خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراض البشرية

النقاط الرئيسية: كان إيلون ماسك ومجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي والمديرون التنفيذيون في الصناعة أول من أشار إلى المخاطر المحتملة على المجتمع

يأتي هذا التحذير بعد شهرين من إصدار معهد مستقبل الحياة غير الربحي (FLI) خطابًا مفتوحًا مشابهًا

أدت التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء أدوات يقول المؤيدون إنه يمكن استخدامها في تطبيقات من التشخيص الطبي إلى كتابة الملخصات القانونية

انضم كبار المسؤولون التنفيذيون في مجال الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، إلى الخبراء والأساتذة في التحذير من «خطر الانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي»، والذي حثوا صانعي السياسات على وضعه على قدم المساواة مع المخاطر التي تشكلها الأوبئة والحروب النووية.



شملت الرسالة التي نشرها المركز غير الربحي لسلامة الذكاء الاصطناعي (CAIS) 350 توقيعا وجاء فيها: «يجب أن تكون مواجهة خطر الانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحروب النووية».





من بين الموقعين الرؤساء التنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي DeepMind و Anthropic بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين لكل من Microsoft و Google.





تضم القائمة أيضًا جيفري هينتون ويوشوا بينجيو - اثنان من الثلاثة الذين يُطلق عليهم اسم «عرابي الذكاء الاصطناعي» الذين حصلوا على جائزة تورينج لعام 2018 لعملهم في التعلم العميق - وأساتذة من مؤسسات عريقة مثل جامعة هارفارد وجامعة تسينغهوا الصينية.



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قال مدير CAIS دان هندريكس: «لقد طلبنا من العديد من موظفي Meta التوقيع».





لم تستجب Meta على الفور لطلب التعليق.





تزامنت الرسالة مع اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السويد حيث من المتوقع أن يناقش السياسيون تنظيم الذكاء الاصطناعي.





كان إيلون ماسك ومجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي والمديرون التنفيذيون في الصناعة أول من أشار إلى المخاطر المحتملة على المجتمع في أبريل.





قال السيد هندريكس: «لقد وجهنا دعوة (إلى ماسك)، ونأمل أن يوقعها هذا الأسبوع».





أدت التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء أدوات يقول المؤيدون إنه يمكن استخدامها في تطبيقات من التشخيص الطبي إلى كتابة الملخصات القانونية، لكن هذا أثار مخاوف من أن التكنولوجيا قد تؤدي إلى انتهاكات الخصوصية وحملات التضليل القوية وتؤدي إلى مشاكل مع «الآلات الذكية» التي تفكر بنفسها.





يأتي هذا التحذير بعد شهرين من إصدار معهد مستقبل الحياة غير الربحي (FLI) خطابًا مفتوحًا مشابهًا، وقعه السيد ماسك ومئات آخرين، للمطالبة بوقف عاجل في أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تشير إلى المخاطر التي تتعرض لها البشرية.



قال رائد الذكاء الاصطناعي السيد هينتون في وقت سابق لوكالة رويترز إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تهديدًا «أكثر إلحاحًا» للبشرية من تغير المناخ.





في الأسبوع الماضي، وصف السيد ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI أول محاولة لإنشاء لائحة تنظيمية للذكاء الاصطناعي بأنها تنظيم مفرط وهدد بمغادرة أوروبا.





لكن موقفه تغير في غضون أيام بعد انتقادات من السياسيين.





من الجدير بالذكر أن السيد ألتمان أصبح وجهًا للذكاء الاصطناعي بعد أن اجتاح روبوت الدردشة ChatGPT الخاص به العالم.





هذا وستلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين بالسيد ألتمان يوم الخميس وسيلتقي به رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون في سان فرانسيسكو الشهر المقبل.





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