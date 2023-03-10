"مستقبل زينب يعتمد على قرار من وزارة الهجرة الأسترالية": والدة زينب تناشد وزير الهجرة بإيجاد حل لمأزق العائلة

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مستقبل زينب يعتمد على قرار من وزارة الهجرة الأسترالية

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ولدت زينب في أستراليا لوالدين قدما عبر البحر ويبقى مستقبلها معلقا بعد رفض طلب العائلة بالحصول على الإقامة الدائمة في أستراليا.

النقاط الرئيسية
  • مئات من طالبي اللجوء تظاهروا أمام مبنى البرلمان الأسترالي مطالبين بحل قضيتهم
  • 12 ألف شخص لا يزال مصيرهم معلقا
  • السيدة كريمة المزيداوي تناشد وزير الهجرة بالنظر في قضية "المهمشين"
شاركت السيدة كريمة المزيداوي في تظاهرت جرت هذا الأسبوع أمام البرلمان الأسترالي في مدينة كانبرا للمطالبة بحل لوضع حوالي 12 ألف طالب لجوء تبقى ملفاتهم معلقة.

فلقد تظاهر مئات الأشخاص أمام البرلمان مطالبين الحكومة بالنظر في وضعهم ومنحهم فرصة للحصول على الإقامة الدائمة في أستراليا. هم من طالبي اللجوء الذين لم يشملْهم قرار الحكومة السابق الذي منح فرصة الإقامة الدائمة لحوالي 19 ألف، لكنه استثنى 12 ألفا آخرين.
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السيدة كريمة المزيداوي مع السناتور جانيت رايس
جاء ذلك بعد شهر من قرار الحكومة الفدرالية منح 19 ألف من حاملي التأشيرة المؤقتة فرصة التقدم للحصول على إقامة دائمة.

وقد تم رفض طلبات الحماية لكثير من المتظاهرين في زمن الحكومة السابقة، بموجب نظام يعرف ب 'fast track assessment scheme' - وطالب المتظاهرون بإلغائه.

وفي حديث مع SBS Arabic24 ناشدت السيدة كريمة المزيداوي وزير الهجرة بالنظر بوضع عائلتها وقالت "نحن عائلة لم نرتكب أي خطأ في أستراليا، لكننا نعيش في طي النسيان".
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وصلت كريمة مع زوجها وولديها إلى أستراليا منذ أحد عشر عاما عبر البحر، ورزقت بطفلة في أستراليا هي الآن في التاسعة من عمرها.

"أستغرب أن تترك الحكومة عائلات في طي النسيان. ابنتي الكبرى حصلت على منحة للدراسة في الجامعة وهي تعمل وتدفع الضرائب. ابني أيضا يدرس في الجامعة ويعمل ويدفع الضرائب. لماذا يهدرون هذه الكفاءات".

"أما زينب فتدرس في الصف الثالث الابتدائي ومحرومة من كل الحقوق. لا هي عراقية ولا هي أسترالية. ليس لديها أوراق رسمية، أعطوها فقط رقم القارب".
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وتضيف السيدة كريمة المزيداوي: "نحن مهمشون لا يدري أحد بنا. لا أعرف أسباب رفض طلباتنا. لا أستطيع العودة إلى العراق بسبب الظروف التي هربنا منها، ولا تزال موجودة. نحن ننتظر رحمة الله، ونناشد الوزير عسى أن ينظر في وضع الأشخاص الذين ظلوا مهمشين، وبوضع عائلتي لأن عائلتي مفيدة للمجتمع".

"نعيش على مساعدات المنظمات الإنسانية، ولولا مساعدة "مركز موارد طالبي اللجوء" لكنا أصبحنا في الشارع".

وقالت السيدة كريمة إنها الآن تطالب "بحق أولادها" في الاستقرار والمستقبل الواضح لأنها شخصيا "لم يعد بعينها أي شيء".

استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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