القبض على رجل بتهمة التربح من سرقة بيانات العملاء في قضية اختراق شبكة Optus

النقاط الرئيسية القبض على رجل حاول التربح من بيانات أحد العملاء المنشورة على الانترنت

طالب الرجل بمبلغ ألفي دولار من صاحب البيانات في رسالة نصية

تم توجيه تهمتين للرجل تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن 10 و 7 سنوات

في تطور جديد بقضية اختراق شبكة Optus، تم اتهام رجل من سيدني بزعم أنه حاول استخدام بيانات أحد العملاء عبر رسالة نصية لابتزازه بتلك المعلومات.





قالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن الرجل الذي تم القبض عليه ليس مشتبهًا في مسؤوليته عن خرق البيانات، لكنه حاول الاستفادة مالياً من البيانات المسروقة المنشورة على الإنترنت.





وذكرت الشرطة أنه حاول الاستفادة مالياً من البيانات المسروقة التي تم تحميلها على منتدى عبر الإنترنت.





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بدأ التحقيق عندما علمت الشرطة بعدد من الرسائل النصية التي تطالب بعض عملاء Optus بتحويل 2000 دولار إلى حساب مصرفي أو تحمل عواقب استخدام معلوماتهم الشخصية في ارتكاب جرائم مالية.



حددت الشرطة الفدرالية حسابًا مصرفيًا، كان تحت اسم شاب وزعمت أنه كان يستخدمه في تلك الأغراض.





وأفادت الشرطة بأن البيانات التي استخدمها الجاني المزعوم لتحديد هوية هؤلاء العملاء حصل عليها من 10200 سجل مسروق نُشرت على الإنترنت بعد حادث القرصنة الالكترونية نهاية الشهر الماضي.





وقالت الشرطة إنه ستوضح أمام المحكمة أنه تم إرسال رسائل نصية إلى 93 من عملاء Optus الذين تم الكشف عن بياناتهم في منتدى على الإنترنت.





وأضافت الشرطة أنه وفقا لما ورد لديها أن الأفراد الذين تلقوا الرسائل النصية لم يقوموا بتحويل أية أموال إلى ذلك الحساب البنكي.





ومن المقرر أن يمثل الشاب البالغ من العمر 19 عامًا أمام محكمة سيدني المحلية المركزية في وقت لاحق وسيواجه جريمتين تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن 10 و7 سنوات.



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جدير بالذكر أنه وجدت نتائج استطلاع Guardian Essential، الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، أن أكثر من نصف المشاركين أيدوا فرض قيود أكثر صرامة على المعلومات التي يمكن للشركات جمعها عن المستهلكين.





كما قالت الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 1,050 شخصاً إنهم قلقون بشأن القراصنة الذين يسرقون هويتهم لإنشاء حسابات بنكية، رغم أن 21% فقط قالوا إنهم تأثروا بشكل مباشر بخرق Optus.





يأتي الاستطلاع بعدما أعلنت الشركة الأم لـ Optus بأنها وكلت محامين للدفاع عنها في حال تعرضت لأي دعوى جماعية بشأن الاختراق الذي شمل التفاصيل الشخصية لأكثر من 10 ملايين عميل.





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