هل تعرفون الحقوق القانونية التي تقدمها الحكومة الأسترالية لرعاية كبار السن وكيف يمكنهم تقديم الشكاوى؟

النقاط الرئيسية حقوق رعاية المسنين محمية في أستراليا لجميع أشكال الخدمات الممولة من الحكومة، بما في ذلك الرعاية المنزلية والمرافق السكنية.

يمكن تقديم الشكاوى الرسمية إلى اللجنة ذات الصلة للمتابعة والإجراءات التنظيمية المحتملة

يُنصح بمعالجة احتياجاتك وتفضيلاتك مع مزود الخدمة الخاص بك.

يغطي التشريع الاسترالي حق رعاية المسنين في 14 حماية أساسية منها الرعاية الآمنة والجيدة لهم، والحفاظ على خصوصية معلوماتهم الشخصية والحق في تقديم الشكوى غير الكيدية.





ويساعد الميثاق أو التشريع على فهم مقدم خدمة رعاية كبار السن للواجبات القانونية المناطة به، وما يتوقع منه لتقديم خدمات تسعى لحماية ورفاهية كبار السن.





في أستراليا، تعتبر لجنة جودة وسلامة رعاية المسنين هي المنظم الوطني لخدمات رعاية المسنين وهي مدعومة من الحكومة وتقودها المفوضة جانيت أندرسون.





وتوضح جانت : "أن إحدى الطرق التي تقوم بها اللجنة هي مراقبة جودة الخدمات المقدمة لكبار السن،عبر زيارة مرافق السكن و الإقامة للإشراف على ما يجري هناك من عمل".



Having your identity, culture and diversity valued and supported is one of the fundamental 14 aged care rights recognised in the Charter. Credit: Getty Images/Jasmin Merdan وتنظر اللجنة على أمور عدة أثناء زيارتها التفقدية منها:



هل يتم التعامل مع كبار السن باحترام يصون كرامتهم؟

هل يُشركون كبار السن في القرارات المتعلقة برعايتهم؟

هل خدماتهم آمنة وذات جودة عالية؟

هل يقومون بتطويع رعايتهم لتلبية احتياجات كبار السن؟

هل يديرون بشكل فعال المخاطر المتوقعة على صحة كبير السن ورفاهيته؟

هل لديهم عدد كاف من الموظفين؟

هل البيئة المعيشية آمنة ومناسبة للرعاية؟

هل تدار المنظمة بشكل جيد؟

يجب الإبلاغ عند وجود مخاوف

لجنة جودة وسلامة رعاية المسنين هي الهيئة المسؤولة عن التعامل مع الشكاوى الرسمية المقدمة من مستخدمي خدمات رعاية المسنين. ويمكن للجنة التصرف نيابة عن كبير السن في حال لم تحل مشكلته.

تقول السيدة أندرسون: "إن الخيار الأفضل هو رفع الشكوى لمقدم الرعاية أولاً".





وتوضح: «ولكن قد يكون هناك أسباب قد تجعل كبير السن بعدم الارتياح أو التردد في تقديم الشكوى مباشرة لمقدم الخدمة. وفي هذه الحالة، نحن على استعداد تام للمساعدة. ‘ذ لا ينبغي التردد بالاتصال باللجنة».



Being informed about the care and services you receive in a way you understand is a responsibility of the provider. Credit: Getty Images/Klaus Vedfel وتقدم شبكة الدفاع عن كبار السن (OPAN) معلومات مجانية وخدمات متعددة لحماية كبار السن في جميع أنحاء أستراليا.





فهناك حوالي 200 من داعمي رعاية المسنين في OPAN في جميع أنحاء البلاد، الذين يمكنهم العمل مع عائلة أو أصدقاء الشخص من كبار السن إذا لزم الأمر.





يوضح كريج جير الرئيس التنفيذي لـ OPAN: "إننا نوفر مترجمين فوريين لمساعدة كبار السن في حال عدم تمنكهم من التحدث باللغة الإنجليزية".





ويؤكد: " يمكننا أيضاً أن نستمع لشكوى كبير السن مباشرة، أو يفوضنا حول الطريقة التي يريد بها تقديم الشكوى وكيف يريد حلها.»



If you receive subsidised aged care services in Australia, you have the right to an aged care advocate. Credit: Getty Images/Yoshiyoshi Hirokawa

ما هي حقوق كبار السن؟

وفقًا للبروفيسور جوزيف إبراهيم، طبيب الشيخوخة ورئيس قانون الصحة ووحدة أبحاث الشيخوخة في جامعة موناش، فإن متلقي رعاية المسنين وأقاربهم عادة ما يترددون في تقديم شكوى.





غالبًا لا يأخذ الآخرين شكواك على محمل الجد بسبب لهجتك أو عدم معرفة استخدام الكلمات الصحيحة، مما يعيق فهمهم لأهمية شكواك نظراً لخلفيتك الثقافية. البروفيسور جوزيف إبراهيم، رئيس وحدة قانون الصحة وبحوث الشيخوخة، جامعة موناش

ويوضح: "يشعر كثير من كبار السن بحاجز عند تحدثهم باللغة الإنجليزية كلغة ثانية".



يقول السيد جير: "إن ميثاق حقوق رعاية المسنين يغطي جميع أشكال خدمات رعاية المسنين الممولة من الحكومة".





ويوضح: « هناك ما يسمى ببرنامج الكومنولث للدعم المنزلي، أو حُزم الرعاية المنزلية، أو رعاية المسنين المرنة، أو الرعاية التوافقية قصيرة الأجل، أو رعاية المسنين السكنية .»



Not being offered culturally appropriate food choices as a nursing home resident is a valid concern that can be raised with the provider, says Mr Gear. Credit: Getty Images/Richard Bailey

لدى كبير السن الحق بالحصول على المعلومات بلغته وبطريقة يفهمها. وهذا يعني الترجمة، أو طلب مترجمين فوريين، أو توفير وسائل الاتصال المناسبة، إذا كان ذلك يمثل عائقًا لفهم حقوقهم. كريج جير، الرئيس التنفيذي لشركة OPAN

تقديم شكوى

لتقديم شكوى رسمية بأي خدمة تتعلق برعاية المسنين المدعومة، ليس بالضرورة أن تكون من كبار السن الذين يتلقون الخدمات، بل يمكن لأقارب وأصدقاء كبير السن، أو حتى عامل رعاية تقديم شكوى.





هناك طرق عدة لتقديم شكوى، منها عبر الرابط المرفق ، كونف شكوى متطابقة أو مجهولة المصدر. «, شكوى مفتوحة أو سرية أو مجهولة.





وعند تلقي الشكوى، تتعامل لجنة جودة وسلامة رعاية المسنين مع كل من مقدم الخدمة وصاحب الشكوى.





وإذا بقيت الشكوى دون حل، فقد تتخذ اللجنة إجراءات مناسبة وفقاً لحدود سلطاتها التنظيمية إذا كان ذلك مناسبًا.





وتوضح السيدة أندرسون ذلك بقولها: " نحن لا نقدم المشورة القانونية، ولا نقدم المشورة في مجال الرعاية الصحية [...] نحن لا نحقق في سبب الوفاة؛ لأن ذلك يقع في اختصاص الأطباء الشرعيين. كما لا نشارك في مسائل التوظيف المتعلقة بموظفي مزود الخدمة مثل الأجور وشروط وأحكام التوظيف".





فيما يوضح الرئيس التنفيذي كريج جير أنه على الرغم من تمويل OPAN من قبل وزارة الصحة ورعاية المسنين الأسترالية، إلا أنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة ومقدمي الخدمات.





ويضيف: «يمكننا رفع القضايا مع الحكومة عندما نرى أن هناك مشكلة في نظام رعاية المسنين. أو نعمل بتفويض من كبير السن للتحدث و التفاهم مع مقدم رعاية المسنين لحل المشكلة».



Having your complaint listened to, investigated, and acted upon is a protected right under the Charter of Aged Care Rights Credit: Getty Images/FG Trade ينصح البروفيسور إبراهيم برفع أي شكوى أو مخاوف في وقت مبكر لعرض المشكلة للنقاش مبدئياً.





ويوضح، بدلاً من قول «كانت الممرضة سيئة، وكان الماء باردًا جدًا»، يقترح البروفيسور إبراهيم تغيير المحادثة بالقول: «أحب الاستحمام في وقت متأخر من الصباح، أحب أن يكون الماء دافئًا جدًا. هل يمكن لأي شخص إخباري إذا لم يتمكن من القيام بذلك؟





إذا لم يتم تلبية احتياج وتحقيق شكوى كبير السن وحلها، ينصح البروفيسور إبراهيم باتباع الطرق التالية لتقديم شكوى بشكل فعال:



اختر قريبًا أو صديقًا تثق به تعرف أنه هادئ ومهذب لمساعدتك في إيصال وجهة نظرك.

احتفظ بسجل لما يُقال ويحدث، في حالة بقاء المشكلة دون حل، وتحتاج إلى معلومات وأدلة.

كن منفتحًا لسماع الجانب الآخر.

هل تحتاج إلى محامي رعاية المسنين؟

يمكن أن يساعدك المدافع عن حقوق كبار السن في البحث عن الخيارات واتخاذ قرارات مستنيرة. كما يمكنه مساعدتك في رفع مخاوفك وشكواك والعمل على حلها.



اتصل بالخط الوطني لمناصرة رعاية المسنين على 1800700600(مكالمة مجانية)

لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع شبكة الدفاع عن كبار السن

هل تحتاج إلى الاتصال بلجنة جودة وسلامة رعاية المسنين؟