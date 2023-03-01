الطلب على سيارات الإسعاف في نيو ساوث ويلز يصل لأعلى مستوى له منذ عقد

النقاط الرئيسية: تواصل السلطات حث المرضى على عدم التوجه لأقسام الطوارئ إلا في الحالات الطارئة

نصف الحالات التي وصلت لقسم الطوارئ خلال تلك الفترة تم تصنيفها على أنها شبه عاجلة أو غير عاجلة

بين أكتوبر وديسمبر 2022 كان هناك حوالي 347 ألف استجابة من سيارات الإسعاف

وصل عدد استدعاءات سيارات الإسعاف في نيو ساوث ويلز إلى أعلى مستوى له على الأقل لعقد من الزمن في الربع الأخير من العام الماضي كما شهدت أقسام الطوارئ أيضًا طلبًا شبه قياسي.





تواصل السلطات حث المرضى على عدم التوجه لأقسام الطوارئ إلا في حالات الطوارئ حيث أن أكثر من نصف الحالات التي وصلت الطوارئ خلال تلك الفترة تم تصنيفها على أنها شبه عاجلة أو غير عاجلة.



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بين أكتوبر وديسمبر 2022 كان هناك حوالي 347 ألف استجابة من سيارات الإسعاف وهذا المعدل يتجاوز أي ربع منذ أن بدأ مكتب المعلومات الصحية في نيو ساوث ويلز الاحتفاظ بالسجلات في عام 2010.





خلال الفترة نفسها وصل حوالي 790 ألف حالة أقسام الطوارئ بزيادة 1.8٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.





وقد واجه الموظفون في أقسام الطوارئ في نيو ساوث ويلز رقماً قياسياً من أعلى فئتين في التصنيف حيث بلغ عددهم 6175 و 113.435 على التوالي.





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