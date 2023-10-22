زلزال بقوة 5 درجات يهز جنوب غرب ولاية فيكتوريا

أيقظ زلزال بقوة 5 درجات آلاف سكان فيكتوريا ولكن لم يخلف أي أضرار.

A map depicting an earthquake south of Melbourne

Victorians were woken up by 5.0 magnitude earthquake overnight. Source: Google

النقاط الرئيسية:
  • زلزال بقوة 5.0 درجة ضرب جنوب غرب فيكتوريا
  • أكثر من 4420 شخصًا شعروا بهذا الزلزال، لكن لم ترد تقارير عن إصابات
هز زلزال بقوة 5.0 درجة السكان في جنوب غرب ولاية فيكتوريا، حيث شعر الآلاف بالهزة الأرضية التي وقعت في الصباح الباكر.

وقالت هيئة علوم الأرض الأسترالية إن الزلزال وقع في الساعة 2.11 صباحًا يوم الأحد بالقرب من منطقة كولاك في متنزه غريت أوتواي الوطني، على بعد حوالي 165 كيلومترًا من مدينة ملبورن، وكان على عمق 7 كيلومترات.
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وأشارت هيئة علوم الأرض الأسترالية إلى أنه تم تسجيل هزة ارتدادية بقوة 3.5 درجة في خليج أبولو في الساعة 5.44 صباحًا.

من الجدير بالذكر أن خدمات الطوارئ في ولاية فيكتوريا لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات جراء هذا الزلزال، ويبدو أن الهزة لم تتسبب في أضرار كبيرة.

وقد أفاد أكثر من 4420 شخصًا بأنهم شعروا بالزلزال بحلول الساعة 3.30 صباحًا، بما في ذلك العديد من سكان ولاية فيكتوريا.

وأشارت هيئة علوم الأرض الأسترالية إلى أن سكان مناطق مختلفة شمالًا وجنوبًا حتى جزيرة كينج قبالة تسمانيا شعروا بهذا الزلزال.
وعلق آدم باسكال، كبير العلماء في مركز أبحاث الزلازل، على الزلزال قائلاً: "كان زلزالًا قصيرًا جدًا، حوالي ثانية أو اثنتين فقط مقارنة بالزلازل الأخرى التي شهدتها ملبورن في العام أو العامين الماضيين".

وأضاف: "من المتوقع أن لا يحدث أي ضرر جسيم، ويجب أن يكون قريباً بشكل معقول حتى يحدث ذلك". وشدد باسكال على أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية لبعض الوقت في المنطقة.
وقعت العديد من الزلازل مؤخرًا في أستراليا، بما في ذلك زلزال بقوة 3.8 درجة في ملبورن في شهر مايو.

وفي عام 2021، تعرضت ولاية فيكتوريا لزلازل بقوة 5.8 و4.8 درجة، بينما تعرضت ولاية أستراليا الغربية لزلزال بقوة 5.3 درجة في العام نفسه.

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نشر في: 22/10/2023 1:51pm
آخر تحديث: 22/10/2023 2:01pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS, AAP
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