمال الولاية ومنها شيبرتون.



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وأضاف الصراف إن الاستعدادات جاءت متأخرة نوعا ما يوم الجمعة الماضي مما أثر كثيراً على توفير مراكز أيواء للعائلات التي تم اخلاؤها.



وأوضح أن تم استخدام مركز رياضي كمركز ايواء بعد نصب بعض الخيم.



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وقد طُلب من الأشخاص الذين يعيشون في مدينتي تشارلتون وإيتشوكا مغادرة منازلهم حيث يمكن أن يتأثر ما يصل إلى 400 منزل مع ارتفاع مناسيب المياه في نهر غولبيرن.



هذا وانضم أكثر من 100 فرد من قوات الدفاع الأسترالية إلى جهود الإغاثة في فيكتوريا بالاضافة إلى المتطوعين الذين يساعدون في عمليات الانقاذ والاستعداد.



Source: Supplied كما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن مساعدة مالية إضافية للأشخاص في بعض المناطق المتضررة من الفيضانات في الولاية.



وعن أعمال الاغاثة، يقول المنسق حسام الصراف إن التأخير في التحرك وعدم معرفة بعض العائلات من الجالية العربية للغة الانجليزية تسبب في عدة مشكلات في تأخر عمليات الانقاذ.





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