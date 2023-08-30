هل تنخفض أسعار تذاكر الطيران قريباً؟

النقاط الرئيسية: تريد فيرجن أستراليا من الحكومة أن تعيد النظر في قرارها بعرقلة خطة الخطوط الجوية القطرية لإضافة 21 رحلة إضافية كل أسبوع

صرح آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس، أمام تحقيق في مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة الفيدرالية يخدم "المصلحة الوطنية"

الاتحاد الدولي للسفر الجوي يتوقع أن تبدأ أسعار الرحلات الجوية في الانخفاض في عام 2024

ارتفعت أسعار الرحلات الجوية الدولية المغادرة من المدن الأسترالية بأكثر من 50 في المائة فوق مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لبيانات من موقع مقارنة الرحلات الجوية KAYAK الصادرة في يونيو.





وقد صرحت جاين هردليكا، الرئيسة التنفيذية لشركة فيرجن أستراليا، لإذاعة ABC يوم الثلاثاء، أن السماح للخطوط الجوية القطرية بزيادة عدد الرحلات الجوية التي تسيرها إلى أستراليا يمكن أن يقلل أسعار الرحلات الجوية بما يصل إلى 40 في المائة.





وقال هردليكا: "لقد حصلنا على دعم كل العاملين في الصناعة وكوانتاس هي الطرف الوحيد المعترض".



اقرأ المزيد لماذا منعت أستراليا الخطوط الجوية القطرية من تسيير المزيد من الرحلات الداخلية؟

تريد فيرجن أستراليا من الحكومة أن تعيد النظر في قرارها بعرقلة خطة الخطوط الجوية القطرية لإضافة 21 رحلة إضافية كل أسبوع إلى 28 رحلة تعمل بالفعل في أستراليا - وهو اقتراح تعارضه كوانتاس التي تضغط على الحكومة ضد السماح بالخدمات الإضافية.





وقال أندرو فينش المستشار العام لشركة كوانتاس أمام تحقيق برلماني بشأن المنافسة إنه لا توجد وسيلة لمعرفة كيف سيؤثر زيادة عدد رحلات الخطوط القطرية على أسعار تذاكر الطيران.





وقد صرح آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس، أمام تحقيق في مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة الفيدرالية يخدم "المصلحة الوطنية".





ولكن هل ستصبح أسعار تذاكر الطيران أرخص؟





يقول ديفيد بيرمان، الباحث في الإدارة والسياحة في جامعة التكنولوجيا في سيدني، إن أسعار تذاكر الطيران ستظل مرتفعة على الأقل لفترة.





"ستظل الأسعار مرتفعة طوال الفترة المتبقية من عام 2023 تقريبًا، لأن العديد من شركات الطيران تحاول تعويض الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كوفيد-19".





لكن الاتحاد الدولي للسفر الجوي يتوقع أن تبدأ أسعار الرحلات الجوية في الانخفاض في عام 2024.





ويضيف بيرمان: "أعتقد أنه من غير المرجح أن تعود أسعار الرحلات الجوية إلى مستويات 2019 لأن تكاليف الوقود لا تزال مرتفعة والعديد من شركات الطيران لا تزال مدينة."



