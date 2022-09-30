هذا ما يمكن ان يفعله قراصنة بيانات Optus بأرقام بطاقات ميديكر

النقاط الرئيسية: أعرب وزير الصحة عن قلقه بعد أن أبلغت شركة Optus عن أن المخترقين وصلوا الى ما يقارب من 15000 رقم من أرقام بطاقات الميديكير

يُنصح الأشخاص المعنين بالتوجه الى موقع myGov لتبديل بطاقة الميديكير الخاصة بهم وهي خدمة مجانية

في حال خرق معومات الميديكير يمكن الوصول الى معلومات حساسة قد تشكل قلقاً كبيراً لدى بعض الأشخاص

وبحسب ما ورد تم الوصول إلى ما يقرب من 15000 رقم من أرقام ميديكير من خلال خرق ضخم لبيانات شركة Optus، لكن Services Australia تقول إن هذه ليست معلومات كافية للمخترقين حتى يتمكنوا من الوصول إلى تفاصيل ميديكير الخاصة بالعملاء.





وعندما أبلغت Optusعن الخرق في 22 أيلول/سبتمبر، لم تكشف في البداية عن حقيقة أن أرقام ميديكير كانت من بين التفاصيل الحساسة التي سرقها المقرصنون.





وقال وزير الصحة مارك باتلر يوم الأربعاء إنه يشعر بالقلق إزاء التأخير في إخبار أوبتس للحكومة بشأن خرق بيانات ميديكير.





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"من الواضح أن كل هذه البيانات ذات قيمة للمخترقين، ولهذا السبب يشعر العملاء بالقلق الشديد ".



ما الذي يمكن أن يفعله شخص ما برقم الميديكير الخاص بك، وهل هنالك ما يثير القلق؟

تطمئن دائرة الخدمات الاجتماعية العملاء المتأثرين إلى أنه لا يمكن الوصول إلى تفاصيل الميديكير الخاصة بهم باستخدام رقم البطاقة فقط.





وتقول فانيسا تيج هي الرئيس التنفيذي لشركة Thinking Cybersecurity، ومصممة تشفير، وأستاذة مشاركة في كلية أبحاث علوم الكمبيوتر في الجامعة الوطنية الأسترالية، إنه من الصعب تحديد ما إذا كان قراصنة الإنترنت قادرين على الوصول إلى معلومات الميديكير للعملاء باستخدام معلومات أخرى تم الحصول عليها أثناء الاختراق أم لا.





"عندما تحققت من الأمر، وجدت أنه لا يكفي الحصول الرقم وتاريخ انتهاء الصلاحية وما إلى ذلك على البطاقة، وإنما أيضاً تحتاج تواريخ ميلاد أفراد الأسرة الآخرين الموجودين على تلك البطاقة".





"لا يبدو من المستحيل أن تكون أسرة مكونة من أربعة أفراد مع طفلين أكبر سناً ولديهم هواتف محمولة قد سجلوا أنفسهم معاً، ومن المحتمل أيضاً أن تكون كل هذه المعلومات موجودة في بيانات Optusالمسربة."



"بالنسبة لبعض الأشخاص قد يكون خطر الكشف عن البيانات الطبية الشخصية أمرًا يثير قلقهم أكثر بكثير."



كيف أحمي بياناتي الشخصية على الإنترنت؟

يمكن للأشخاص المعنيين أو المتأثرين استبدال بطاقة ميديكير الخاصة بهم عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع myGov، والتي ستقدم لك بطاقة جديدة بنفس الرقم باستثناء الرقم الأخير.





من أجل الوصول إلى حساب myGov الخاص بك أو ربطه بـ الميديكير، ستحتاج إلى الإجابة على سلسلة من الأسئلة الشخصية.





قال هانك جونجين المدير العام لإدارة الشؤون الاجتماعية: "سنرسل إليك بطاقة ميديكير جديدة، ولن تكون بطاقتك القديمة صالحة، وسيمنع هذا الأشخاص من استخدام تفاصيل البطاقة القديمة للاحتيال."





ولا توجد تكلفة لاستبدال بطاقة ميديكير الخاصة بك.



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تنصح Services Australia العملاء بالتأكد من أنه لا يمكن بسهولة تخمين كلمة مرور myGov ورقم التعريف الشخصي، وأنهما يختلفان عن تلك المستخدمة في الحسابات الأخرى عبر الإنترنت.





يوجد أيضاً خيار المطالبة برمز يرسل عبر رسالة نصية الى رقم الهاتف الخاص بك لتسجيل الدخول، مما يجعل من الصعب على الأشخاص اختراق حسابك.





إذا كنت تعتقد أن حسابك في ميديكير أو سنترلينك قد تعرض للاختراق، فيمكنك الاتصال بمكتب المساعدة في عمليات الاحتيال وسرقة الهوية.



ماذا يمكن لشخص حصل على معلومات الميديكير الخاصة بك أن يفعل؟

قال البروفيسور تيج لـ أس بس أس أنه قد يكون هناك العديد من الاستخدامات المحتملة لأرقام الميديكير المسروقة.





"ربما يذهب شخص غير مؤهل للحصول على ميديكير إلى الطبيب ويحتاج إلى رعاية طبية ويخصمها من البطاقة الخاصة بك، وهذا يمثل خطراً على الإيرادات الحكومية، ليس بالضرورة أن يكون خطراً لحامل البطاقة ".



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"الاحتمال الآخر مثل جميع البيانات الأخرى، هناك إمكانية لمحاولة استخدامها في الاحتيال كجزء من التحقق من الهوية."





"ثم الاحتمال الثالث هو ما إذا كان من الممكن استخدام بطاقة ميديكير الخاصة بك لإقناع Services Australia بأنك أنت وبالتالي الوصول إلى البيانات





الموجودة في حساب الميديكير الخاص بك، لست متأكداً مما إذا كان بإمكانهم ذلك".



ماذا عن سجلاتك الصحية؟

في حالة تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك، فإن أحد الأشياء الرئيسية التي يمكنه الوصول إليها هو سجلاتك الصحية.





ويقول البروفيسور تيج إنه في حين أن بعض الناس قد لا يشكل هذا الأمر مشكلة لهم، فإن البعض الآخر قد يجده مقلقاً للغاية.



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"يوجد في الواقع الكثير من المعلومات الأخرى في سجلك الصحي، ليس فقط معلومات حساسة حول صحتك، ولكن أيضاً معلومات حول موقعك الجغرافي لأنها توضح المكان الذي ذهبت فيه إلى الطبيب أو المكان الذي اشترت منه الوصفات الطبية الخاصة بك، وفي في بعض الحالات، قد يشير ذلك إلى نوع الأدوية التي تتناولها أو نوع الأمراض التي تعاني منها ".



هل تم اختراق أرقام ميديكير من قبل؟

في تموز/يوليو 2017، كشفت بيانات من سوق الانترنت المظلم أن أحداً قد باع أرقام بطاقات ميديكير لـ 75 أسترالياً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016.





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وأعلن حينها وزير للصحة السابق جريج هانت ووزير الخدمات الإنسانية السابق آلان تودج، عن ضرورة مراجعة لأمن ميديكير على الإنترنت.





خلال جلسة استماع لجنة مجلس الشيوخ، قالت نائبة سكرتير الخدمات الإنسانية آنذاك كارولين إدواردز إنها تعتقد أن المعلومات قد تم الوصول إليها وتوزيعها من قبل شخص يعمل في الخدمات طبية، وليس قراصنة متطورين.





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