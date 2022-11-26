الكاثوليكي اليساري محطم الأرقام القياسية: من هو دانيال أندروز رئيس حكومة فيكتوريا المنتخب لولاية ثالثة؟

النقاط الرئيسية سيصبح دانيال أندروز خامس رئيس حكومة فيكتوري يتولى السلطة لمدة 3,000

انتسب أندروز بعد إكمال دراسته الجامعية إلى حزب العمال بفصيله اليساري الاشتراكي

في تشرين الثاني نوفمبر 2014، قاد أندروز حزب العمال للفوز في انتخابات 2014 ثم إلى فوز ثانٍ في انتخابات 2018 بأغلبية كبيرة

ولد دانيال مايكل أندروز في 6 تموز/يوليو 1972 في Williamstown، إحدى ضواحي ملبورن الجنوبية الغربية. تلقى تعليمه في كلية ماريست براذرز جالينوس الكاثوليكية وعاد إلى ملبورن في عام 1990 ليلتحق بجامعة موناش حيث تخرج بدرجة البكالوريوس في السياسة والكلاسيكيات في عام 1996.





انتسب أندروز بعد إكمال دراسته الجامعية إلى حزب العمال بفصيله اليساري الاشتراكي وترقى في صفوف الحزب حتى أصبح زعيم فرع فيكتوريا، وهو منصب يشغله منذ كانون الأول/ديسمبر 2010. وهو عضو في الجمعية التشريعية منذ عام 2002.



عمل أندروز في بداية مسيرته كباحث سياسي، قبل انتخابه في الجمعية التشريعية لولاية فيكتوريا في انتخابات عام 2002 عن مقعد Mulgrave. وتم تعيينه لاحقاً في الوزارة من قبل رئيس الحكومة ستيف براك في عام 2006، قبل أن تتم ترقيته من قبل رئيس الحكومة جون برومبي في عام 2007. وبعد هزيمة برومبي في انتخابات عام 2010 على يد الأحراري تيد بايو، تم انتخاب أندروز كزعيم لحزب العمال في فيكتوريا، ليصبح زعيم المعارضة في المجلس التشريعي.





في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قاد أندروز حزب العمال للفوز في انتخابات 2014 ثم إلى فوز ثانٍ في انتخابات 2018 بأغلبية كبيرة. وكانت التحديات الرئيسية لرئاسته للحكومة كيفية التعامل مع موسم حرائق الغابات الأسترالي عامي 2019 و2020 ووباء كوفيد-19.





نشأ أندروز نشأة كاثوليكية ولكن تديّنه تضاءل مع الوقت، وفي عام 1998 تزوج من كاثرين كيسيك وهما يقيمان حالياً في Mulgrave مع أطفالهما الثلاثة.







في صباح 9 آذار/مارس 2021، زلقت قدم أندروز وسقط على السلالم أثناء إجازة كان يقضيها في شبه جزيرة مورنينغتون. وتم نقله إلى المستشفى حيث تم وضعه تحت العناية المركزة. وقد أُصيب بعدة كسور في الأضلاع وكسر في الفقرات جراء الحادث، لكنه لم يُصب في الرأس. وشغل نائب رئيس الحكومة حينها جيمس ميرلينو منصب رئيس الحكومة بالإنابة حتى عاد أندروز في 28 حزيران/يونيو 2021 لمزاولة مهامه.





مع فوزه شبه المؤكد في انتخابات فيكتوريا لعام 2022 سيصبح خامس زعيم للولاية في التاريخ يتولى السلطة لمدة 3,000 يوم، مما يجعله مؤهلاً للتخليد بتمثال من البرونز خارج 1 Treasury Place في ملبورن.





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