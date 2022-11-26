الكاثوليكي اليساري محطم الأرقام القياسية: من هو دانيال أندروز رئيس حكومة فيكتوريا المنتخب لولاية ثالثة؟

بعد تأكيد فوزه رسمياً بولاية ثالثة، سيصبح دانيال أندروز خامس رئيس حكومة فيكتوري يتولى السلطة لمدة 3,000، وإذا ظل زعيماً حتى عيد الفصح، سيصبح رئيس حكومة العمال الأطول بقاءً في السلطة بتاريخ فيكتوريا. من هو دانيال أندروز الذي حطم الأرقام القياسية وأعاد تشكيل المشهد السياسي لولاية فيكتوريا؟

VIC ELECTION22 LABOR

Victorian Premier Daniel Andrews addresses the media following a tour of the Gordon Institute of TAFE during the 2022 Victorian state election campaign in Geelong,Victoria, Tuesday, November 8, 2022. Victorians go to the polls on Saturday, November 26. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • سيصبح دانيال أندروز خامس رئيس حكومة فيكتوري يتولى السلطة لمدة 3,000
  • انتسب أندروز بعد إكمال دراسته الجامعية إلى حزب العمال بفصيله اليساري الاشتراكي
  • في تشرين الثاني نوفمبر 2014، قاد أندروز حزب العمال للفوز في انتخابات 2014 ثم إلى فوز ثانٍ في انتخابات 2018 بأغلبية كبيرة
ولد دانيال مايكل أندروز في 6 تموز/يوليو 1972 في Williamstown، إحدى ضواحي ملبورن الجنوبية الغربية. تلقى تعليمه في كلية ماريست براذرز جالينوس الكاثوليكية وعاد إلى ملبورن في عام 1990 ليلتحق بجامعة موناش حيث تخرج بدرجة البكالوريوس في السياسة والكلاسيكيات في عام 1996.

انتسب أندروز بعد إكمال دراسته الجامعية إلى حزب العمال بفصيله اليساري الاشتراكي وترقى في صفوف الحزب حتى أصبح زعيم فرع فيكتوريا، وهو منصب يشغله منذ كانون الأول/ديسمبر 2010. وهو عضو في الجمعية التشريعية منذ عام 2002.
اقرأ أيضاً

انتخابات فيكتوريا: حزب العمال بزعامة دانيال أندروز يفوز بولاية ثالثة

عمل أندروز في بداية مسيرته كباحث سياسي، قبل انتخابه في الجمعية التشريعية لولاية فيكتوريا في انتخابات عام 2002 عن مقعد Mulgrave. وتم تعيينه لاحقاً في الوزارة من قبل رئيس الحكومة ستيف براك في عام 2006، قبل أن تتم ترقيته من قبل رئيس الحكومة جون برومبي في عام 2007. وبعد هزيمة برومبي في انتخابات عام 2010 على يد الأحراري تيد بايو، تم انتخاب أندروز كزعيم لحزب العمال في فيكتوريا، ليصبح زعيم المعارضة في المجلس التشريعي.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قاد أندروز حزب العمال للفوز في انتخابات 2014 ثم إلى فوز ثانٍ في انتخابات 2018 بأغلبية كبيرة. وكانت التحديات الرئيسية لرئاسته للحكومة كيفية التعامل مع موسم حرائق الغابات الأسترالي عامي 2019 و2020 ووباء كوفيد-19.

نشأ أندروز نشأة كاثوليكية ولكن تديّنه تضاءل مع الوقت، وفي عام 1998 تزوج من كاثرين كيسيك وهما يقيمان حالياً في Mulgrave مع أطفالهما الثلاثة.
اقرأ أيضاً

معدل الإصابة بكوفيد 19 في تباطؤ ولكن الخطر لا يزال قائماً


في صباح 9 آذار/مارس 2021، زلقت قدم أندروز وسقط على السلالم أثناء إجازة كان يقضيها في شبه جزيرة مورنينغتون. وتم نقله إلى المستشفى حيث تم وضعه تحت العناية المركزة. وقد أُصيب بعدة كسور في الأضلاع وكسر في الفقرات جراء الحادث، لكنه لم يُصب في الرأس. وشغل نائب رئيس الحكومة حينها جيمس ميرلينو منصب رئيس الحكومة بالإنابة حتى عاد أندروز في 28 حزيران/يونيو 2021 لمزاولة مهامه.

مع فوزه شبه المؤكد في انتخابات فيكتوريا لعام 2022 سيصبح خامس زعيم للولاية في التاريخ يتولى السلطة لمدة 3,000 يوم، مما يجعله مؤهلاً للتخليد بتمثال من البرونز خارج 1 Treasury Place في ملبورن.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.




يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBSعربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.

شارك
نشر في: 26/11/2022 11:35pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS / Wikipedia