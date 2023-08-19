يوم مشهود للماتيلداس: مواجهة بين أستراليا والسويد لقطف المركز الثالث في بطولة كأس العالم للسيدات

النقاط الرئيسية: يلتقي فريق الماتيلداس مع السويد في مباراة فاصلة في بريزبين الساعة 1800 بتوقيت شرق أستراليا اليوم السبت.

حصلت السويد على المركز الثالث ثلاث مرات في كأس العالم للسيدات.

الماتيلداس يسعين لوضع اسم أستراليا بين مثلث الفائزين الثلاثة في هذه البطولة.

تتجه أنظار الأستراليين ومتابعي كرة القدم للسيدات في العالم صوب ملعب مدينة بريزبن اليوم، الساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا لمتابعة مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة.





ويخوض منتخب الماتيلداس اليوم آخر مباراة له في كأس العالم للسيدات 2023 على أرضه وبين جمهوره، أمام منتخب السويد للسيدات في سعي لتحقيق المركز الثالث.



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وستشهد مباراة اليوم مواجهة قوية ومرتقبة بين منتخبين يسعيان لإنهاء مشوارهما في هذه النسخة من كأس العالم للسيدات 2023 لقطف المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما تبخرت آمالهما بالوصول إلى المباراة الختامية والمنافسة على التتويج بالكأس.





وتطمح الماتيلداس بتحقيق نهاية مثالية لرحلتهما التاريخية المبهرة في نسخة هذا المونديال، بعد مباريات كانت مثيرة أظهرت قدراتهن في الميدان.



وأكد توني غوستافسون مدرب المنتخب الأسترالي أنه لا وقت للتراخي، مشدداً على أهمية السعي لانتهاز فرصة الحصول على الميدالية البرونزية، ووجوب أن نكون جاهزين للمواجهة.





وأضاف: "أن الماتيلداس يتمتعن بالصلابة والقوة البدنية، وسيلعبن بأقصى ما لديهن مع هذا الدعم الجماهيري".





وتوقع أن تكون المباراة مثيرة للغاية، إذ يسعى الفريقان بكل جهدهما للفوز بالمركز الثالث.



في المقابل، اعترفت المهاجمة سام كير، التي سجلت الهدف الوحيد لأستراليا في المواجهة أمام إنكلترا، أن الفريق مصمم على رد الدين للجماهير، واللعب بأقصى قوة أمام السويد.





وقالت كير: "إن حجم الجماهير التي حضرت لمساندتنا، كان مذهلاً ، لذلك سنبذل قصارى جهدنا لنجعلهم يشعرون بالفخر."





من جهته يأمل بيتر غيرهاردسون مدرب السويد في قيادة فريقه لتكرار إنجاز الفوز بالمركز الثالث، الذي حققه في النسخة الماضية عام 2019، خاصة وأن هذه المباراة ستكون المباراة الدولية الأخيرة لنجمة الفريق كارولاين سيغر.



Caitlin Foord celebrates with team mates after scoring a goal Source: AAP وكان منتخب أستراليا قد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على آيرلندا 1-0 وخسر أمام نيجيريا 2-3 وفاز على كندا 4-0، ثم فاز في دور الـ16 على الدنمارك 2-0، وفي ربع النهائي على فرنسا بفارق ركلات الترجيح 7-7 بعد تعادل الفريقين 0-0، وخسر في قبل النهائي أمام إنكلترا 1-3.





في المقابل، تصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على جنوب أفريقيا 2-1 وعلى إيطاليا 5-0 وعلى الأرجنتين 2-0، وفاز في دور الـ16 على الولايات المتحدة بفارق ركلات الترجيح -4 بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي، وفي ربع النهائي على اليابان 2-1، وخسر في قبل النهائي أمام إسبانيا 1-2.





هل يستطيع ماتيلداس التغلب على السويد؟



لم يتواجه الفريقان منذ فترة، لكن الماتيلداس فُزن في لقاء ودي جمعهما في ملبوورن في شهر نوفمبر من عام 2022 حيث فازت أستراليا 4-0.



