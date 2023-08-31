تذاكر الطيران لا زالت باهظة الثمن. إليكم كيف يمكنكم العثور على رحلات رخيصة

النقاط الرئيسية ارتفعت أسعار الرحلات الجوية الدولية المغادرة من المدن الأسترالية بأكثر من 50 في المائة فوق مستويات ما قبل الوباء

وكيل السفر أنجاس كيدمان يقول إن وكلاء السفر قد يقدمون خدمة أفضل لأولئك الذين يقومون بحجوزات أكثر تعقيدًا

قال المدير الإداري لـFlight Centre جراهام تورنر إنه يتوقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض خلال الأشهر الستة المقبلة

يبدو أن الحصول بسهولة على تذاكر طيران رخيصة، سواء محلية أو دولية، أصبح شيئًا من الماضي بالنسبة للأستراليين.





فقد أصبح واضحا أن تكاليف الطيران أكثر مما كانت عليه في العامين اللذين سبقا جائحة COVID-19.





ارتفعت أسعار الرحلات الجوية الدولية المغادرة من المدن الأسترالية بأكثر من 50 في المائة فوق مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لبيانات من موقع مقارنة الرحلات الجوية KAYAK الصادرة في يونيو.





لكن الأستراليين الحريصين على السفر يحاولون كل ما في وسعهم للعثور على أقل الأسعار الممكنة.



يمكن حجز الرحلات مباشرة مع شركات الطيران أو من خلال وكيل سفر أو من خلال موقع حجز تابع لجهة خارجية. Source: Getty / تانغ مينغ تونغ

هل نشتري من وكيل سفر، موقع حجز تابع لجهة خارجية أو مباشرة من شركة الطيران؟

يستخدم العديد من الأشخاص مواقع الحجز التابعة لجهات خارجية والتي تعد بالعثور على أسعار جيدة ويعتقد البعض أن وكلاء السفر قد يتمكنون من الوصول إلى صفقات أفضل.





وكيل السفر أنجاس كيدمان يقول إن وكلاء السفر قد يقدمون خدمة أفضل لأولئك الذين يقومون بحجوزات أكثر تعقيدًا تتطلب تجميع المنتجات والخدمات المختلفة ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون ببساطة عن رحلات رخيصة ومريحة، ليس الأمر ضروريا.





وقال إن استخدام مواقع الحجز التابعة لجهات خارجية من غير المرجح أيضًا أن يمنح المستهلكين سعر أفضل.



أنجوس كيدمان هو خبير سفر في موقع المقارنة Finder. Source: Supplied أضاف كيدمان أيضا أن المواقع التابعة لجهات في الخارج غالبًا ما تضيف رسومًا في نهاية عملية الحجز.





قال كيدمان: «عادةً ما يكون أرخص سعر هو ذلك الذي تجده مباشرة على موقع شركة الطيران».



متى تحجز ومتى تسافر

يقول كيدمان إن الحجز في اللحظة الأخيرة لن يساعدك في العثور على رحلات رخيصة، ولكن التخطيط مسبقًا بوقت طويل لن يضمن لك دائمًا أفضل سعر.





وقال: «نادرًا ما يكون ترك الأمر حتى اللحظة الأخيرة تكتيكًا قابلاً للتطبيق، فعندما تحجز في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ستجد دائمًا أنك تدفع أكثر».



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يقترح كيدمان تجنب التخطيط للعطلات خلال أوقات الذروة لأن الأسعار ستكون دائمًا أعلى.





وقال: «إن مواسم الذروة هي التي تهم حقًا، والعطلات المدرسية والصيف أينما ذهبت، بالإضافة إلى عيد الميلاد وعيد الفصح ورأس السنة الصينية الجديدة».





«إذا كان بإمكانك السفر بعيدا عن تلك الأوقات، فستكون الأسعار أرخص.»



في حين أن السعر هو أحد الاعتبارات عند النظر إلى الرحلات الجوية، يجب أيضًا أن تأخذ في الاعتبار عدد محطات التوقف المطلوبة في الرحلات الطويلة. Source: Getty / Sutthichai Supapornpasupad

أسعار تذاكر الطيران في المستقبل

قال كيدمان إنه نظرًا لأن العديد من الأشخاص لم يسافروا لمدة عامين خلال ذروة الوباء، كان هناك استعداد لدى كثير من الناس لدفع أسعار أعلى للقيام بذلك.





وقال: «أعتقد أننا ما زلنا في المرحلة التي لا تزال فيها معظم الرحلات تُباع إلى حد كبير».





وأشار كيدمان إلى أن صناعة الطيران لم تعد بعد إلى مستوى التشغيل الذي كانت عليه قبل COVID.





وقال: «ربما لا نزال نتطلع إلى عام آخر على الأقل قبل أن نبدأ في رؤية أي دليل على المنافسة القوية حقًا ومعارك الأسعار في تلك الأسواق».





قال المدير الإداري لـFlight Centre جراهام تورنر إنه يتوقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض خلال الأشهر الستة المقبلة مع زيادة المنافسة على الرحلات الدولية.





وجاءت توقعاته يوم الأربعاء، حيث حققت الشركة أول أرباح للعام بأكمله منذ عام 2019.



