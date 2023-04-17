متسلقة جبال أمضت 500 يوم في عزلة داخل كهف: هذا ما وجدته!

النقاط الرئيسية قالت بياتريس إن الوقت مر بسرعة رغم أنها فقدت الإحساس بالنهار والليل

سيستخدم العلماء الخبرة لدراسات الدماغ والنوم

أخذت كاميرتين GoPro لتوثيق وقتها وقرأت 60 كتاباً وشربت 1,000 لتر من الماء

ظهرت رياضية إسبانية تبلغ من العمر 50 عاماً يوم الجمعة بعد تحدٍ استمر 500 يوم عاشت خلاله على عمق 230 قدماً في كهف خارج غرناطة بالحد الأدنى من الاحتكاك مع الخارج.





وقالت متسلقة الجبال بياتريس فلاميني، التي كانت ترتدي نظارة داكنة وتبتسم وهي تحاول التكيف مجدداً مع ضوء الربيع في جنوب إسبانيا، إن الوقت مر سريعاً وبأنها لم تكن ترغب بالخروج.





"عندما جاءوا ليأخذوني، كنت نائمة. اعتقدت أن شيئاً ما قد حدث. قلت:" بالفعل؟ بالتأكيد لا. لم أنته بعد من كتابي".



Beatriz Flamini (right) gets help and applause as she leaves a cave where she remained isolated for 500 days in Granada, Spain, on 14 April 2023. Source: AAP / Alba Feixas/EPA قال فريق دعم فلاميني إنها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول وقت تقضيه في كهف في تجربة راقبها علماء يدرسون العقل البشري والإيقاعات اليومية.





كانت بياتريس تبلغ من العمر 48 عاماً عندما دخلت الكهف، واحتفلت بعيد ميلادها مرتين تحت الأرض بمفردها.





بدأت فلاميني تحديها يوم السبت 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أي قبل اندلاع حرب أوكرانيا ونهاية متطلبات الكمامات لكوفيد-19 في إسبانيا ووفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.





وكشف فريقها أنها خرجت لمدة ثمانية أيام خلال تلك الفترة، لكنها بقيت منعزلة في خيمة بانتظار إصلاحات جهاز توجيه يستخدم لإرسال الصوت والفيديو لإبقاء فريقها على اطلاع بحالتها.



وعندما سئلت عما إذا كانت قد فكرت يوماً في الضغط على زر الذعر أو مغادرة الكهف، أجابت: "أبداً. في الواقع، لم أرغب في الخروج".





وأمضت فلاميني وقتها تحت الأرض وهي تقوم بالتمارين والرسم وحياكة القبعات الصوفية.





وأخذت كاميرتين من GoPro لتوثيق وقتها، وقرأت 60 كتاباً و1,000 لتر من الماء، وفقاً لفريق الدعم الخاص بها.





وقالت إنها بدأت تحديها بمحاولة تتبع الوقت.





"في اليوم 65 توقفت عن العد وفقدت القدرة على إدراك الوقت".





كانت هناك لحظات صعبة – مثلاً عندما تعرض الكهف لغزو من الذباب - وبعض اللحظات "الجميلة"، كما قالت.





وقالت إنها ركزت على الحفاظ على "التماسك"، والأكل الجيد والاستمتاع بالصمت.



Members of the Group of Speleological Activities gather around a cave to help Beatriz Flamini exit. Ms Flamini broke the world record for cave staying as part of a scientific experiment named the 'Timecave project'. Source: AAP / Alba Feixas/EPA وقالت مازحة: "لم أتحدث مع نفسي بصوت عالٍ، لكنني أجريت محادثات داخلية وتواصلت جيداً مع نفسي".





"عليك أن تظل مدركاً لمشاعرك. إذا كنت خائفاً، فهذا شيء طبيعي ولكن لا تستسلم للذعر مطلقاً وإلا ستصاب بالشلل".





وقالت إن فريقها طُلب منه عدم الاتصال بها تحت أي ظرف من الظروف، حتى بشأن وفاة أسرتها.





"إذا لم يكن هناك اتصال، فلن يكون هناك اتصال بغض النظر عن الظروف. الأشخاص الذين يعرفونني ويحترمون ذلك".



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وتم مراقبة فلاميني من قبل مجموعة من علماء النفس والباحثين والمتخصصين في الكهوف والمدربين البدنيين بحثاً عن معلومات حول كيفية تأثير العزلة الاجتماعية والارتباك على الوقت وأنماط الدماغ والنوم.





وأوضحت أنها مشتاقة للاستحمام ومشاركة طبق من البيض المقلي ورقائق البطاطس مع الأصدقاء.





وقالت إنها ستضع نفسها في تصرف الأطباء لدراسة التأثير على جسدها وعقلها قبل التخطيط لمشاريع جديدة لتسلق الجبال وكهوف الجبال.



ويمنح موقع كتاب غينيس للأرقام القياسية "أطول وقت لناجين من الحصار تحت الأرض" إلى 33 من عمال المناجم التشيليين والبوليفيين الذين أمضوا 69 يوماً وهم محاصرون على عمق 2,257 قدماً في عام 2010.





ولم يتمكن المتحدث باسم غينيس من تأكيد ما إذا كان هناك رقم قياسي منفصل للوقت التطوعي للعيش في كهف وما إذا كانت فلاميني قد كسرته.





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