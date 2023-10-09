زلزال غير مسبوق في أفغانستان يُخلّف أكثر من 2,000 قتيل

Afghanistan Earthquake

Afghan men search for victims after an earthquake in Zenda Jan district in Herat province, of western Afghanistan, Sunday, Oct. 8, 2023. Powerful earthquakes killed at least 2,000 people in western Afghanistan, a Taliban government spokesman said Sunday. It's one of the deadliest earthquakes to strike the country in two decades. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) Source: AP / Ebrahim Noroozi/AP

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال غرب أفغانستان إلى أكثر من ألفي قتيل وحوالى 10 آلاف جريح، فيما يحاول عناصر الإنقاذ العثور على ناجين تحت الركام.

ووفقاً لمسؤولين فقد دُمّر أكثر من 1300 منزل عندما ضرب زلزال السبت بقوة 6,3 درجة أعقبته ثماني هزات ارتدادية قوية، مناطق يصعب الوصول إليها على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب العاصمة الإقليمية هرات.
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وقال أحد السكان ويدعى بشير أحمد (42 عاما) "انهارت جميع المنازل في أول هزّة.. دُفن الأشخاص الذين كانوا داخل المنازل.. هناك عائلات لم نسمع أي أخبار منها".

وفي منطقة زيندا جان الريفية، تحوّلت عشرات المنازل إلى دمار، حيث تقوم فرق الإنقاذ بحفر خنادق على أمل انتشال ناجين.
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من الجدير بالذكر أن معظم المنازل الريفية في أفغانستان تُبنى من الطوب حول أعمدة دعم خشبية، مع القليل من حديد التسليح الحديث.

وعادة ما تعيش أُسر متعدّدة الأجيال تحت سقف واحد، ما يعني أنّ الكوارث، مثل الزلزال الذي وقع يمكن أن تدمّر المجتمعات المحلية.

وتعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

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نشر في: 9/10/2023 12:44pm
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: AFP

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