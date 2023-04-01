أطلاق سراح أندرو تيت ونقله الى الإقامة الجبرية في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر والاغتصاب

الأخوين تيت، واثنتين من الرومانيات المشتبه بهما رهن الاحتجاز لدى الشرطة منذ كانون االأول/ديسمبر من العام الماضي، لكن نفوا كل الاتهامات.

Andrew Tate surrounded by people taking photos with their phones

Andrew Tate on Friday won an appeal to replace his detention in a Romanian prison with house arrest. Source: AP / Alexandru Dobre

النقاط الرئيسية:
  • نُقل أندرو تيت، شخصية وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الإقامة الجبرية بعد أن ألغت محكمة رومانية طلب المدعين بإبقائه رهن الاحتجاز لدى الشرطة
  • وكان أكثر من 20 من أنصارهم ينتظرونهم خارج السجن وهم يهتفون "توب جي" كما هو معروف بين أتباعه
  • يت، الذي يقيم بشكل أساسي في رومانيا منذ عام 2017، هو مؤثر على الإنترنت ووصف نفسه بأنه كاره للمرأة، وقد كون ملايين المعجبين به، لا سيما بين الشباب الذين انجذبوا إلى صورته شديدة الرجولة
قد تحتوي هذه المقالة على إشارات إلى الاغتصاب أوالاعتداء الجنسي.

نُقل أندرو تيت، شخصية وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الإقامة الجبرية بعد أن ألغت محكمة رومانية طلب المدعين بإبقائه رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وظل السيد تيت وشقيقه تريستان واثنتين من الرومانيات المشتبه بهما رهن الاحتجاز منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول حيث يحقق المدعون العامون معهم للاشتباه في الاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية لاستغلال النساء جنسياً.

ولقد نفوا كل الاتهامات.

وقال يوجين فيدينيك محامي السيد تيت للصحفيين يوم الجمعة "نرى أن قرار المحكمة قانوني وشامل وصحيح"
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وقال إن الأخوين ممنوعين من الاتصال بالشهود ومغادرة المنزل دون موافقة السلطات.

وقال "ليس لدينا دوافع المحكمة حتى الآن، ولا نعرف ما إذا كانت هناك حالات اعتراض أخرى".

وقال تريستان تيت للصحفيين في رومانيا خارج السجن "سنعود إلى المنزل"، بينما لم يعلق شقيقه.

وكان أكثر من 20 من أنصارهم ينتظرونهم خارج السجن وهم يهتفون "توب جي" كما هو معروف بين أتباعه.
Two bi-racial men with beards
Andrew Tate's brother Tristan (right) was also released on house arrest. Source: AP / Andreea Alexandru
وفي وقت سابق من الأسبوع، رفضت نفس محكمة الاستئناف في بوخارست طلب الأخوين تيت بالإفراج عنهما بكفالة.

وفي أحكام سابقة بمد فترة احتجازهما لدى الشرطة، قال القضاة إن الأخوين تيت يشكلان خطراً بالفرار وإن إطلاق سراحهما قد يعرض التحقيق للخطر.

وقالت رامونا بولا المتحدثة باسم وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا "دييكوت" لرويترز "الأربعة سيخرجون الليلة، القرار نهائي والتحقيق مستمر".

وردا على سؤال عما إذا كان حكم يوم الجمعة سيسرع التحقيق، قالت السيدة بولا إن المدعين أمامهم حتى نهاية يونيو لإرسال المشتبه بهم إلى المحاكمة.
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وبموجب التشريع الروماني، وجه المدعون اتهامات ضد المشتبه بهم الأربعة، لكن القضية ما زالت قيد التحقيق ولم تحال إلى المحاكمة.

وقال المدعون إن الأخوين تيت جندوا ضحاياهم المزعومين عن طريق إغوائهم والادعاء زوراً أنهم يريدون علاقة أو زواج.

ثم أُجبر الضحايا على إنتاج محتوى إباحي لمواقع التواصل الاجتماعي حقق مكاسب مالية كبيرة.

والسيد تيت، الذي يقيم بشكل أساسي في رومانيا منذ عام 2017، هو مؤثر على الإنترنت ووصف نفسه بأنه كاره للمرأة، وقد كون ملايين المعجبين به، لا سيما بين الشباب الذين انجذبوا إلى صورته شديدة الرجولة.

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نشر في: 1/04/2023 12:15pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: AAP
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