"عند النوم، نرتدي الكثير من الثياب": مع اقتراب فصل الشتاء تكافح عائلة آلاء في ظل الارتفاع الكبير في التكاليف

تكافح العائلات بسبب التكاليف المرتفعة للتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء في أستراليا وارتفاع تكلفة المعيشة.

A woman and two children stand close together, two are wearing hoodies

Alla Storozuk and her children (artwork). Source: SBS

النقاط الرئيسية:
  • تكافح العائلات بسبب التكاليف المرتفعة للتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء في أستراليا وارتفاع تكلفة المعيشة
  • تدعم Good360 غير الهادفة للربح 3500 جمعية خيرية على مستوى البلاد وتقول إن هذا الشهر طلب الدعم قد ارتفع
  • تسعى Goods360 للحصول على 5 ملايين دولار سنويًا من الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى تصبح مكتفية ذاتيًا
تعيش آلا ستوروزوك في شقة مستأجرة في سيدني مع ولديها ميكولا والذي يبلغ عمره 15 سنة ،وياسا ابنة السبعة أعوام.

وتقول السيدة البالغة من العمر 43 عامًا إنها لا تستطيع تحمل تكاليف التدفئة، لذلك ينامون جميعًا مرتدين ملابسهم.
الطقس بارد، بارد جداً
"عند النوم، نرتدي الكثير من الثياب: البيجامات والجوارب والسترات والسراويل".

شهدت سيدني أبرد ليلة لها منذ 24 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى 7 درجات مئوية هذا الأحد.
Alla Storozhuk sitting at the dining table.
Alla Storozhuk is among many struggling to make ends meet. Source: SBS / Sandra Fulloon
وزوج السيدة ستوروزوك هو نقيب في الجيش الأوكراني وانفصلت هي وأطفالها عنه منذ فرارهم من كييف في شباط/فبراير من العام الماضي.

وهي تحمل تأشيرة إنسانية وتتلقى 700 دولار في الأسبوع من Centrelink كل أسبوعين لها ولطفليها. لكن هذا لا يكفيها، حيث تدفع 400 دولار في الأسبوع لاستئجار شقة بغرفة نوم واحدة في Leichhardt، وتخصص 100 دولار للطعام، وتدفع الفواتير والمواصلات بما تبقى.
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وقالت "لا يمكننا تحمل تكلفة أي تدفئة إضافية لأننا لا نملك المال الكافي".

"ابني يريد جهاز كمبيوتر، يريد هاتفًا جديدًا، ويريد سماعات أذن جديدة، ولكن لن نستطيع شراء أي شيء".
Two beds close together in a bedroom
The family lives together in a one-bedroom apartment. Source: SBS / Sandra Fulloon
السيدة ستوروزوك ليست الوحيدة، حيث تدعم Good360 غير الهادفة للربح 3500 جمعية خيرية على مستوى البلاد وتقول إن هذا الشهر طلب الدعم قد ارتفع.

وقالت المؤسسة والعضوة في الجمعية أليسون كوفينجتون: "سنقوم بالتبرع بسلع بقيمة 17 مليون دولار في أيار/مايو".

"هل هذه أثار الضغوط المعيشة؟ بالتأكيد. يوجد الان الكثير من الأشخاص المحتاجين".
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ويوفر Good360 الاحتياجات اليومية بما في ذلك الملابس والبطانيات ومنتجات التنظيف وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت للعائلات المحتاجة.

وتعتمد الخدمة على نموذج أمريكي يحمل نفس الاسم، وتوفر سلعًا جديدة غير مباعة من كبار تجار التجزئة بما في ذلك Big W و Harvey Norman و Dettol.
Good360 founder Alison Covington facing the camera sitting at a laptop computer.
Good360 founder Alison Covington. Source: SBS / Sandra Fulloon
وقالت كوفينجتون: "منذ بدأ الجمعية في عام 2015 ، قدمنا 35 مليون سلعة للأسر المحرومة".

"ولم نتلق أبدًا تمويلًا حكوميًا، لكننا الآن نطالب باتخاذ إجراءات لإيصال المزيد من السلع إلى أيدي الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة".

وتسعى Goods360 للحصول على 5 ملايين دولار سنويًا من الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى تصبح مكتفية ذاتيًا.
A woman in a warehouse. She is standing behind a black plastic crate containing three quilts.
Blankets packed for delivery at the Good360 warehouse. Source: SBS / Sandra Fulloon
يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص في أستراليا في فقر، وفقًا للمجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية.

وأدت تكاليف المعيشة المرتفعة، حيث بلغ التضخم نسبة 7 في المئة في الاثني عشر شهرًا حتى آذار (مارس) 2023، إلى إرهاق الكثيرين من ذوي الدخل المنخفض إلى حد الانهيار.

وقالت كوفينجتون: "سجلنا 400 جمعية خيرية جديدة هذا العام". "إنها أزمة وطنية والمزيد من الجمعيات الخيرية بحاجة إلى دعمنا".

ومن المتوقع أن تستمر تكاليف المعيشة في الارتفاع هذا العام.
وقالت كوفينجتون إن ما قيمته مليارات الدولارات من البضائع الجديدة غير المباعة يتم التخلص منها كل عام لأسباب من بينها تغيير الموسم، والإفراط في الإنتاج، وأخطاء التعبئة والتغليف.

"إنه لأمر جنوني بعض الشيء، ما قيمته 2.5 مليار دولار من الأشياء بما في ذلك مكيفات الهواء والغسالات والملابس، ستتلف جميعها".

السيدة ستوروزوك هي من بين الحاصلين على دعم من Good360. هذا الأسبوع، تلقت هي وأطفالها ثلاثة صناديق تحتوي بطانيات.
Alla Storozhuk and a young girl take blankets out of a box. There is a woman standing to Alla's left and a young boy next to the woman.
Alla Storozhuk unwrapping blankets this week. Source: SBS / Sandra Fulloon
وقالت "هذه البطانيات تعني أننا سنكون دافئين هذا الشتاء، وسوف تحدث فرقا كبيرا".

قبل الحرب، كانت السيدة ستوروزوك وعائلتها تدير شركة مستحضرات تجميل صغيرة في كييف.

وتدرس حاليًا اللغة الإنجليزية في TAFE وتأمل في العثور على وظيفة في النهاية، حيث أن تأشيرتها تسمح لها بالعمل.

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نشر في: 27/05/2023 1:57pm
By Sandra Fulloon
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
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