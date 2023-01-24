مطاردة ليلية في سيدني تنتهي بمقتل رجلين

النقاط الرئيسية مقتل رجلين بعد انقلاب سيارتهما واشتعال النيران فيها أثناء مطاردتها من قبل الشرطة في سيدني

كان عناصر دوريات الطرق السريعة يقومون بدورية عندما حاولوا إيقاف سيارة قالت الشرطة إنها كانت مسرعة

لم يكن بالإمكان إخراج الراكبين على الرغم من محاولات الشرطة والمارة

بدأت شرطة نيو ساوث ويلز تحقيقاً في الحادث الخطير الذي وقع قبيل الساعة 12:30 من صباح يوم الثلاثاء في ستراثفيلد، في غرب المدينة الداخلي.





كان عناصر دوريات الطرق السريعة يقومون بدوريات في Centenary Drive عندما حاولوا إيقاف سيارة Audi فضية قالت الشرطة إنها كانت مسرعة.



أعلنت الشرطة أن السائق لم يوقف السيارة امتثالاً للتوجيهات فبدأت المطاردة، ولكن بعد فترة وجيزة انقلبت السيارة على منحدر الدخول إلى الطريق السريع M4 واشتعلت فيها النيران.





ولم يكن بالإمكان إخراج الراكبين على الرغم من محاولات الشرطة والمارة. ولم يتم تحديد هوية الرجلين رسمياً بعد.



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