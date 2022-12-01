الشرطة الفيدرالية تستهدف عصابات تقوم بابتزاز الاطفال والشباب على ألانترنيت

أغلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية مئات الحسابات المصرفية "الابتزازية" المرتبطة بمجرمين منظمين في الخارج يحاولون استغلال المراهقين الأستراليين لتحقيق مكاسب مالية.





وينطوي "الابتزاز الجنسي" على إكراه الأطفال على إرسال صور أو مقاطع فيديو عارية، حيث يتظاهر الجاني في كثير من الأحيان على أنه شاب آخر ويطالب الضحايا بالدفع مبالغ، مهدداً اياهم بنشر الصور علنًا.





وسهلت "عملية هانتسمنان"" بقيادة الشرطة الفيدرالي ، بالتعاون مع أوستراك (المركز الأسترالي لمتابعة وتحليل المعاملات) ، إغلاق أكثر من 500 حساب مصرفي أسترالي وخدمات مالية وحسابات عملات رقمية محفوظة محليًا ولكنها مرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة الدولية.





وكان معظم الضحايا "ذكوراً" تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما ، لكن بعضهم لم يتجاوز سن العاشرة.



