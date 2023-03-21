اتهام جندي أسترالي سابق بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

النقاط الرئيسية قالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن رجلاً يبلغ من العمر 41 عاماً تم القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب

الجندي السابق متهم بقتل رجل أفغاني أثناء وجوده في أفغانستان ضمن قوات الدفاع الأسترالية

العقوبة القصوى لجرائم الحرب هي السجن المؤبد

اعتقلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية جندياً أسترالياً سابقاً واتهمته بارتكاب جرائم حرب أثناء وجوده في أفغانستان.





وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 41 عاماً اعتقل في ريف نيو ساوث ويلز وتم وضعه في الحبس الاحتياطي ولم يتقدم بطلب لإطلاق سراحه بكفالة خلال جلسة الاستماع يوم الاثنين، ورُفض رسمياً طلب الإفراج عنه بكفالة.





ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجدداً في سيدني خلال شهر أيار/مايو.





ولم تتمكن أس بي أس من التحقق بشكل مستقل من هوية الرجل.



وقالت الشرطة الفدرالية إن الجندي متهم بقتل رجل أفغاني أثناء عمله في أفغانستان ضمن قوات الدفاع الأسترالية.





وهذه هي أول تهمة قتل بارتكاب جريمة حرب يتم توجيهها إلى فرد حالي أو سابق في قوات الدفاع الأسترالية بموجب القانون الأسترالي.





الجدير بالذكر أن العقوبة القصوى لهذه الجريمة هي السجن المؤبد.





ورفضت الشرطة الإدلاء بمزيد من المعلومات لكون القضية ستعرض على المحكمة ولا يزال التحقيق جارياً.





وتعمل الشرطة الفيدرالية على التحقيق في المزاعم بارتكاب جرائم جنائية من قبل عناصر قوات الدفاع الأسترالية في أفغانستان بين عامي 2005 و2016، وتجري تحقيقاتها بالتعاون مع مكتب المحقق الخاص، وهي هيئة تم إنشاؤها للتحقيق في جرائم الحرب.



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