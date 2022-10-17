ما تأثير فيضانات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا على أسعار الفاكهة والخضار؟

النقاط الرئيسية من المحتمل أن ترتفع أسعار الفاكهة والخضروات بعد أن أثرت الفيضانات في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا على مناطق زراعية رئيسية

تناقش الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تقديم دعم إضافي للمزارعين المتضررين

كان المزارعون في فيكتوريا يتوقعون محصولاً وفيراً هذا الشتاء لكن المحللين يقولون إنهم يواجهون الآن انخفاضاً في الحجم والجودة بسبب الأمطار الغزيرة

قام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بجولة في المناطق المتضررة من الفيضانات في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وقال إن استمرار هطول الأمطار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.





وقال ألبانيزي، "للأسف، كان هناك حصاد جيد جداً من القمح والفواكه والخضروات".





وانضم وزير الزراعة موراي وات إلى رئيس الوزراء يوم الإثنين لتقييم أضرار الفيضانات في محيط فوربس في وسط غرب نيو ساوث ويلز.





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وقال في مؤتمر صحفي إن المناطق الزراعية الرئيسية "تأثرت بشدة بالفيضانات المتكررة".





وقال وات: "من المحتمل أن يكون لهذه الفيضانات تأثير على تكلفة المعيشة على الناس بسبب تأثير أسعار الفواكه والخضروات".



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وتحاول وزارة الزراعة الفيدرالية رصد التأثير المالي الذي ستحدثه الفيضانات عبر أجزاء من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا على الإنتاج الزراعي.





وتناقش الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تقديم دعم إضافي للمزارعين المتضررين.





واعترف رئيس وزراء فيكتوريا دانيال أندروز أنه من شبه المؤكد أن يتأثر إنتاج السلع الغذائية نتيجة الفيضانات.





وقال للصحفيين "هذا مصدر طعام ولايتنا وبلادنا، سواء كان ذلك من حيث الفاكهة والخضار والمحاصيل".





وفي شمال فيكتوريا، حيث تستمر مياه الفيضانات في الارتفاع، يحسب المزارعون التكاليف، خاصة في شيبارتون.



وقال ناثان فري، رئيس اتحاد المزارعين في فيكتوريا، إن فواكه مثل التفاح والكمثرى والخوخ والنكتارين تضررت بشدة.





وأضاف، "إذا غمرت المياه الآن، قد لا يكون لديك محصول في الموسم المقبل".





وكان المزارعون في فيكتوريا يتوقعون محصولاً وفيراً هذا الشتاء لكن المحللين يقولون إنهم يواجهون الآن انخفاضاً في الحجم والجودة بسبب الأمطار الغزيرة.





وأصدر RaboBank توقعاته للمحاصيل الشتوية الأسترالية يوم الاثنين حيث كشف عن تأثير كبير على المحاصيل حيث غمر العديد منها بالمياه في وسط وشمال فيكتوريا.





وأدت الفيضانات في أجزاء من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا إلى جرف الحقول والمحاصيل.



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وقال بريت هوسكينج رئيس شركة GrainGrowers إن محاصيل العدس تضررت بشدة جراء الفيضانات في فيكتوريا، بينما دمر محصول التبن بالكامل في شمال غرب الولاية.





وقال دينيس فوزنيسينسكي من RaboBank إن نيو ساوث ويلز تحملت وطأة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في وقت سابق من العام.





وأضاف، "لقد تم تخفيض تصنيف المحاصيل الشتوية مثل القمح والشعير والكانولا في نيو ساوث ويلز ونرى حالياً أن المزيد من المحاصيل قد تأثرت".





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