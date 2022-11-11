كوينزلاند تعيد فرض بعض قيود الجائحة مرة أخرى بعد تفشي الموجة الرابعة بالولاية

النقاط الرئيسية ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء أستراليا

كوينزلاند تعلن عن تفشي الموجة الرابعة وعودة لبعض قيود الجائحة

منح مضادات فيروس كورونا للأشد احتياجا بدون ميديكير

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا في جميع أنحاء أستراليا، مما يعكس انتقال العدوى المجتمعية للمتحورات الفرعية الجديدة من الأوميكرون ( XBBو BQ1.1 و B2).



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سجلت نيو ساوث ويلز 19,800 حالة جديدة هذا الأسبوع، بزيادة تقارب 60% عن الأسبوع السابق. ونتيجة لذلك، زاد عدد حالات الدخول إلى المستشفى ووحدة العناية المركزة بشكل ملحوظ أيضًا.





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وبصورة مقاربة، أعلنت فيكتوريا عن تسجيل 16,636 حالة إصابة في الأيام السبعة الماضية، بزيادة قدرها 63% عن الأسبوع السابق، بينما قفز عدد الوفيات أيضًا من 28 إلى 41 شخصًا هذا الأسبوع.





قالت وزارة الصحة ورعاية المسنين في بيان يوم الثلاثاء إن كل المؤشرات تشير إلى أننا في "بداية موجة جديدة من تفشي كوفيد-19 في أستراليا".



وفي تطور جديد، أعلنت كوينزلاند يوم الخميس أن الولاية قد دخلت الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مما يعني رفع مؤشر الطوارئ فيها من اللون الأخضر إلى اللون الكهرماني.





وذلك المؤشر يعني أنه حاليا، يُنصح سكان كوينزلاند بارتداء الكمامات في أماكن الرعاية الصحية، وفي وسائل النقل العامة، وفي الأماكن المزدحمة، وعندما يكونون بالقرب من المرضى والحالات الحرجة.





هذا وشجعت الولاية الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 على إجراء اختبارات سريعة كل يومين إذا كانوا لديهم حالة مصابة في محل إقامتهم.





سجلت ولاية كوينزلاند 5828 حالة هذا الأسبوع، بزيادة قدرها 32% تقريبًا عن الفترة السابقة.



ونظرًا لأن البلاد تشهد ارتفاعًا في حالات كورونا الجديدة، قال بول كيلي كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا في بيان صحافي أن هناك ثلاثة أشياء يمكنك القيام بها لحماية نفسك من الموجة الجديدة.





"كن على اطلاع دائم بالتطعيم، بما في ذلك الجرعات الثالثة والرابعة (إذا كنت مؤهلاً".





"احتفظ بالكمامة في متناول اليد للأماكن العامة الداخلية أو الأماكن المزدحمة".





"ابق في المنزل إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية أو لم تكن على ما يرام حتى تختفي الأعراض".



وتُذكر وزارة الصحة ورعاية المسنين أن أولئك الذين ثبتت إصابتهم بـكوفيد-19 ولديهم عوامل خطر عالية أنهم مؤهلون للعلاجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم ميديكير.





يجب على أولئك الذين ليس لديهم برنامج Medicare الاتصال بطبيبهم أو عيادة الصحة العامة للحصول على الخدمات مجانًا. تعتمد تكلفة العلاجات المضادة للفيروسات على كل حالة على حدة.



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قالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها إن حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 العالمية الأسبوعية الجديدة انخفضت بنسبة 15% والوفيات بنسبة 10% للأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني.





سجلت اليابان وجمهورية كوريا والولايات المتحدة وألمانيا والصين أعلى حالات إصابة بالفيروس عالميا على مستوى البلد.





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