أنتوني ألبانيزي في زيارة للولايات المتحدة بهدف تعزيز التعاون الأمني

النقاط الرئيسية: زيارة ألبانيزي إلى الولايات المتحدة تهدف لتعزيز التعاون الأمني

البحث عن غواصات نووية يعد هدفًا رئيسيًا في الزيارة

التحديات التشريعية تشكل تحديًا يتعين تجاوزه لضمان استمرار الشراكة الاستراتيجية

سيغادر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، إلى الولايات المتحدة في زيارة هامة تستهدف تعزيز التعاون الأمني بين البلدين والعمل للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.





سيلتقي ألبانيزي خلال الزيارة بالرئيس جو بايدن لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأستراليا.



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الجدير بالذكر أن هناك شراكة أمنية تسمى AUKUS تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وتهدف إلى مشاركة التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية مع أستراليا.





وفي هذا السياق، أعرب ألبانيزي عن دعمه لجميع التشريعات اللازمة لدعم هذه الشراكة.





ويجري التركيز أيضًا على التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الشراكة، حيث واجهت التشريعات المتعلقة بها بعض العقبات في الكونجرس الأمريكي.





تهدف هذه الزيارة إلى تحقيق تقدم في تعزيز العلاقات الثنائية والضغط من أجل تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقية AUKUS.



