تعرفوا على شروط طلب سيارة الإسعاف وتكلفتها في أستراليا

النقاط الرئيسية: عند حدوث أي حالة طبية طارئة يجب دائماً الاتصال بالرقم (000).

بإمكان أي شخص طلب سيارة الإسعاف من أي مكان في أستراليا.

عند الاتصال لطلب سيارة الإسعاف يجب تقديم معلومات مفصلة وواضحة ومحددة.

خدمات سيارات الإسعاف ليست مجانية في جميع الولايات والمقاطعات الأسترالية.

سيارات الإسعاف هي مركبات مجهزة لتقديم الرعاية الطارئة للمرضى أو المصابين وللوصول تنحنح إلى المستشفى إذا لزم الأمر.





الدكتور سايمون سوير هو مسعف مسجل، ومدير التعليم في الكلية الطبية شبه الأسترالية.





متى تستدعي سيارة إسعاف





يقول الدكتور سوير إنه يمكن أن تكون هناك مجموعة كبيرة من الظروف التي يجب على الشخص أن يتصل فيها بالرقم الثلاثي (000) ويطلب سيارة إسعاف في الحالات التالية:





معانة شخص من نوبة قلبية أو إذا كان يعتقد أنه يعاني من نوبة قلبية.



لديه ألم في الصدر أو ضيق في الصدر غير مبرر.



فقدان الوعي فجأة أو يشعر الشخص فجأة بضعف أو خدر أو شلل في الحركة.



وقع الشخص ضحية للعنف مثل الطعن أو إطلاق النار.



التعرض للحروق.



من المهم بشكل خاص استدعاء سيارة إسعاف للأطفال.



في حالة النوبات والإصابات المؤلمة، والسقوط من ارتفاعات كبيرة مع حدوث إصابات.

يقول الدكتور سايمون سوير وهو مسعف مسجل ومدير التعليم في الكلية الطبية شبه الأسترالية: "تحديد مكان المريض قد يكون صعبًا في بعض الظروف، لذلك لا بد من تزويد خدمة الطوارئ بعنوان واضح لكسب الوقت وتجهيز السيارات المناسبة لإيصال المصابين بأسرع وقت ممكن إلى المستشفى".



يجب تحديد موقع المريض المصاب بالضبط، لتسهيل وصول سيارة الإسعاف في الوقت والمكان المناسبين. الدكتور سايمون سوير ، مسعف مسجل ، ومدير التعليم في الكلية الطبية شبه الأسترالية.

يقول الدكتور سوير إن تحديد مكان المريض قد يكون صعبًا في بعض الظروف. لكن من المهم تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الواضحة عندما تتصل بالرقم (000) .





ويضيف: "إذا كنت في وسط مهرجان موسيقي أو محل سوبر ماركت أو في مزرعة وليس لديك لافتات شارع واضحة، حاول تحديد المكان المناسب بكل الطرق المتاحة".





يمكن لأي شخص الاتصال برقم الطوارئ (000)





المكالمات على رقم خط الطوارىء (000) مجاني ويمكن إجراؤها على مدار 24 ساعة، على مدار سبعة أيام طوال الأسبوع من أي خط أرضي أو هاتف مدفوع أو هاتف محمول.





ويوضح الدكتور سيمون سوير أنه ليس من الضروري أن يكون لديك رصيد هاتفي للاتصال بالرقم ( 000).



أي شخص يمكنه الاتصال على رقم خدمة الطوارئ (000)، دون ضرورة أن تكون مواطناً، كما يمكن أن يتصل به الأطفال والكبار في جميع الأوقات في استراليا. الدكتور سايمون سيوير

إذا كان شخص ما يعاني من ضعف في النطق أو السمع، يمكنه إرسال رسالة نصية إلى الرقم 106، وهي خدمة قائمة على الرسائل النصية.



"You can be in a state you're not normally living in. You don't even need to be at home," says Dr Sawyer. Source: Moment RF / skaman306/Getty Images

ماذا يحدث عند الاتصال بالرقم (000)

يجيب على مكالمتك شخص من أفراد الطوارئ (000) ويسألك عدة أسئلة ليقرر إذا كانت الحالة تعتبر طارئة.





ويقول الدكتور سوير: "كيفية إجابتك على هذه الأسئلة أمر بالغ الأهمية، لذلك كن محددًا في إجابتك".





ويوضح: " بصفتي مسعفًا، من المهم أن أعرف ما سأفعله مع الحالة فعند وقوع حادث سيارة، يجب أن أعرف أن الشخص المصاب لا يمكنه التنفس أو يعاني من ألم في الصدر، كما سيتم السؤال عن عدد الأفراد المصابين".





ويضيف الدكتور سوير: "معرفة عدد المصابين أمر هام لإرسال عدد كافٍ من سيارات الإسعاف وفقاً لعدد الحالات المصابة".





كما أن معلومات أخرى تعتبر بالغة الأهمية مثل عمر وجنس المرضى، لأنها تساعد المسعفين على تجهيز الأدوية المناسبة والأدوات المطلوبة. وتوضيح ما إذا كان المرضى يعرفون على أنهم متحولون أم غير ثنائيي الجنس.





ويوضح الدكتور سوير: "معرفة عمر الشخص مهم، فإذا كان المريض طفلاً صغيرًا جدًا أو شخصًا مسنًا، أو ما بينهما، فهذا يساعدنا بإحضار الأدوية وعدد الجرعات التي نحتاج إلى تحضيرها".



Ms Mackay says not all calls to triple zero result in an ambulance being dispatched. Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE

لا يتم إرسال سيارات الإسعاف عند وصول أي مكالمة

تقول السيدة ليندسي ماكاي المدير التنفيذي لغرفة الاتصالات بالإنابة لقسم سيارة إسعاف في ولاية فيكتوريا: " ليس كل المكالمات التي تصل إلى الرقم (000) تستوجب إرسال سيارة الإسعاف".



مكالمة واحدة من كل خمس مكالمات في أستراليا لا تتطلب إرسال سيارة إسعاف طارئة. ليندا مكاي القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتصالات الطوارىء في ولاية فيكتوريا

وتوضح ماكاي: "بمجرد تقديم معلوماتك لمتلقي المكالمة من قسم الطوارئ، سيتخذون القرار إن كانت الحالة طارئة، وإلا فقد يحولون المتصل إلى طبيب أو صيدلية، أو يتم إرسال طبيب أو ممرضة في حال التعرض للإصابة".



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أنواع سيارات الإسعاف:



هناك أنواع متعددة من سيارات الإسعاف، ولكل منها تجهيزها واستخدامها الخاص مثل:



سيارات الإسعاف الكبيرة المعروفة (Van)

سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي

الإسعاف عبر دراجات نارية

حافلات الإسعاف

طائرات الإسعاف

طائرات الهليكوبتر

An ambulance helicopter lands at the Alfred Hospital in Melbourne, Thursday, June 9, 2022. Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

التشخيص المبدئي:

بمجرد وصول سيارات الطوارئ لمكان الحادث، يقيّم المسعفون الحالة ويخرجون بتشخيص مبدئي.

يوضح الدكتور سوير: " لدينا خبرة في الرعاية الصحية الطارئة خارج المستشفى، لذلك نطرح أسئلة حول التاريخ المرضي للمريض، وإن كان لديه حساسية وكذلك نسأل عن الأدوية التي يأخذها. فهذه المعلومات نستخدمها لمحاولة تكوين ما نسميه التشخيص المبدئي".





وفي العادة، تأخذ سيارة الإسعاف المريض إلى أقرب مستشفى، ولكن ليس دائمًا كما يوضح الدكتور سوير.



If you live in Tasmania, the state government waives the ambulance costs in most cases. Source: AAP / ROB BLAKERS/AAPIMAGE ما المبلغ الذي عليك دفعه عند طلب سيارة إسعاف؟





لا تغطي بطاقة "الميديكير" تكاليف خدمات الإسعاف. وتختلف رسوم طلب سيارة إسعاف حسب الولاية والظروف الشخصية للمريض.



فقد تتقاضى خدمات الإسعاف التابعة للولاية رسوماً أو تأخذ رسوماً لكل كيلومتر أو كليهما.



تتمتع ولايات مثل كوينزلاند وتسمانيا بتغطية إسعاف مجانية لجميع المقيمين. في حالات أخرى، عليك أن تدفع مقابل العضوية. ومن المهم معرفة أنه لا يزال بإمكانك استخدام خدمة الإسعاف إذا لم يكن لديك عضوية ، ولكن قد يتعين عليك الدفع. الدكتور سايمون سوير ، مسعف مسجل ، ومدير التعليم في الكلية الطبية شبه الأسترالية.

ويوصي الدكتور سوير بالاتصال بخدمة الإسعاف في الولاية عبر الموقع الإلكتروني للاستفسار إذا كنت تندرج في فئة تحتاج إلى عضوية أم لا. ويوجهونك إلى الخيار المناسب".





"ويوضح: "إذا كنت بحاجة إلى عضوية فستكون حوالي 50 دولارًا سنويًا للشخص الواحد أو حوالي 100 دولار للعائلة".





وفي حال كان لديك تأمين خاص فإن سيارة الإسعاف تكون مغطاة ضمن هذا التأمين.



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لمعرفة المزيد عن الرسوم في ولايتك، يرجى زيارة المواقع التالية:



قد يتم تخفيض تكاليف طلب سيارة الإسعاف أو إلغائها لحاملي بطاقات امتياز المتقاعدين المسنين concession، وحاملي بطاقات امتياز الرعاية الصحية health care concession card وحاملي البطاقة الذهبية لإدارة شؤون المحاربين القدامى في بعض الولايات.





توفر الترجمة الشفهية في حالات الطوارئ





إذا كنت لا تتحدث الإنجليزية جيدًا، يمكنك طلب مترجم شفوي معتمد في أي مرحلة من مراحل العملية.





تقول السيدة ماكاي: " "نحن متصلون بالخط اللغوي الوطني الكامل. عند طلب رقم الطوارئ (000) أطلب مترجماً للغة التي تتحدث بها وسيتم ربط الشخص بخدمة الترجمة.





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