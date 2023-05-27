إيران تفرج عن عامل إغاثة بلجيكي مقابل دبلوماسي محكوم بالسجن

Key Points أفرجت إيران عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بعد 15 شهرا على احتجازه بتهمة "التجسس"

وصل فانديكاستيل مساء الجمعة الى بلجيكا في طائرة عسكرية، بحسب مشاهد بثها التلفزيون البلجيكي

بلجيكا أفرجت عن الدبلوماسي أسدي الذي حُكم عليه في العام 2021 بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بـ"محاولات اغتيال إرهابية" على خلفية تهمة التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا

وصل فانديكاستيل مساء الجمعة الى بلجيكا في طائرة عسكرية، بحسب مشاهد بثها التلفزيون البلجيكي.





وكان في استقبال البلجيكي الناطق بالفرنسية (42 عاما) والذي ارتدى بزة داكنة وحذاء رياضيا وبدا مبتسما، عشرة أشخاص من اقربائه تتقدمهم شقيقته ناتالي على مدرج قاعدة ميلسبروك العسكرية قرب بروكسل.





وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قد قال الجمعة إن "أوليفييه نُقل إلى (سلطنة) عُمان الليلة الماضية حيث تكفّل به فريق من العسكريين والدبلوماسيين البلجيكيين، وأجرى هناك فحوصا طبية صباح اليوم (الجمعة) لتقييم حالته الصحية وإتاحة عودته في أفضل الظروف الممكنة".





وأشار إلى أن "أوليفييه أمضى 455 يوما في السجن في طهران في ظروف لا تطاق، (رغم أنه) بريء".





ووصل أسدي مساء إلى مطار مهر أباد في طهران، وكان في استقباله المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي ومسؤول رفيع في السلطة القضائية.





وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء فارس أن الرجلين استقبلاه بالورود والهدايا.





وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلجيكا أفرجت عن الدبلوماسي أسدي الذي حُكم عليه في العام 2021 بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بـ"محاولات اغتيال إرهابية" على خلفية تهمة التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا في العام 2018.





وقال عبداللهيان في تغريدة "أسد الله أسدي، دبلوماسيّنا البريء الذي اعتقل بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين في انتهاك للقانون الدولي، في طريقه الآن إلى الوطن".



In this frame grab from video footage released Friday, May 26, 2023, by Iran state TV, IRINN, Assadollah Assadi, an Iranian diplomat who was released in a prisoner swap with Belgium, sits upon arrival at the Mehrabad airport in Tehran, Iran. Belgium and Iran exchanged prisoners on Friday in a controversial move that saw an Iranian diplomat convicted of attempting to bomb exiles in France bedecked in flowers on his return to Tehran while an aid worker was heading back to Brussels. (IRINN via AP) Credit: AP وقد أكّدت وزارة الخارجية العمانية الجمعة عملية تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا.





وقالت في بيان "أسفرت المساعي العُمانية (...) عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل"، موضحة أنه "تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة (...) تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم".





ولم تحدّد مسقط عدد المفرج عنهم وهوياتهم.





أوقف عامل الإغاثة البلجيكي في 24 شباط/فبراير في طهران، ثمّ حُكم عليه بالسجن 40 عاماً بتهمة "التجسّس"، وطالبت الحكومة البلجيكية باستمرار السلطات الإيرانية بالافراج عنه، معتبرة انه "بريء".





كذلك، حُكم عليه بـ74 جلدة، بعد محاكمة وصفتها كلّ من أسرته والسلطة التنفيذية البلجيكية بأنّها "غير منصفة".





وقال رئيس الوزراء البلجيكي "بالنسبة لي، كان الاختيار دائمًا واضحًا. حياة أوليفييه تأتي أولاً. إنها مسؤولية أتحملها على عاتقي، وأقبلها. في بلجيكا، لا نتخلى عن أي شخص".



"فدية مخزية"

كانت بلجيكا أعلنت في نيسان/أبريل الماضي أنها "تنظر" في طلب طهران المتعلق بنقل الدبلوماسي الإيراني. وأكد رئيس الوزراء آنذاك "صحيح أن إيران طلبت رسميا استرداد (أسد الله) أسدي".



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وأقرّ البرلمان البلجيكي في تموز/يوليو 2022 معاهدة لتبادل السجناء مع إيران رأت فيها الحكومة فرصة لإطلاق فانديكاستيل. ودخل النص حيّز التنفيذ في 18 نيسان/أبريل.





وملفّ تسليم الأسدي حسّاس جدا بالنسبة للحكومة البلجيكية التي تصطدم باحتجاج من المعارضين الإيرانيين في المنفى. ويرى معارضون أن السماح بعودته إلى طهران يرقى إلى مستوى تشجيع "إرهاب دولة" تمارسه إيران.





وبعيد الافراج عن أسدي، اتهمت المعارضة الإيرانية في المنفي بلجيكا بدفع "فدية مخزية" لإيران للإفراج عن مواطنها. وقال "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" ومقره باريس في بيان إن ذلك "سيشجّع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران على مواصلة جرائمها".





بغية إجراء عملية التبادل بين فانديكاستيل وأسدي، لجأت السلطة التنفيذية إلى المادة 167 من الدستور التي تمنحها كامل الصلاحيات في شؤون السياسة الخارجية، وفق مصادر حكومية.





وقال أحد هذه المصادر إن السلطات "لم تبلّغ المعارضة الإيرانية" بأنها لجأت إلى هذه الآلية وبالتالي تمكّنت من كسب الوقت.





ففي آذار/مارس لجأ "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" إلى المحكمة الدستورية التي فرضت قيودا على تطبيق المعاهدة الثنائية لتبادل السجناء المبرمة في العام 2022، مشدّدا على وجوب إبلاغ المعارضين الإيرانيين في المنفى مسبقا بأي قرار بتسليم أسدي، إفساحا في المجال أمام تقدّم المعارضين بطعن أمام القضاء.





وكان أسدي يقيم في فيينا، وتم اعتقاله بعد تهريب متفجرات لزوجين إيرانيين مقيمين في بلجيكا كان من المفترض أن يسافرا إلى فرنسا لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بحسب لائحة الاتهام.





وأوقف في ألمانيا أثناء محاولته العودة إلى النمسا، وتمّ تسليمه إلى بلجيكا حيث لا يتمتع بحصانة دبلوماسية. وقد تم تثبيت الحكم الصادر بحقه في أيار/مايو 2021 عندما اختار عدم الاستئناف.





وتحتجز إيران عشرات المواطنين التابعين لدول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة، ويؤكد داعموهم أنهم أبرياء وأن طهران تستخدمهم كوسيلة ضغط وأداة لإجراء عمليات لتبادل السجناء.





وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أفرجت طهران عن الفرنسي بنجامان بريير ومواطنه الحامل الجنسية الإيرلندية برنارد فيلان. وجاء الإفراج عنهما بعد الإفراج عن الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه في العاشر من شباط/فبراير، علما بأن الأخيرة لا يمكنها مغادرة الأراضي الإيرانية.



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وهناك فرنسي رابع موقوف لكن لم تكشف هويته.





وأكّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في وقت سابق أنّ "35 شخصا من دول الاتحاد الأوروبي قيد الاحتجاز، هم رعايا 12 من الدول الأعضاء".





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