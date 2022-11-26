انتخابات فيكتوريا: إعادة انتخاب حزب العمال بزعامة دانيال أندروز لولاية ثالثة

النقاط الرئيسية تجاوز حزب العمل المقاعد الـ 45 التي يحتاجها للفوز بالانتخابات

تم فرز ما لا يقل عن 47% من الأصوات في يوم الانتخابات

لا يزال هناك حاجة لفرز مليوني صوت قبل الاقتراع

من المقرر أن يصبح دانيال أندروز خامس رئيس حكومة فيكتوري يتولى السلطة لمدة 3,000 يوم بعد أن قاد حزب العمال للفوز بالانتخابات للمرة الثالثة على التوالي.





ولا توجد فرصة أمام الائتلاف للفوز بعد أن أكد المحلل الانتخابي لشبكة ABC أنتوني غرين فوز العمال بـ 48 مقعداً على الأقل.





وقال "حزب العمال فاز في Cranbourne بسهولة وهو متقدم في Pakenham. إنه لا يفقد تلك المقاعد في الضواحي الغربية".





وأثارت النتيجة هتافات الفرح من أنصار حزب العمال المجتمعين في مقر رئيس الحكومة في Mulgrave في جنوب شرق ملبورن.





ومن المتوقع أن ينتزع حزب العمال مقعدي Glen Waverley وHastings من الأحرار ليعوض خسارة محتملة في Nepean حيث أعلن لاعب التنس السابق سام غروث الفوز.



وقالت نائبة رئيس الحكومة جاسينتا آلان إنها ستكون ضربة مريرة للأحرار إذا فاز حزب العمال في مقاعد مثل Ringwood وBox Hill.





وقالت، "كان هناك الكثير من الجهود لحزب الأحرار في تلك المقاعد وهذا يدل على الثقة في رئيس الحكومة".





ويستعد أندروز ليصبح خامس زعيم للولاية في التاريخ يتولى السلطة لمدة 3,000 يوم، مما يجعله مؤهلاً للتخليد بتمثال من البرونز خارج 1 Treasury Place في ملبورن.





وإذا ظل زعيماً حتى عيد الفصح، سيصبح رئيس حكومة العمال الأطول بقاءً في السلطة بتاريخ فيكتوريا، لينتزع اللقب من جون كين جونيور.





ومن المتوقع أن يخاطب أندروز أنصار حزب العمال في وقت متأخر من مساء السبت. وقد وصلت والدته وشقيقته بعد إعلان النتيجة.



وقالت النائبة عن حزب العمال والوزيرة السابقة ليزا نيفيل المنتهية ولايتها إنه نصر غير عادي لأندروز.





وقالت في لجنة الانتخابات في سكاي: "لقد أنجز شيئاً لم يكن أحد يعتقد أنه يستطيع ذلك".





وفي وقت سابق، ظهر السيد أندروز علناً يوم الانتخابات وصافح عمال بناء برفقة ابنه الأصغر جوزيف.





وقال لقناة Seven: "إذا لم يكن لديك عمل، فإن تكلفة المعيشة تشكل تحدياً حقاً وسيقلل خصومي السياسيون الوظائف لأنهم سيقللون المشاريع".





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