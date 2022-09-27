السماح لزبائن أوبتاس المتضررين من الهجوم الالكتروني باصدار رخص قيادة جديدة

أعلنت الولايات عن السماح لزبائن شركة أوبتاس للاتصالات باصدار أرقام وبطاقات رخص قيادة جديدة لمن تضرروا بتسريب المعلومات الخاص بالشركة.





وتعرضت شركة الاتصالات أوبتاس الجمعة الماضي لهجوم الكتروني أعلنت بعده بقرصنة بيانات ما يقارب من عشرة ملايين عميل.





هذا تتحرك العديد من حكومات الولايات لمساعدة الأشخاص المتضررين في هجوم أوبتاس الإلكتروني في الحصول على أرقام وبطاقات رخصة القيادة الجديدة.



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فقد قالت حكومات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند وجنوب أستراليا إن الأشخاص الذين يمكنهم إثبات أن الشركة قد نصحتهم بأنهم معرضون للخطر يمكنهم إستبدال ارقامهم وبطاقاتهم.





هذا وتنازلت حكومات نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وكوينزلاند عن رسوم الترخيص الجديد مما يعني إن الاصدار الجديد سيكون مجاناً فيما قالت حكومة فيكتوريا إنها ستطلب من أوبتاس إعادة دفع الرسوم.





من جانب آخر، أكد المدعي العام الفيدرالي مارك درايفوس إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي يساعد في التحقيق في خرق بيانات شركة الاتصالات الاسترالية أوبتاس.





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