تعرفوا على فريق أس بي أس الذي سيرافقكم خلال مباريات كأس العالم في قطر 2022 عبر شاشتنا

النقاط الرئيسية: فريق من الخبراء والمعلقين ولاعبين دوليين سابقين سيغطي الحدث الكروي الأكبر كأس العالم 2022 على شاشة SBS

الدولي الشهير مارتن تايلر ومقدمي كرة القدم ذوي الخبرة ريتشارد بايليس ونياف أوينز من ضمن فريق المعلقين

مدير قسم الرياضة في قنوات SBS يعد الجمهور بنقل استثنائي وتغطية شاملة مجاناً

أعلنت SBS عن أعضاء فريق التعليق الذين سيقودون تغطية كأس العالم هذا العام على SBS.





ومن بين فريق الخبراء هناك "صوت كرة القدم" الدولي الشهير مارتن تايلر ومقدمي كرة القدم الخبراء ريتشارد بايليس ونياف أوينز.





وكما سينضم إليهما حارس مرمى منتخب سوكيروس، مارك بوسنيتش، وقائد المنتخب السابق كريج فوستر، وماتيلدا سارة والتي تشغل حالياً منصب رئيسة اتحاد كرة القدم النسائية في كرة القدم الأسترالية.





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كما سينضم الى فريق العمل كل من ديفيد باشير ومات كونيلان في تغطية حصرية للبطولة من قطر.



وقال كين شيب، مدير قسم الرياضة في SBS، إن فريق العمل هذا سيسمح للأستراليين بالوصول إلى تغطية متعددة اللغات لهذا الحدث.





وقال: "قامت SBS بتجميع فريق عمل عالمي من الخبراء والمخضرمين في كرة القدم لتقديم رؤاهم ومعرفتهم غير العادية".





"لن ينقل أحد هذا الحدث الكروي مثل SBS، من الاستديو الى الملعب إلى داخل غرف تبديل الملابس، سننقل لجمهورنا الإثارة والأجواء الحماسية من كأس العالم."



تحدث فوستر إلى SBS News الأسبوع الماضي حول العوامل التي أخذها في الاعتبار قبل أن يقرر تولي دور كجزء من الفريق لتغطية SBS لكأس العالم.





قال فوستر، وهو منتقد صريح لسجل حقوق الإنسان في الدولة المضيفة قطر، إنه فكر في مقاطعة كأس العالم وسط تقارير عن وفاة 6500 عامل مهاجر على صلة بالحدث الكروي.



"لكن بالطبع ما يؤدي له ذلك هو أنه يمكن أن يضعك على هامش الحدث ويمكن أن يحد من صوتك وفرصتك لإثارة هذه القضايا ومحاولة إعطاء صوت لهذه العائلات على وجه الخصوص".





بصفتها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA هذا العام، ستبث SBS جميع المباريات الـ 64 مباشرة وعلى التلفزيون المجاني في أستراليا، خلال البطولة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر.





سيتم نقل التغطية أيضاً على راديو SBS ومنصات SBSعلى الإنترنت.





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