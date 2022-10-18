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منسق اغاثة الفيضانات في شيبرتون: التأخر في التحرك وعدم اتقان الانجليزية يعرقلان عمليات الانقاذ

أس بي أس عربي۲٤

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Source: Supplied

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نشر في: 18/10/2022 11:19am, آخر تحديث: 18/10/2022 12:14pm
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

العديد من العائلات من الجالية العربية تحاصرها مياه الفيضانات في مدينة شيبرتون شمالي فيكتوريا

نشر في: 18/10/2022 11:19am, آخر تحديث: 18/10/2022 12:14pm
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
أكد منسق جهود الاغاثة خلال الفيضانات في شيبرتون حسام الصراف إن العديد من العائلات من الجالية العربية تحاصرها مياه الفيضانات في المنطقة فيما تم نقل العديد من العائلات الاخرى إلى مراكز أيواء أو اغاثة قريبة.
وقال الصراف في حديث له مع أس بي أس عربي 24 إن ارتفاع منسوب مياه الانهار وامطار الغزيرة التي هطلت خلال الاسبوع الماضي أدت بالمياه إلى أن تغمر المنزل في المدينة وتحاصر أخرى فضلا عن قطع الطرق.
Stranded people.jfif
Source: Supplied
وتواصل السلطات متابعتها لوضع المناطق القريبة من الانهار في فيكتوريا حيث غمرت المياه آلاف المنازل جراء الفيضانات في شمال الولاية ومنها شيبرتون.
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وأضاف الصراف إن الاستعدادات جاءت متأخرة نوعا ما يوم الجمعة الماضي مما أثر كثيراً على توفير مراكز أيواء للعائلات التي تم اخلاؤها.
وأوضح أن تم استخدام مركز رياضي كمركز ايواء بعد نصب بعض الخيم.
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وقد طُلب من الأشخاص الذين يعيشون في مدينتي تشارلتون وإيتشوكا مغادرة منازلهم حيث يمكن أن يتأثر ما يصل إلى 400 منزل مع ارتفاع مناسيب المياه في نهر غولبيرن.
هذا وانضم أكثر من 100 فرد من قوات الدفاع الأسترالية إلى جهود الإغاثة في فيكتوريا بالاضافة إلى المتطوعين الذين يساعدون في عمليات الانقاذ والاستعداد.
Preparation efforts.jfif
Source: Supplied
كما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن مساعدة مالية إضافية للأشخاص في بعض المناطق المتضررة من الفيضانات في الولاية.
وعن أعمال الاغاثة، يقول المنسق حسام الصراف إن التأخير في التحرك وعدم معرفة بعض العائلات من الجالية العربية للغة الانجليزية تسبب في عدة مشكلات في تأخر عمليات الانقاذ.

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