موجة جرائم وأزمة كحول: ألبانيزي في أليس سبرينغز بالمقاطعة الشمالية فماذا سيقول للسكان الأصليين؟

النقاط الرئيسية ألبانيزي في طريقه لزيارة أليس سبرينغز وسط مخاوف متزايدة بشأن الجرائم وعنف الشباب والسلوك المعادي للمجتمع

تقول السلطات إن الكحول جزء من المشكلة لكنها لم تصل إلى حد الدعوة لإعادة فرض حظر على الكحول

أعلن زعيم المعارضة بيتر داتون أنه سيكون هناك غضب فيما لو حدثت موجة إجرامية مماثلة في المدن الرئيسية ووصف الأمر بأنه "أكبر قضية في بلادنا اليوم"

يصل أنتوني ألبانيزي إلى أليس سبرينغز ترافقه وزيرة السكان الأصليين الأستراليين ليندا بورني اليوم الثلاثاء.





كما تسافر رئيسة حكومة المقاطعة الشمالية ناتاشا فايلز إلى أليس سبرينغز لمناقشة القضية مع السكان المحليين.





وقال بيل شورتن، رئيس اللجنة الفيدرالية، إن الأزمة تتطلب اهتماماً فورياً، لكن حل العنف لا يمكن أن يكون مجرد مشكلة للشرطة.





وقال لشبكة سكاي نيوز يوم الثلاثاء "سيعالج الأسباب الجذرية لما يسبب الحزن والضيق".





"إنها أزمة. ليس هناك من شك".



وأضاف أن أهالي أليس سبرينغز لا يريدون رداً قاسياً آخر من كانبرا.





وكانت فايلز صارمة في رفضها تدخل الحكومة الفيدرالية المشابه لما دعا إليه جون هوارد في عام 2007، وتضمن قيوداً صارمة على بيع الكحول وفرض الحجر الصحي على مدفوعات الرعاية الاجتماعية من بين مجموعة من الإجراءات.





وقال مفوض شرطة المقاطعة الشمالية إن الكحول جزء من المشكلة لكنه لم يصل إلى حد الدعوة لإعادة فرض حظر على الكحول.





وأضاف، "هذا يسبب جزءا من المشكلة وبالتأكيد يرفع مخاوف المجتمع عندما يرون العديد من الناس في طريقهم إلى معاقرة الخمر لدرجة السكر".





وقال تشالكر إن تداعيات السياسات الاجتماعية الفاشلة، بما في ذلك الاعتماد على الرعاية الاجتماعية، تزيد من تفاقم المشكلة.





أضاف، "هناك الكثير من الخدمات التي لا تتوفر على أرض الواقع في هذه المجتمعات النائية".



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"عندما تملأ السجن وتستمر القضايا الاجتماعية في الظهور، هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا".





من جهته قال زعيم المعارضة بيتر داتون إنه سيكون هناك غضب فيما لو حدثت موجة إجرامية مماثلة في المدن الرئيسية ووصفها بأنها "أكبر قضية في بلادنا اليوم".





وقال في مقابلة صحفية: "هناك تقارير عن أطفال يركضون بالمناجل، وأطفال لا يريدون العودة إلى منازلهم لأنهم يشعرون أنه من غير الآمن البقاء هناك، لذا فهم يرتكبون جرائم".





"إنها مشكلة قانون ونظام وجريمة، ونريد لهؤلاء الأطفال أن يكبروا في بيئة آمنة - ورئيس الوزراء لديه الموارد ، ولديه القدرة، ويجب أن يظهر حس القيادة للتعامل مع هذه القضية".





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