"تأشيرات في ثلاثة أيام": تسريع معالجة طلبات التأشيرة للمعلمين والممرضات الراغبين في القدوم إلى أستراليا

النقاط الرئيسية: توقفت وزارة الشؤون الداخلية عن استخدام قائمة المهن الماهرة ذات الأولوية للهجرة (PMSOL) لتصنيف طلبات التأشيرة

شملت القائمة مهن مثل المهندسين والطهاة والمحاسبين والأطباء النفسيين والمبرمجين والصيادلة

التوجيه الوزاري رقم 100 الجديد يوجه موظفي الإدارة لأداء إجراءات معينة، يعطي الأولوية الآن للتأشيرات في قطاعي الصحة والتعليم

يتم الآن تقييم طلبات تأشيرة العمالة الماهرة للمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غضون ثلاثة أيام فقط بعد تغيير كيفية إعطاء الأولوية للتأشيرات.





توقفت وزارة الشؤون الداخلية عن استخدام قائمة المهن الماهرة ذات الأولوية للهجرة (PMSOL) لتصنيف طلبات التأشيرة حيث يُنظر إليها الآن على أنها قديمة ولم تعد تعكس النقص الحاد في القوى العاملة في جميع أنحاء أستراليا.





حددت القائمة التي تم تقديمها في سبتمبر 2020، سابقًا 44 مهنة في قائمة مهن الهجرة الماهرة الأوسع (SMOL) لتسريع وتيرة التعافي من جائحة COVID-19. ولكن تم إيقاف استخدامها اعتبارًا من 28 أكتوبر من هذا العام.





وشملت القائمة مهن مثل المهندسين والطهاة والمحاسبين والأطباء النفسيين والمبرمجين والصيادلة. كما شملت العاملين في مجال الرعاية الصحية مثل الممرضات والأطباء، ولكن ليس المعلمين.



تستغرق طلبات التأشيرة للممرضات الآن ثلاثة أيام فقط للمعالجة. Source: Getty / The Good Brigade وزارة الشؤون الداخلية تقول إن التوجيه الوزاري رقم 100 الجديد يوجه موظفي الإدارة لأداء إجراءات معينة، يعطي الأولوية الآن للتأشيرات في قطاعي الصحة والتعليم.





وقال متحدث باسم الإدارة لـ SBS News: «يتم الآن تقييم هذه الطلبات في غضون ثلاثة أيام».



ينطبق التغيير على جميع ترشيحات تأشيرات العمالة الماهرة وطلبات التأشيرة التي لم يتم البت فيها بعد، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة بما في ذلك التأشيرات المؤقتة والتي يكفلها صاحب العمل والتأشيرات الإقليمية. القائمة الكاملة موجودة في الأسفل.





كما أنه يلغي الأولوية التي كانت تعطى للمواهب العالمية والابتكار في مجال الأعمال وبرامج الاستثمار.





وتشمل المهن التي تحظى بالأولوية الآن معلمي المدارس والعاملين في مجال دعم الصحة والرعاية الاجتماعية ومديري مراكز رعاية الأطفال والعلماء في مجال الطب والمستشارين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والفنيين الطبيين.



ترتيب جديد للأولوية لطلبات التأشيرة الماهرة

بموجب التوجيه الوزاري الجديد، يتم الآن تحديد طلبات التأشيرة الماهرة بالترتيب التالي للأولوية:





1. الرعاية الصحية أو مهنة التدريس؛





2. التأشيرات التي يرعاها صاحب العمل أي أن المتقدمين يتم ترشيحهم من قبل كفيل معتمد مع وضع معتمد؛





3. الخاصة بمنطقة إقليمية معينة؛





4. بالنسبة للفئات الفرعية للتأشيرة الدائمة والمؤقتة، طلبات التأشيرة التي تُحتسب ضمن برنامج الهجرة، باستثناء تأشيرة الفئة الفرعية 188 (ابتكار الأعمال والاستثمار (المؤقتة))؛





5. جميع طلبات التأشيرة الأخرى.





بالنسبة لجميع الفئات المذكورة أعلاه، سيتم إعطاء الأولوية لحاملي جوازات السفر المؤهلة حيث لا تكون جميع التأشيرات مفتوحة لكل جنسية.





ضمن كل فئة، يتم إعطاء الأولوية للمتقدمين الموجودين خارج أستراليا لطلبات التأشيرة الماهرة المؤقتة والدائمة.



أجرت حكومة أنتوني ألبانيز تغييرات على برنامج الهجرة الماهرة في أستراليا منذ فوزها في الانتخابات في مايو. Source: AAP / Lucas Coch تنطبق المعايير الجديدة على هذه التأشيرات الماهرة:



الفئة الفرعية 124 (المواهب المتميزة)



الفئة الفرعية 186 (ترشيح صاحب العمل)



الفئة الفرعية 187 (الهجرة برعاية إقليمية)



الفئة الفرعية 188 (ابتكار الأعمال والاستثمار) (مؤقتة)



الفئة الفرعية 189 (ماهر - مستقل)



الفئة الفرعية 190 (ماهر - مرشح)



الفئة الفرعية 191 (الإقامة الدائمة (الإقليمية الماهرة))



الفئة الفرعية 457 (العمل المؤقت (الماهر))



الفئة الفرعية 482 (نقص المهارات المؤقتة)



الفئة الفرعية 489 (المهرة - الإقليمية (المؤقتة))



الفئة الفرعية 491 (العمل الماهر الإقليمي (المؤقت))



الفئة الفرعية 494 (برعاية صاحب العمل الإقليمي (المؤقت))



الفئة الفرعية 858 (المواهب العالمية)



الفئة الفرعية 887 (المهرة - الإقليمية)



الفئة الفرعية 888 (ابتكار الأعمال والاستثمار (الدائم).

تتم معالجة طلبات التأشيرة الآن بشكل أسرع

قال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية إن نظام PMSOL السابق كان «تقييمًا معقدًا ومستهلكًا للوقت» وكان ضروريًا فقط بسبب تراكم الطلبات أثناء فرض قيود السفر إلى أستراليا أثناء الوباء.





وقال المتحدث: «ستسمح إزالة PMSOL بمعالجة المزيد من الطلبات بشكل أسرع، لا سيما بالنسبة لتأشيرة نقص المهارات المؤقتة الحرجة، والتي تم اعدادها للاستجابة بسرعة لاحتياجات سوق العمل».



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يرى السكرتير السابق في وزارة الهجرة أبو ريزفي أن التغييرات ستجعل المعالجة أسرع «لأنها تستهدف الآن نطاقًا أوسع بكثير من المهن».





وقال: «لا جدوى من وجود قائمة أولويات عندما تستهدف كل مهنة تقريبًا».





كما دعم السيد ريزفي التركيز على المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية قائلاً إنه يعتقد أن الحكومة ستكافح للحصول على طلبات كافية بغض النظر عن ذلك.





«من المحتمل أن يمنحوا تأشيرات للمعلمين والممرضات بالسرعة التي يتقدمون بها.»





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