ماذا بعد اختراقي Optus وMedibank: هل يمكن اختراق السجلات الصحية الحكومية؟

النقاط الرئيسية: كشف خرق البيانات الخاص بأكبر شركة تأمين صحي خاصة في البلاد السجلات الصحية لـ 9.7 مليون أسترالي

تحتوي قاعدة البيانات، التي أنشأتها الحكومة الفيدرالية في عام 2012 على ملفات تعريف لأكثر من 23.4 مليون أسترالي

تسعون في المائة من الأستراليين لديهم ملف My Health Record

يحذر خبراء الأمن السيبراني والخصوصية من أن البيانات الصحية للأستراليين لا تزال هدفًا للقراصنة بل وأكثر من ذلك بعد اختراق ميديبانك .





كشف خرق البيانات الخاص بأكبر شركة تأمين صحي خاصة في البلاد السجلات الصحية لـ 9.7 مليون أسترالي - 40 في المائة من السكان.





وقد أثار ذلك مخاوف بشأن ذاكرة تخزين مؤقت أخرى للبيانات الصحية: My Health Record.



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هل هناك مخاوف بشأن اختراق My Health Record؟

قال ديفيد فيل، رئيس مؤسسة الخصوصية الأسترالية، إنه من المحتمل أن يتعرض My Health Record لـ «خرق هائل للبيانات».





«نموذج الأمان الخاص بـ My Health Record مروع. لقد كنت أراقب ذلك وأحاول المشاركة في هذا النقاش، كما تعلمون، مرتديًا عدة قبعات على مدار حوالي 10 أو 15 عامًا.





وقال لـ «إس بي إس نيوز»: «انتهى الأمر بشيء [نظام] يتيح الوصول الافتراضي لبيانات مئات الآلاف من الأشخاص على الأرجح».





تم تصميم النظام لتسهيل الوصول إلى معلومات المرضى بين الأطباء، ولكن هذه نقطة ضعف من منظور الأمن السيبراني.



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تحتوي قاعدة البيانات، التي أنشأتها الحكومة الفيدرالية في عام 2012 على ملفات تعريف لأكثر من 23.4 مليون أسترالي مع معلومات تشمل التقارير المتخصصة ونتائج الاختبارات والوصفات الطبية وسجلات الأسنان وتفاصيل الفواتير وملاحظات حول الأعراض والتشخيصات.





تقول وكالة الصحة الرقمية الأسترالية، التي تدير المنصة، إن 90 في المائة من الأستراليين لديهم ملف My Health Record. وقد حدثت زيادة كبيرة في الأرقام أثناء الوباء عندما حصل الناس على شهادات التطعيم ضد COVID-19.



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قال الدكتور ديفيد غلانس، مدير مركز ممارسات البرمجيات في University of Western Australia إن البنية التحتية الأمنية لـ My Health Record قوية، ولكن هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو مقدار المعلومات الواردة في الملفات الشخصية.





«لا يتم استخدام السجل الصحي بكثرة، على الرغم من كل المحاولات التي تبذلها الحكومة لجعله شيئًا مفيدًا. كمية المعلومات الموجودة هناك محدودة نوعًا ما [لعدد من الأفراد، بمن فيهم أنا]، وبالتأكيد ستكون أقل إشكالية من Medibank، على سبيل المثال، الذي لديه جميع بيانات المطالبات والبيانات حول الصحة العقلية وإجراءات الإجهاض وغيرها من الأشياء».





لا تزال هناك أسئلة حول مدى تكرار استخدام النظام من قبل الأستراليين والأطباء.





وجدت دراسة في قسم الطوارئ في ملبورن في أبريل وأغسطس 2020 أنه من بين 88 صيادلة وطبيبًا، استخدم نصفهم My Health Record مرة واحدة على الأقل، ولكن لا تزال هناك عوائق أمام استخدامه، بما في ذلك «المحتوى القديم، وانعدام الثقة، وانخفاض إدراك القيمة، وعدم وجود سجل للمرضى وأنظمة السجلات الطبية المتعددة».





ماذا سيحدث في حالة الاختراق؟





يقول خبراء الأمن السيبراني إن إمكانية الابتزاز هي هدف القراصنة للاستمرار في عملياتهم الإجرامية - حيث تعمل شبكة الويب المظلمة والعملات المشفرة على تأجيج ذلك النشاط.





قالت الدكتورة سويليت دريفوس، خبيرة الأمن الرقمي والخصوصية في جامعة ملبورن، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن هجومًا إلكترونيًا على My Health Record وشيك، ولكن الخطة الاستباقية ضرورية لجميع الجهات التي تحتفظ ببيانات صحية.





«يجب أن تكون المنطقة الصحية أكثر جدية في تعزيز الأمن السيبراني لحماية السجلات الصحية.»





وقالت إن هجوم يوليو 2018 على أكبر مجموعة رعاية صحية في سنغافورة، SingHealth، يوضح الهدف النهائي وتكتيكات القراصنة الذين يبحثون عن بيانات صحية حساسة حيث كشف الهجوم الإلكتروني بيانات 1.5 مليون مريض، بما في ذلك رئيس الوزراء لي هسين لونج.





قال الدكتور دريفوس: «المثير للاهتمام في هذا الاختراق هو أن فرق الطب الشرعي وجدت أن القراصنة استهدفوا بالفعل سجلات السياسيين والوزراء الأقوياء على وجه التحديد».





«تخيل لو علمت (ولم يكن معروفًا للجمهور) أن رئيس الوزراء يعاني من مرض عضال ولن يعيش على الأرجح أكثر من عامين أو ثلاثة... ستكون هذه معلومات قيّمة للغاية لقادة الدول الأخرى، ولكن أيضًا للأسواق أو الشركات التي قد تتخذ قرارات بشأن الاستثمارات».





ماذا تفعل الحكومة حيال ذلك؟





قالت الوكالة الحكومية الفيدرالية التي تدير My Health Record إنه تم إجراء مراجعة جديدة لمخاطر الأمن السيبراني بعد اختراق Medibank الأخير و خرق Optus في سبتمبر ومحاولة اختراق برنامج Medicare في عام 2020.





وقالت وكالة الصحة الرقمية الأسترالية في بيان: «في ضوء هذه الانتهاكات، استعرضت الوكالة عمليات تحديد الهوية ذات الصلة للاستمرار في ضمان أن الأشخاص المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى My Health Record».





وقالت الوكالة إنه تم إحراز تقدم لتحسين نقاط الضعف في الأمن السيبراني التي أبرزها مكتب التدقيق الوطني الأسترالي (ANAO) في تقرير عام 2019 الذي وجد أن «إدارة مخاطر الأمن السيبراني المشتركة لم تكن مناسبة ويجب تحسينها».





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