هل يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في التغلب على الاكتئاب؟

يتجه الناس إلى روبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل علاج المشاكل النفسية، ويشجعون الآخرين على أن يحذوا حذوهم. لكن الأمر يشوبه الكثير من المخاوف القانونية والأخلاقية المتعلقة بسلامة الأفراد.

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Source: SBS

النقاط الرئيسية:
  • برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT بات منفذاً للكثيرين لعلاج مشاكلهم النفسية.
  • هذا الأمر يثير قلق الجهات الصحية والقانونية حول سلامة الأفراد.
  • رجل بلجيكي أنهى حياته بعد محادثة أجراها مع ChatGPT.
يقوم تاتوم بتخصيص جلسة أسبوعية للعمل على تحسين صحته النفسية، لكن المفارقة أنه لا يلجأ إلى معالج نفسي لمساعدته في التغلب على الاكتئاب، وإنما يقوم بالمحادثة النصية مع خدمة ChatGPT.

ChatGPT هي عبارة عن برنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي، بحيث يجيب روبوت المحادثة على الأسئلة ويكتب المقالات وبرامج الوجبات والتمارين الرياضية، وبالنسبة للبعض ، يقدم دعمًا للصحة العقلية يأخذه الناس كنصيحة.
System Artificial intelligence chatbot , Business woman using Smartphone With ChatGPT Chat Bot AI , Technology smart robot Ai Chat GPT application software , robot application Chat GPT
System Artificial intelligence chatbot , Business woman using Smartphone With ChatGPT Chat Bot AI , Technology smart robot Ai Chat GPT application software , robot application Chat GPT Source: iStockphoto / picture/Getty Images/iStockphoto
يقول تاتوم إن هذه الخدمة أرخص مقارنة باستشارة معالج نفسي، لا سيما أن جلسات علاج الصحة النفسية التي كان يحصل عليها خلال خدمته العسكرية في الجيش الأميركي قد توقفت بعد تركه للخدمة.

كشف تاتوم لـ ChatGPT الكثير من التفاصيل حول الإساءة الجسدية والنفسية التي كان يتعرض لها خلال السنوات الست التي قضاها في الخدمة العسكرية.
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ورغم أن برنامج ChatGPT كان يجيبه بأن ما تعرض له من زملائه مسيء ومنافٍ للأخلاق، إلا أنه كان يطمئنه أن كل شيء سيكون على ما يرام وأن الحياة مهمة ويجب الاعتزاز بها.

ويبدو أن الاستعانة بأسلوب المحادثة هذا بات من آخر الصيحات لعلاج المشاكل النفسية، إذ بات يلجأ إليه الكثيرون ويرونه أفضل من البشر ومن المعالجين النفسيين لكونه يخلو من الأحكام ومتوافر في أي وقت ولا يكلف أي شيء.
Illustration: ChatGPT
SUQIAN, CHINA - JANUARY 9, 2023 - Illustration: ChatGPT, Suqian, Jiangsu, China, 9 January 2023. ChatGPT has been banned in New York schools. (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images) Credit: Future Publishing/Future Publishing via Getty Imag
لكن هذا الأمر لا يلقى استحسان خبراء الصحة النفسية، حيث قالت سارة أوديرتي مديرة الجمعية الأسترالية للمستشارين النفسيين إن اتجاه الناس إلى الذكاء الاصطناعي أمر مقلق في مراحله الأولى، وخاصة لناحية عدم قدرته على تحديد المكان الذي يعيشون فيه والمخاطر التي قد يتعرضون لها.

تأتي هذه المخاوف بعد أن أقدم رجل بلجيكي على الانتحار بعد محادثة أجراها مع روبوت محادثة في شهر آذار/مارس بحسب ما نقلت إحدى الصحف البلجيكية.

وكشفت سجلات المحادثة وتصريحات الزوجة أن روبوت المحادثة هو من شجع زوجها على إنهاء حياته.
Woman psychologist talking to patient
Woman psychologist talking to patient woman. Therapist's gestures. Female talking in coworking office Source: Moment RF / Fiordaliso/Getty Images
من ناحية قانونية، قال المحامي أندرو هاي أنه يرى عالماً تتولى فيه المحاكم مسؤولية تنظيم الذكاء الاصطناعي. كما أعرب عن مخاوفه بعد قراءة الرسائل بين الرجل البلجيكي والروبوت الذي كان يشجعه على إنهاء حياته، وهو الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.
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بدورها قالت أوديرتي أننا كبشر نحتاج إلى التفاعل مع أشخاص مثلنا، وإلا سنفقد الكثير من الاتصال البشري والإنسانية. وأكدت أن أفضل أنواع العلاج هي تلك التي تحصل مع المعالج في غرفة واحدة، حيث يمكن رؤية تعابير الوجه ونبرة الصوت ولغة الجسد.

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نشر في: 12/04/2023 1:32pm
آخر تحديث: 12/04/2023 2:35pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS
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