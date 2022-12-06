سرقة الأجور: كيف يستغرق البعض سنوات حتى يدركون أن أصحاب العمل يستغلونهم

النقاط الرئيسية: سلط تقرير حديث صادر عن اتحاد النقابات في نيو ساوث ويلز الضوء على ما تتعرض له العمالة المهاجرة من استغلال

أكثر من 60 في المائة من إعلانات الوظائف التي تمت مراجعتها في أكبر ثماني صناعات في البلاد تعرض معدلات أجور غير قانونية

دعت نقابات نيو ساوث ويلز إلى مزيد من الحماية للعمال المهاجرين

انتقل أدي منزور إلى أستراليا قبل سبع سنوات من الهند بحثًا عن حياة أفضل. وبدلاً من ذلك، وجد نفسه يتعرض للاستغلال من قبل صاحب العمل.





أثناء عمله في سلسلة متاجر كبرى يتذكر منزور أنه اضطر للعمل في نوبات متتالية من الساعة 6 صباحًا حتى منتصف الليل لمدة ثلاثة أيام متتالية.





بين أيام العمل التي استمرت 18 ساعة كان ينام في سيارته قبل العودة إلى نوبته التالية.





«في ذلك الوقت لم أكن أدرك حتى ما كان يحدث لي. لقد استغرق الأمر مني سنوات لأدرك أنني تعرضت للاستغلال».





«لقد تعرضت لغسيل دماغ للاعتقاد بأن العمل لساعات أطول يعني المزيد من المال، بدلاً من مجرد الحصول على المبلغ المناسب».





حالة أدي ليست حالة فردية حيث سلط تقرير حديث صادر عن اتحاد النقابات في نيو ساوث ويلز الضوء على ما تتعرض له العمالة المهاجرة من استغلال في أستراليا.



قال وزير الهجرة أندرو جايلز إن الحكومة الفيدرالية تعمل على إجراء إصلاحات لتسهيل قيام العمال المهاجرين بالتحدث. Source: AAP / Mick Tsikas وأظهر التقرير، الذي صدر يوم الاثنين أن أكثر من 60 في المائة من إعلانات الوظائف التي تمت مراجعتها في أكبر ثماني صناعات في البلاد تعرض معدلات أجور غير قانونية.





كانت معظم إعلانات الوظائف البالغ عددها 7,000 إعلان التي شملها الاستطلاع من أجل التقرير بلغة أجنبية مما يشير إلى أن العديد من العمال يتم استغلالهم من قبل أولئك الموجودين في مجتمعات الشتات الخاصة بهم.





أفاد أكثر من ثلث العمال المهاجرين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتلقون أجورًا أو يحصلون على راتب أقل بسبب نوع التأشيرة، وقال أكثر من ربعهم إنهم تلقوا رواتب أقل بسبب جنسيتهم.





قال وزير الهجرة والمواطنة وشؤون الثقافات المتعددة أندرو جايلز إن الحكومة الفيدرالية تعمل على إجراء إصلاحات للسماح ل لعمال المهاجرين بالتحدث عما يتعرضون له.





قال السيد جايلز: «إن بناء الثقة لدى لناس كي يتحدثوا هو أهم شيء يتعين علينا القيام به».





«يحتاج العمال إلى الشعور بأن هناك وسيلة يمكنهم من خلالها التقدم للإبلاغ عن الاستغلال دون ترحيلهم».





دعت نقابات نيو ساوث ويلز إلى مزيد من الحماية للعمال المهاجرين، بما في ذلك «جدار حماية» بين أمين مظالم العمل ووزارة الشؤون الداخلية الذي يمنع التداعيات المتعلقة بالتأشيرات.





ووفقًا للسيد جايلز، فقد ثبت أن «بروتوكول الضمان» الحالي، الذي يهدف إلى حماية العمال الذين يتحدثون علنًا من مواجهة ردود الفعل العنيفة بسبب وضع التأشيرة الخاص بهم، غير كافٍ.



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وقال إنه لم يكن هناك سوى 77 حالة تم فيها الاحتكام إلى البروتوكول في السنوات الخمس الماضية، مما يدل على وجود نظام ينظر إليه العمال بتأشيرات مؤقتة بارتياب شديد.





قال سكرتير النقابات في نيو ساوث ويلز مارك موري إنه من المقلق أن بعض أصحاب العمل لا يزالون يستهدفون العمال من خلفيات متنوعة ثقافيًا ولغويًا.





قال السيد موري: «أستراليا بلد منح المهاجرين لمدة 200 عام فرصة لحياة أفضل».





«النظام الحالي الذي أنشأته الحكومة الائتلافية السابقة... تم إعداده لتسهيل الاستغلال المستمر».



قال السيد منزور إنه شعر أن القضية قد تم تجاهلها لفترة طويلة لأن الأستراليين كانوا على استعداد لتحمل العمال المهاجرين الذين يتعرضون لسوء المعاملة.





يتساءل منزور: «لماذا لم يتم فعل أي شيء لفترة طويلة، حتى الآن؟»





«السبب الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو أنهم عمال مهاجرون».





تريد نقابات نيو ساوث ويلز تأشيرة جديدة للسماح للعمال الذين لديهم مطالبات معلقة باستحقاقات في مكان العمل بالبقاء في البلاد مع تمتعهم بحقوق العمل حتى تتم تسوية مطالبتهم.





وتقول إنه يجب رفع القيود التي تساعد على الاستغلال، ويجب أن توفر جميع أنواع التأشيرات مسارًا واضحًا وموثوقًا للحصول على الإقامة الدائمة.





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