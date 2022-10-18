استراليا بين الحريق والغريق: " عالقون في المنزل الذي تغمره المياه ونناشدكم بالدعاء"

النقاط الرئيسية: تحاصر منطقة تشابرتون بالمياه والشوارع مقطوعة فيما تنتظر العائلات العلقة في المنازل اوامر الاخلاء من الإدارة المحلية

تشهد المنطقة انقطاعًا في التيار الكهربائي ونقص حاد في المواد الغذائية

لم تدخل المياه الى داخل الى داخل منزل السيد سالم عبد الهادي الجوراني ولكنه عالق مع أولاده وزوجته داخل المنزل بانتظار إرشادات السلطات المحلية

تستجيب منطقة تشبرتون لأوامر الاخلاء الفورية وسط ارتفاع في مناسيب المياه، فيما يحاصر السيد سالم عبد الهادي الجوراني مع أولاده وزوجته داخل المنزل بانتظار إرشادات السلطات المحلية.





آلاف المنازل تغمرها المياه في شمالي فيكتوريا واغلاق 120 مدرسة جراء الفيضانات الأعنف التي تشهدها الولايات الجنوبية الشرقية من البلاد والسلطات تتوقع تأثر حوالي 34 ألف منزل جراء الفيضانات الحالية في فيكتوريا. تواصل السلطات متابعتها لوضع المناطق القريبة من الانهار في فيكتوريا حيث غمرت المياه آلاف المنازل جراء الفيضانات في شمال الولاية.





Relief efforts are intensified and hospitality shelters are open to receive the afflicted families أطلق السيد سالم عبد الهادي الحوراني من ولاية فكتوريا وتحديدًا من منطقة تشبرتون صرخته عبر برنامج Good Morning Australia فيما تستجيب العائلات لأوامر الاخلاء الفورية وسط ارتفاع في مناسيب المياه التي غمرت الشوارع والمنازل فيما تكثف جهود الإغاثة وتفترش أماكن الضيافة لاستقبال العائلات المنكوبة كما ووضع مسجد المنطق ايضًا في جهوزية لاستقبال المنكوبين.





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رغم القلق المتزايد، الا أن الجوراني وعائلته بخير، ولكن العد العكسي للإخلاء بدأ والتواصل الكثيف من خدمات الطوارئ جارٍ اذ يقول:





المنطقة محاصرة بالمياه والشوارع مقطوعة، ولكننا ما زلنا في المنزل ننتظر اوامر الاخلاء من الإدارة المحلية

لم تدخل المياه الى داخل منزل الجوراني حتى لحظة المقابلة معه، لكن التيار الكهربائي انقطع جراء الفيضانات والنقص في الواد الغذائية بدأ يرتفع. وفي هذا الإطار يقول:





أمنت الطعام لعائلتي، ولكن هناك نقص حاد في المواد الغذائية كحليب الأطفال والسكر فالمنطقة محاصرة تمامًا

لماذا يطلب الجوراني من المستمعين رفع الدّعاء الى الله وكيف يعيش اطفاله هذه اللحظات الكارثية؟







استمعوا الى الى المقابلة مع السيد سالم عبد الهادي الجوراني في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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