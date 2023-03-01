الطلب على سيارات الإسعاف في نيو ساوث ويلز يصل لأعلى مستوى له منذ عقد

خلال الفترة نفسها وصل حوالي 790 ألف حالة أقسام الطوارئ بزيادة 1.8٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.

NSW CORONAVIRUS COVID19

NSW Ambulances park in the receiving bay for the Emergency Department at the Liverpool Hospital in Sydney, Wednesday, September 8, 2021. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية:
  • تواصل السلطات حث المرضى على عدم التوجه لأقسام الطوارئ إلا في الحالات الطارئة
  • نصف الحالات التي وصلت لقسم الطوارئ خلال تلك الفترة تم تصنيفها على أنها شبه عاجلة أو غير عاجلة
  • بين أكتوبر وديسمبر 2022 كان هناك حوالي 347 ألف استجابة من سيارات الإسعاف
وصل عدد استدعاءات سيارات الإسعاف في نيو ساوث ويلز إلى أعلى مستوى له على الأقل لعقد من الزمن في الربع الأخير من العام الماضي كما شهدت أقسام الطوارئ أيضًا طلبًا شبه قياسي.

تواصل السلطات حث المرضى على عدم التوجه لأقسام الطوارئ إلا في حالات الطوارئ حيث أن أكثر من نصف الحالات التي وصلت الطوارئ خلال تلك الفترة تم تصنيفها على أنها شبه عاجلة أو غير عاجلة.
اقرأ المزيد

تعرفوا على شروط طلب سيارة الإسعاف وتكلفتها في أستراليا

بين أكتوبر وديسمبر 2022 كان هناك حوالي 347 ألف استجابة من سيارات الإسعاف وهذا المعدل يتجاوز أي ربع منذ أن بدأ مكتب المعلومات الصحية في نيو ساوث ويلز الاحتفاظ بالسجلات في عام 2010.

خلال الفترة نفسها وصل حوالي 790 ألف حالة أقسام الطوارئ بزيادة 1.8٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.

وقد واجه الموظفون في أقسام الطوارئ في نيو ساوث ويلز رقماً قياسياً من أعلى فئتين في التصنيف حيث بلغ عددهم 6175 و 113.435 على التوالي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


 
شارك
نشر في: 1/03/2023 1:52pm, آخر تحديث: 1/03/2023 2:52pm
المصدر: SBS

الأكثر متابعة

10:55
SYDNEY GAY AND LESBIAN MARDI GRAS PARADE

'سلّحوا أنفسكم بالمعرفة': ناشطة اجتماعية تتحدث عن مهرجان المثليين في أستراليا

08:38
Driver training exam.

كيف تحصل على رخصة قيادة في أستراليا؟

AFP

جهات أجنبية تتجسس على المهاجرين: هل الجالية العربية مستهدفة؟

A prisoner behind bars with hands cuffed

'ضربها بوحشية': حكم بالسجن المؤبد لرجل قتل زوجته السابقة في ملبورن

07:04
Young man walking in arid desert landscape with photography backpack on an adventure in outback Australia

طرق ذكية وعملية للعثور على من ضل طريقه أثناء رحلة في برية أو أحراش أستراليا

Two men wearing suits and ties standing at lecterns.

التغييرات على المعاشات التقاعدية قادمة وستكون موجعة: هذا ما يجب أن تعرفوه

09:24
FB_IMG_1677552484145.jpg

'القضية الفلسطينية ليست للعرب فحسب': نشاط خيري جديد لجمعية إغاثة أهل غزة في سيدني

11:46
Antoine Kazzi.jpg

صحفي أسترالي ينتقد نتائج دراسة كشفت أن صحفيين أستراليين حجبوا معلومات خوفا من الملاحقة