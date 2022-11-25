معدل الإصابة بكوفيد 19 في تباطؤ ولكن الخطر لا يزال قائماً

النقاط الرئيسية: معدل الإصابات في تباطؤ

لكن خطر الإصابة مستمر

سيتمكن الناخبون المصابون بكوفيد 19 في فيكتوريا من الإدرلاء بأصواتهم

في نيو ساوث ويلز هذا الأسبوع تم تشخيص إصابة 27,750 شخصًا بكوفيد-19، بزيادة قدرها 17.6٪ عن الأسبوع السابق. كما زادت اختبارات الـ PCR بنسبة 16.8٪.





بينما تم تسجيل 22.281 حالة جديدة في فيكتوريا بزيادة قدرها 9.5 في المائة عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق. ومع ذلك ارتفع عدد الوفيات في الولاية من 46 الأسبوع الماضي إلى 68 هذا الأسبوع.



تقول NSW Health إنه على الرغم من استمرار زيادة عدد الحالات واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل يبدو أن معدل الإصابات يتباطأ.





وتضيف الهيئة: "هذا يتوافق مع الاتجاه الوطني."





ولكن حذر نائب كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور مايكل كيد الذي تحدث إلى SBS في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه حتى مع انخفاض الأرقام ستظل البلاد تشهد إصابة أعداد كبيرة بالعدوى كل يوم.





قال البروفيسور كيد: "لا يزال خطر الإصابة بالعدوى مستمراً".





وأضاف أن عدوى كوفيد ستستمر إلى ما بعد العام الجديد.



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سيتمكن الناخبون المصابون بكوفيد في فيكتوريا من الإدلاء بأصواتهم في موقع مرور بالسيارة في شمال غرب ملبورن يوم السبت.





سوف يحتاج الناخبون إلى تقديم دليل إما على اختبار سريع إيجابي أو رسالة من وزارة الصحة تؤكد أن نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) إيجابية.



وأشارت شبكة ABC أن إصابات كوفيد تتزايد في دور رعاية المسنين في غرب أستراليا حيث تضاعفت الأرقام ثلاث مرات في الشهرين الماضيين.





احتفظ بكمامة في متناول يدك طوال الوقت حتى تتمكن من ارتدائها في الأماكن الداخلية المزدحمة، مثل المصاعد وفي وسائل النقل العام وفي المناطق الأخرى ذات الازدحام الشديد. ضع في اعتبارك ارتداءها إذا كنت تزور أماكن عالية الخطورة أو الأشخاص الذين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمرض شديد إذا أصيبوا بكوفيد.





في نيو ساوث ويلز يجب ارتداء الكمامات في جميع أقسام المستشفيات.



هذا وانخفض عدد حالات كوفيد العالمية الجديدة بنسبة 5 في المائة هذا الأسبوع مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق. كما انخفض عدد الوفيات الأسبوعية بنسبة 13 في المائة ، وفقًا للتحديث الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية.





وسجلت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والصين أعلى حالات كوفيد عالمياً.





وسجلت الصين أكبر تفشي لكوفيد في 6 أشهر مع فرض إغلاق محلي.





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