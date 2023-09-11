كيف وصفت امرأة أسترالية عايشت زلزال المغرب ما حدث من دمار؟

النقاط الرئيسية: قالت كاولي إنها لم تخشى على حياتها أثناء المحنة وتعرضت فقط لأضرار طفيفة في الممتلكات

وفقًا للحكومة المغربية، فقد توفي أكثر من 2000 شخص، وأصيب أكثر من 1400 شخص بجروح خطيرة

أعلن الملك المغربي محمد السادس الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام

لم تكن لدى ميليندا كاولي أي فكرة عما يحدث عندما دخلت لتنام في منزلها بالقرب من مدينة مراكش المغربية ليلة الجمعة.





كانت المتقاعدة الأسترالية، التي عاشت في عقار على بعد 20 دقيقة من المدينة على مدار السنوات الثماني الماضية، تستضيف صديقة تلك الليلة.





وقبل رحيلها مباشرة وقع الزلزال.





«كان الأمر أشبه بهرمجدون.»





ركضت كاولي وصديقتها خارج المنزل في حالة من الذعر. وقالت إن الزلزال بدا وكأنه استمر لأكثر من دقيقة، ثم انقطع التيار الكهربائي وخدمات الإنترنت.



قالت كاولي: «كان الأمر شديدًا جدًا».





«كنا نسمع صفارات الإنذار وجميع أنواع الضوضاء على الطريق. لقد كان أكثر شيء سريالي عشته على الإطلاق».





قالت كاولي إنها لم تخشى على حياتها أثناء المحنة وتعرضت فقط لأضرار طفيفة في الممتلكات.





ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن جيرانها، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجبال.





«هناك الكثير من الضرر في كل مكان؛ الكثير من الدمار.





«هناك مبان في الأسفل، هناك أنقاض في كل مكان.»



A picture supplied by Melinda Cowley of scenes outside her home in Morocco following the devastating 6.8 magnitude earthquake that struck Friday night. Credit: Supplied ووفقًا للحكومة المغربية، فقد توفي أكثر من 2000 شخص، وأصيب أكثر من 1400 شخص بجروح خطيرة .





ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة مدينة مراكش والبلدات المحيطة بها ليلة الجمعة، وهو الزلزال الأكثر تدميرا في البلاد منذ عام 1960.





وقد أعلن الملك المغربي محمد السادس الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وأمر بتوفير المأوى والغذاء والمساعدات الأخرى للناجين.





لكن عشرات الأشخاص نزحوا من بيوتهم حيث دفع الخوف من الهزات الارتدادية الكثيرين إلى النوم في العراء، بينما يعاني الكثيرون أيضًا من نقص شديد في الطعام والماء.



أفراد الجيش المغربي ينتشلون جثث ضحايا الزلزال، في تافغاغيت، المغرب، يوم السبت. Source: EPA / جلال مرشيدي وقال رئيس الوزراء الأسترالي بالإنابة ريتشارد مارلز حتى الآن، إنه لا يبدو أن هناك أي أستراليين وقعوا ضحايا إثر الزلزال.





وقال: «لدينا سفارة في الرباط، وهناك تحقيقات الآن حول ما إذا كان هناك ضحايا أستراليون أم لا».



وقال إن الحكومة الفيدرالية تتواصل مع السلطات المغربية لتقديم الدعم.





«هذا جزء من العالم زاره العديد من الأستراليين، لذلك أعلم أنه سيكون هناك قدر هائل من القلق والتعاطف مع الشعب المغربي».





وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة (DFAT) إنها ليست على علم بأي إصابات بين الأستراليين في هذا الوقت.





وقالت متحدثة في بيان إن «الحكومة الأسترالية تعرب عن تعاطفها العميق مع جميع المتضررين من الزلازل المدمرة والهزات الارتدادية في المغرب».





وقالت DFAT إن الأستراليين المتضررين من الزلزال يجب أن يستمروا في اتباع توجيهات السلطات المحلية وحثت أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة على الاتصال بمركز الطوارئ في القنصلية.



