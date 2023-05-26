ما هو رأي بعض الناشطين في مجال حقوق الانسان من الجالية العربية بيوم الاعتذار الوطني؟

تحيي أستراليا في 26 أيار/مايو من كل عام يوم الاعتذار الوطني أو National Sorry Day وهو اليوم الذي يعبر فيه الأستراليون عن أسفهم للمعاملة السيئة التي تعرض لها السكان الأصليون منذ وصول الأوروبيين إلى أستراليا.
وعن هذه المناسبة، جال مايكروفون أس بي أس عربي24 على بعض الناشطين في مجال حقوق الانسان من الجالية العربية لمعرفة رأيهم بيوم الاعتذار وهل هو كاف لإعطاء السكان الأصليين حقهم!
يمكنكم الاستماع إلى رأي السيد محمد خيرالله والسيدة دلال سمايلي والسيد طوني الحلو والسيدة إنعام بركات عبر الرابط الصوتي.
توجهوا الآن إلى للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على