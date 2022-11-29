سرق من العمال آلاف الدولارات: مطعم في فيكتوريا يواجه غرامة بمليون دولار وعقوبة السجن

النقاط الرئيسية مطعم في فيكتوريا قد يتعرض لغرامة بأكثر من مليون دولار مع عقوبة السجن بعد اتهامه بسرقة آلاف الدولارات من موظفيه

نشرت مفتشية الأجور في فيكتوريا أول اتهامات جنائية لسرقة الأجور في تاريخ أستراليا

قالت المفتشية إن التهم تتعلق بأربعة موظفين شبان سابقين

نشرت مفتشية الأجور في تاريخ فيكتوريا أول اتهامات جنائية لسرقة الأجور في أستراليا، حيث وجهت 94 تهمة ضد مطعم شمال غرب ملبورن.





وتزعم هيئة الرقابة أن المطعم انتهك القانون بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2021 من خلال حجب أكثر من 7,000 دولار من مستحقات الموظفين بما في ذلك الأجور والغرامات والمعاشات التقاعدية.



وقالت المفتشية إن التهم تتعلق بأربعة موظفين سابقين.





وبدأ العمل بقوانين جديدة في الأول من تموز/يوليو من العام الماضي، مما يجرّم أصحاب العمل في ولاية فيكتوريا لدفعهم أجوراً زهيدة لعمالهم أو حجب مستحقاتهم.



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